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Hermes Agent

Hermes Agent

Självförbättrande AI-agent med inbyggd inlärningsloop och meddelandefunktion för flera plattformar

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n8n

n8n

Plattform för arbetsflödesautomatisering med visuellt nodbaserat gränssnitt

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OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med flerkanaligt meddelandestöd (tidigare Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip är en AI/ML-orkestreringsplattform för autonoma team.

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2FAuth

2FAuth

Självhostad hanterare för tvåfaktorsautentisering för webb och mobil

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9router

9router

AI API-routningsproxy med tokenoptimering för över 40 LLM-leverantörer

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Ackee

Ackee

Ackee är ett självhostat Node.js analysverktyg för integritetsfokuserad webbplatsspårning

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Activepieces

Activepieces

Öppen källkod utan kod arbetsflödesautomatisering med över 200 appintegrationer

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Actual Budget

Actual Budget

Integritetsfokuserad personlig ekonomiapp med kuvertbudgetering

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Adminer

Adminer

Fullfjädrat gränssnitt för databashantering med stöd för 11+ databassystem

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AdventureLog

AdventureLog

Självhostad resespårare och reseplanerare med interaktiva kartor

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AFFiNE

AFFiNE

Allt-i-ett arbetsyta för dokument, whiteboards och databaser med AI.

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

LLMOps-plattform med öppen källkod för prompter, utvärdering och LLM-observerbarhet

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agentmemory

agentmemory

Beständigt minne för AI-kodningsagenter med hybrid BM25-vektor- och grafsökning

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Strömma personliga musikbibliotek via en Subsonic-kompatibel API-server

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AirTrail

AirTrail

Personlig flygdagbok med interaktiv karta, statistik och stöd för flera användare

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AiToEarn

AiToEarn

AI-agent för innehållsmarknadsföring med öppen källkod för publicering och intäktsgenerering på flera plattformar

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Larmhanteringsplattform med öppen källkod för att konsolidera övervakningslarm

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Alexandrie

Alexandrie

Självhostad kunskapsbas med utökad Markdown och behörigheter per dokument

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AList

AList

Självhostad fillista och WebDAV-server med stöd för 30+ lagringslösningar

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AllTube

AllTube

Webbgränssnitt för nedladdning av videor från YouTube och andra webbplatser

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Ampache

Ampache

Ampache är en webbaserad ljud-/videoströmningsapplikation och mediehanterare

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lättviktig självhyst wiki med Git-baserade sidor och Markdown-redigering

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload är en säker anonym fildelningsapplikation utan databaskrav.

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AnythingLLM

AnythingLLM

Allt-i-ett AI-applikation för RAG, agenter och chattbotar med valfri LLM-leverantör

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Apache Answer

Apache Answer

Öppen källkod Q&A-plattform för kunskapsdelning i team och gemenskapsbyggande

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Apache DevLake

Apache DevLake

Öppen källkods DORA-mått och analysplattform för ingenjörsteam

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Klientfri webbaserad fjärrskrivbordsgateway för RDP, VNC, SSH och Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Företagsanpassad sökplattform med öppen källkod byggd på Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset är en modern plattform för datautforskning och visualisering för BI.

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy är en AI-driven arbetsyta med öppen källkod och ett Notion-alternativ

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Apprise API

Apprise API

Lättviktigt REST API för att skicka push-meddelanden till 120+ tjänster

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Appsmith

Appsmith

Lågkodsplattform med öppen källkod för att bygga interna verktyg och applikationer

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Aptabase

Aptabase

Integritet först SDK-analys för mobil-, dator- och webbappar

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ArangoDB

ArangoDB

Inbyggd multimodell-databas för grafer, dokument och nyckel-värde-data

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ArcadeDB

ArcadeDB

Fler-modell databas för graf-, dokument-, nyckel-värde- och tidsseriedata

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ArchiveBox

ArchiveBox

Självhostad internetarkiveringslösning för att bevara webbsidor och media

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Lättviktigt självhostat kommentarsystem med Go-backend och inbäddningsbar JS-widget

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AstrBot

AstrBot

AstrBot är ett multiplattformsramverk med öppen källkod för AI-chattbotar

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Självhostad ljudboks- och poddserver med fleranvändarstöd

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Authentik

Authentik

Identitetsleverantör med öppen källkod fokuserad på flexibilitet och mångsidighet

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Authorizer

Authorizer

Öppen källkod egenhostad autentiseringsserver med social inloggning, MFA och RBAC

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Autobase

Autobase

Öppen källkod och självhostad plattform för Databas som tjänst, för automatisering av PostgreSQL.

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autobrr

autobrr

Modernt automatiserat nedladdningsverktyg för torrenter och usenet med IRC-övervakning i realtid.

