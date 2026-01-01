Verdaccio הוא רגיסטרי npm פרטי קל משקל וקוד פתוח, המאפשר לצוותים לפרסם חבילות פנימיות ולשמש כפרוקסי לרגיסטרי ה-npm הציבורי. בניגוד לרגיסטריים מתארחים שגובים תשלום לפי משתמש או מטילים מגבלות קצב, Verdaccio פועל כולו על התשתית שלכם — ומספק לכם מטמון מקומי מהיר של חבילות npm לצד אחסון מאובטח למודולי JavaScript הפרטיים שלכם.

אירוח עצמי עם Verdaccio מסיר את התלות של צינורות ה-build שלכם בזמינות npm חיצונית, מאיץ התקנות באמצעות שמירה במטמון מקומי, ושומר על קוד קנייני מחוץ לרגיסטריים ציבוריים. הוא תואם באופן מלא ל-npm, Yarn ו-pnpm ללא כל שינויים בתצורת צד הלקוח מעבר להצבעה על כתובת ה-URL של הרגיסטרי שלכם.