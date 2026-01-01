Gitea היא פלטפורמת אירוח Git קלה וקוד פתוח, שמעניקה לצוותים בית קוד פרטי ללא העלות התקורה של פלטפורמות DevOps גדולות יותר. היא מספקת ניהול מאגרים, בקשות משיכה, מעקב אחר בעיות, סקירות קוד וגישת SSH באמצעות ממשק ווב נקי — ופועלת בנוחות על משאבי שרת צנועים.

אירוח עצמי של Gitea על ה-VPS שלכם אומר שקוד המקור ונתוני שיתוף הפעולה שלכם נשארים על תשתית שאתם שולטים בה. פריסה זו משלבת את Gitea עם מסד נתונים MySQL לעמידות נתונים אמינה וכוללת העברת פורטים של SSH, כך שמפתחים יכולים לדחוף ולמשוך באמצעות תהליכי עבודה סטנדרטיים של Git.