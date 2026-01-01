התקינו FlexGet בלחיצה אחת.
כלי אוטומציה עוצמתי להורדה וניהול מדיה מפידים של RSS, אתרי טורנטים ועוד.
בחרו תוכנית VPS עבור FlexGet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם FlexGet
FlexGet הוא כלי אוטומציה רב-תכליתי לתוכן מ-RSS, אתרי טורנט, אינדקסרי Usenet, ועשרות מקורות אחרים. הוא מושך מטא-דאטה של פרקים וסרטים, מסנן מהדורות לפי כללי האיכות שלכם, מסיר כפילויות מול הספרייה הקיימת שלכם, ומעביר הורדות תואמות ללקוחות טורנט, מורידי Usenet, או סקריפטים לעיבוד לאחר הורדה — הכל מונע מקובץ תצורה (config) הצהרתי יחיד בפורמט YAML.
אירוח עצמי של FlexGet על VPS שומר על האוטומציה שלכם פעילה תמיד, כך שפידים לעולם לא יחמיצו חלון שחרור. הוא מתחבר ל-Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd, ולמערך שרתי המדיה הרחב יותר כדבק התזמון שמשאיר הכל מוזן.
פיצ'רים עיקריים של FlexGet
אוטומציה מבוססת YAML
הצהירו על כל פיד, פילטר, טרנספורמציה ויעד הורדה בקובץ תצורה יחיד — קל לבקרת גרסאות ולשכפול בין מופעים.
מאות אינטגרציות
תוספים מובנים עבור אתרי טורנט, פידים של RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, ועוד רבים אחרים.
גילוי סדרות וסרטים
עוקב אחר תוכניות וסרטים בכל הספקים, מסיר כפילויות מול הספרייה שלכם, ומביא רק מהדורות התואמות לכללי האיכות והשפה שלכם.
Web UI ו-REST API
עיינו במשימות הממתינות בתור, הפעילו הרצות באופן ידני, ובדקו היסטוריה מהדפדפן — או הפכו הכל לאוטומטי באמצעות ה-JSON REST API.
תזמון ו-טריגרים
תזמונים בסגנון Cron, טריגרים של מערכת קבצים ונקודות כניסה של Webhook שומרים על משימות פועלות באופן אוטומטי ללא התערבות ידנית.
למה להריץ את FlexGet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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