פרסו Gitea בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת Git קלת משקל באירוח עצמי, עם מאגרים, מעקב תקלות וכלי שיתוף פעולה בצוות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gitea
Gitea היא פלטפורמת אירוח Git קלה וקוד פתוח, שמעניקה לצוותים בית קוד פרטי ללא העלות התקורה של פלטפורמות DevOps גדולות יותר. היא מספקת ניהול מאגרים, בקשות משיכה, מעקב אחר בעיות, סקירות קוד וגישת SSH באמצעות ממשק ווב נקי — ופועלת בנוחות על משאבי שרת צנועים.
אירוח עצמי של Gitea על ה-VPS שלכם אומר שקוד המקור ונתוני שיתוף הפעולה שלכם נשארים על תשתית שאתם שולטים בה. פריסה זו משלבת את Gitea עם מסד נתונים MySQL לעמידות נתונים אמינה וכוללת העברת פורטים של SSH, כך שמפתחים יכולים לדחוף ולמשוך באמצעות תהליכי עבודה סטנדרטיים של Git.
פיצ'רים עיקריים של Gitea
ניהול מאגר
אחסון מאגרי Git מלא עם הגנת ענפים, בקשות מיזוג ותהליכי עבודה של סקירת קוד עבור צוותים בכל גודל.
מעקב אחר בעיות
מעקב בעיות מובנה עם תוויות, אבני דרך, ולוחות פרויקטים כדי לארגן עבודה לצד הקוד שלכם.
גישה ל-SSH ו-HTTPS
מפתחים יכולים לבצע Push ו-Pull דרך SSH או HTTPS באמצעות כלי ה-Git הקיימים שלהם ללא שינויים בתהליך העבודה.
Webhooks ו-CI/CD
תמיכה ב-Webhook ואינטגרציות עם מערכות CI/CD פופולריות מאפשרות בדיקות אוטומטיות וצינורות פריסה.
קל משקל
Gitea פועלת ביעילות על שרתים קטנים, מה שהופך את הפריסה למעשית על VPS צנוע מבלי לוותר על ביצועים.
למה להריץ את Gitea על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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