Apache IoTDB הוא מסד נתונים ייעודי של סדרות זמן עבור האינטרנט של הדברים (IoT), שתוכנן מהיסוד עבור עומסי עבודה תעשייתיים של IoT, שבהם מיליארדי נקודות נתונים מגיעות מדי יום ממיליוני חיישנים. פורמט TsFile העמודתי הקל משקל שלו מגיע ליחסי דחיסה שמסדי נתונים יחסיים טיפוסיים אינם יכולים להתקרב אליהם, בעוד ששאילתות אנליטיות של פחות משנייה וסכמת מכשירים מבוססת עץ מדגמים את האופן שבו ציוד תעשייתי אמיתי בנוי בפועל.

אירוח עצמי של Apache IoTDB ב-VPS שלכם מעניק לפרויקטים בתחומי ייצור, אנרגיה, תחבורה וערים חכמות קצה עורפי (backend) פרטי של טלמטריה, שמשתלב באופן טבעי עם Grafana, Spark, Flink, Kafka ו-MQTT — מבלי לשלם עמלות לפי מדד ומבלי לשלוח נתוני חיישנים לעננים של צד שלישי.