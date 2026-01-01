התקינו Apache IoTDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים של סדרות זמן עבור IoT תעשייתי המספק קליטה בתפוקה גבוהה, שאילתות בתת-שנייה ודחיסה אולטרה-גבוהה בקצה.
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מה אפשר לבנות עם Apache IoTDB
Apache IoTDB הוא מסד נתונים ייעודי של סדרות זמן עבור האינטרנט של הדברים (IoT), שתוכנן מהיסוד עבור עומסי עבודה תעשייתיים של IoT, שבהם מיליארדי נקודות נתונים מגיעות מדי יום ממיליוני חיישנים. פורמט TsFile העמודתי הקל משקל שלו מגיע ליחסי דחיסה שמסדי נתונים יחסיים טיפוסיים אינם יכולים להתקרב אליהם, בעוד ששאילתות אנליטיות של פחות משנייה וסכמת מכשירים מבוססת עץ מדגמים את האופן שבו ציוד תעשייתי אמיתי בנוי בפועל.
אירוח עצמי של Apache IoTDB ב-VPS שלכם מעניק לפרויקטים בתחומי ייצור, אנרגיה, תחבורה וערים חכמות קצה עורפי (backend) פרטי של טלמטריה, שמשתלב באופן טבעי עם Grafana, Spark, Flink, Kafka ו-MQTT — מבלי לשלם עמלות לפי מדד ומבלי לשלוח נתוני חיישנים לעננים של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Apache IoTDB
אחסון עמודי TsFile
פורמט אחסון עמודתי ייעודי, המותאם לנתוני סדרות זמן, מספק יחסי דחיסה של עד 20:1 לעומת מסדי נתונים מסורתיים.
קליטה בתפוקה גבוהה
מטפל במיליוני כתיבות בשנייה ממכשירי IoT בעלי צריכת חשמל נמוכה, באמצעות עץ מיזוג מבוסס-יומן (Log-Structured Merge tree) המיועד לעומסי עבודה עתירי כתיבה.
סכימת התקן מבוססת עץ
מודל נתיב היררכי משקף כיצד מפעלים וציים מארגנים חיישנים, עם תווים כלליים מטושטשים עבור שאילתות צבירה חוצות-התקנים.
תמיכה בנוהל מובנה
JDBC, Thrift RPC, REST API V2, ו-MQTT קליטה מאפשרים לכל מכשיר, דשבורד או כלי אנליטיקה להתחבר ללא מתאמים מותאמים אישית.
Grafana ו-Spark מוכנים
מחברים רשמיים עבור Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka ו-Hadoop הופכים את IoTDB למערכת קצה עורפי של סדרות זמן המשתלבת בקלות ב-pipelines קיימים.
למה להריץ את Apache IoTDB על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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