התקינו את Verdaccio בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר פרוקסי npm פרטי וקל משקל לפרסום, שמירה במטמון וניהול חבילות JavaScript בתוך הצוות שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Verdaccio
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Verdaccio
Verdaccio הוא רגיסטרי npm פרטי קל משקל וקוד פתוח, המאפשר לצוותים לפרסם חבילות פנימיות ולשמש כפרוקסי לרגיסטרי ה-npm הציבורי. בניגוד לרגיסטריים מתארחים שגובים תשלום לפי משתמש או מטילים מגבלות קצב, Verdaccio פועל כולו על התשתית שלכם — ומספק לכם מטמון מקומי מהיר של חבילות npm לצד אחסון מאובטח למודולי JavaScript הפרטיים שלכם.
אירוח עצמי עם Verdaccio מסיר את התלות של צינורות ה-build שלכם בזמינות npm חיצונית, מאיץ התקנות באמצעות שמירה במטמון מקומי, ושומר על קוד קנייני מחוץ לרגיסטריים ציבוריים. הוא תואם באופן מלא ל-npm, Yarn ו-pnpm ללא כל שינויים בתצורת צד הלקוח מעבר להצבעה על כתובת ה-URL של הרגיסטרי שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Verdaccio
פרסום חבילות פרטיות
פרסמו והפיצו חבילות npm פנימיות בתוך הצוות שלכם מבלי לחשוף אותן לרישום הציבורי.
npm פרוקסי ומטמון
משקף אוטומטית חבילות npm ציבוריות באופן מקומי, כך שההתקנות יישארו מהירות ואמינות גם כאשר npm אינו זמין.
npm, Yarn, pnpm תואמים
פועל באופן מיידי עם כל מנהלי החבילות הגדולים של JavaScript — ללא צורך בתוספים או עטיפות מיוחדים בצד הלקוח.
אימות מובנה
נהלו גישת משתמשים באמצעות אימות מבוסס htpasswd כדי לשלוט מי יכול לפרסם או להתקין חבילות.
Web UI כלול
עיינו בחבילות, בדקו גרסאות, וחפשו ברישום שלכם באמצעות ממשק אינטרנט נקי ומובנה.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחבת אחסון, אימות ותווכה באמצעות מערכת פלאגינים עשירה כדי להשתלב עם S3, LDAP או תהליכי עבודה מותאמים אישית.
למה להריץ את Verdaccio על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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