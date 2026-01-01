FlexGet הוא כלי אוטומציה רב-תכליתי לתוכן מ-RSS, אתרי טורנט, אינדקסרי Usenet, ועשרות מקורות אחרים. הוא מושך מטא-דאטה של פרקים וסרטים, מסנן מהדורות לפי כללי האיכות שלכם, מסיר כפילויות מול הספרייה הקיימת שלכם, ומעביר הורדות תואמות ללקוחות טורנט, מורידי Usenet, או סקריפטים לעיבוד לאחר הורדה — הכל מונע מקובץ תצורה (config) הצהרתי יחיד בפורמט YAML.

אירוח עצמי של FlexGet על VPS שומר על האוטומציה שלכם פעילה תמיד, כך שפידים לעולם לא יחמיצו חלון שחרור. הוא מתחבר ל-Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd, ולמערך שרתי המדיה הרחב יותר כדבק התזמון שמשאיר הכל מוזן.