ShipShipShip היא אפליקציית יומן שינויים ומפת דרכים בקוד פתוח שעוזרת לצוותי מוצר לשתף עדכונים ולאסוף משוב מהקהילה במקום אחד. נבנתה עם SvelteKit ו-Go, היא משלבת יומן שינויים ציבורי מלוטש עם לוח ניהול בסגנון קנבן שבו כל גרסה, תיקון ורעיון עתידי נמצאים לצד ההצבעות והתגובות שהם קיבלו.

אירוח עצמי של ShipShipShip ב-VPS שלכם שומר על רשימות מנויים, פרטי כניסה ל-SMTP ונתוני משוב בשליטתכם המלאה, מבטל תמחור לפי משתמש של חלופות מתארחות, ומאפשר לכם למתג את הדף הציבורי באמצעות ערכות נושא הניתנות להתקנה התואמות למוצר שלכם.