התקינו ShipShipShip בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת יומן שינויים ומפת דרכים קלת משקל באירוח עצמי, עם הצבעות קהילה, תגובות אימוג'י ואוטומציית ניוזלטר.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ShipShipShip
ShipShipShip היא אפליקציית יומן שינויים ומפת דרכים בקוד פתוח שעוזרת לצוותי מוצר לשתף עדכונים ולאסוף משוב מהקהילה במקום אחד. נבנתה עם SvelteKit ו-Go, היא משלבת יומן שינויים ציבורי מלוטש עם לוח ניהול בסגנון קנבן שבו כל גרסה, תיקון ורעיון עתידי נמצאים לצד ההצבעות והתגובות שהם קיבלו.
אירוח עצמי של ShipShipShip ב-VPS שלכם שומר על רשימות מנויים, פרטי כניסה ל-SMTP ונתוני משוב בשליטתכם המלאה, מבטל תמחור לפי משתמש של חלופות מתארחות, ומאפשר לכם למתג את הדף הציבורי באמצעות ערכות נושא הניתנות להתקנה התואמות למוצר שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ShipShipShip
הצבעת קהילה
מבקרים מצביעים על פיצ'רים מוצעים כך שהצוות יכול לתעדף את מפת הדרכים לפי דרישה אמיתית במקום השערות פנימיות.
תגובות Emoji
שמונה סוגי תגובות מאפשרים לקוראים להגיב לכל רשומה, נותנים איתות קל מבלי לאלץ אותם לעבור תהליך הרשמה.
מפת דרכים Kanban
לוח גרור ושחרר עם סטטוסים הניתנים להתאמה אישית משאיר כל פריט מוצע, בתהליך ו שנשלח גלוי לכל הצוות.
אוטומציית ניוזלטר
ניוזלטרים המגובים ב-SMTP נשלחים אוטומטית כאשר רשומה משנה סטטוס, כך שמנויים לומדים על מהדורות ללא שליחות ידניות.
ערכות נושא להתקנה
מערכת ערכות נושא מבוססת מניפסט מפרידה את פאנל הניהול מיומן השינויים הציבורי, כך שתוכלו להתאים במדויק את מיתוג המוצר שלכם.
API מבוסס REST
REST API מלא לאירועים, תגובות, הצבעות, ומנויי ניוזלטר מאפשר אינטגרציה קלה עם כלי CI/CD או כלי שיווק.
למה להריץ את ShipShipShip על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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