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Automatisch

Automatisch

Zapier-alternativ med öppen källkod för att ansluta appar och automatisera arbetsflöden

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Baby Buddy

Baby Buddy

App som hjälper föräldrar att följa bebisens dagliga aktiviteter och hälsa

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Backrest

Backrest

Webbgränssnitt för restic-säkerhetskopiering med schemaläggning, kryptering och återställning på filnivå

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Baikal

Baikal

Självhostad CalDAV- och CardDAV-server för kalendrar och kontakter

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Bar Assistant

Bar Assistant

Självhostad hantering av cocktailrecept och spårning av hemmabarens lager

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Baserow

Baserow

Öppen källkod, kodfri databas och Airtable-alternativ för team

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Bazarr

Bazarr

Automatiserad hantering av undertexter och nedladdningskompanjon för Sonarr och Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk självhyst vanespårare fokuserad på dagliga incheckningar och serier

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BentoPDF

BentoPDF

Integritetsfokuserat, webbläsarbaserat PDF-verktyg för att slå samman, dela, konvertera och redigera PDF-filer

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Beszel

Beszel

Lättviktig serverövervakningsplattform med Docker-statistik och varningar

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Beszel Agent

Beszel Agent

Lättviktig övervakningsagent för Beszel serverövervakningssystem

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bewCloud

bewCloud

Lättviktig självhostad molnlagring med filsynkronisering och CalDAV/CardDAV-stöd

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Bigcapital

Bigcapital

Självhostad ekonomisk redovisningsplattform med intelligent rapportering och flervalutastöd

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Black Candy

Black Candy

Självhostad musikstreamingserver med webbspelare och mobilappar

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI-driven antecknings- och mikrobloggplattform med Markdown-stöd och uppgiftshantering

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Personlig dataserver för det decentraliserade sociala nätverket Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Självhostad AI-kodningsassistent för generering av fullstack-appar i webbläsaren

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Bookshelf

Bookshelf

E-boks- och ljudbokssamlingshanterare, en gemenskapsåterupplivning av Readarr

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BookStack

BookStack

Strukturerad självhostad wiki för team med böcker, kapitel, sidor och sökfunktion

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Förvandla valfri offentlig Telegram-kanal till en SEO-vänlig mikroblogg med RSS

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Browserless

Browserless

Headless Chrome-webbläsare som tjänst för webbskrapning och automatisering

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Budge

Budge

App för budgetering av privatekonomi, utgiftsspårning och ekonomisk planering

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Budibase

Budibase

Low-code-plattform för att bygga affärsappar och arbetsflöden på några minuter

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BugSink

BugSink

Självhostad felspårningsplattform för applikationsövervakning

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Buildbot

Buildbot

Självhostat CI/CD-ramverk för automatiserade byggen och utrullningar

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Bytebase

Bytebase

Öppen källkods databasschemaändringshantering och DevOps-plattform

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ByteChef

ByteChef

Öppen källkods- och lågkodsplattform för API-integration och arbetsflödesautomatisering

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ByteStash

ByteStash

Självhostad kodsnuttshanterare med syntaxmarkering och sökfunktion

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web är en webbapplikation för att bläddra i, läsa och hantera ditt e-boksbibliotek.

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Cap

Cap

Integritetsfokuserat proof-of-work CAPTCHA-alternativ utan spårning

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Casdoor

Casdoor

Öppen källkods IAM-plattform med stöd för SSO, OAuth 2.0, OIDC och SAML

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Castopod

Castopod

Öppen källkods-plattform för poddvärdskap med analys- och sociala funktioner

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo är en skalbar realtidsmeddelandeserver för att bygga realtidsapplikationer.

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changedetection.io

changedetection.io

Verktyg för webbplatsändringsdetektering och övervakning med visuellt urval och aviseringar.

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ChartDB

ChartDB

Databasdiagramredigerare med öppen källkod med AI DDL-export och schemavisualisering

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Chatpad AI

Chatpad AI

Integritetsfokuserat ChatGPT-webbgränssnitt med lokal datalagring och konversationshantering

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Checkcle

Checkcle

Fullstack drifttid och infrastrukturövervakning med offentliga statussidor

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Checkmate

Checkmate

Öppen källkodsapplikation för serverövervakning och upptidsspårning

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Checkmk

Checkmk

Övervakning av infrastruktur och applikationer med automatisk upptäckt och aviseringar

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Chibisafe

Chibisafe

Självhostat filvalv för att ladda upp och dela filer med delbara länkar

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Öppen källkod-plattform för medarbetarintroduktion med Slack-bot och arbetsflödesautomatisering

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Chroma

Chroma

Inbäddningsdatabas med öppen källkod för AI-applikationer och semantisk sökning

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ClassicPress

ClassicPress

WordPress-förgrening utan blockredigeraren Gutenberg, med fokus på stabilitet

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ClickHouse

ClickHouse

Kolumnbaserad OLAP-databas för realtidsanalys med frågefördröjning på millisekunder

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CloudBeaver

CloudBeaver

Webbaserat verktyg för omfattande databashantering

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel-daemon för säker fjärråtkomst utan att öppna portar

Distribuera
Cloudreve

Cloudreve

Självhostad molnlagringsplattform med filhantering och delningsfunktioner

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lättviktig headless CMS-plattform för innehållshantering och API:er

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Code-Server

Code-Server

VS Code som körs i webbläsaren för fjärrutveckling från vilken enhet som helst

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Coder

Coder

Plattform med öppen källkod för att tillhandahålla självhostade molnutvecklingsmiljöer

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CodiMD

CodiMD

Markdown-redigerare för samarbete i realtid för dokumentation och anteckningar

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Collabora Online

Collabora Online

Självhostad webbläsarbaserad kontorssvit för gemensam dokumentredigering

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CommaFeed

CommaFeed

Självhostad Google Reader-inspirerad RSS-läsare med kortkommandon och mobilappar

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ConvertX

ConvertX

Självhostad filkonverterare online med stöd för över 1000 format

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Convex

Convex

Reaktiv databasplattform med öppen källkod för modern applikationsutveckling

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COPS

COPS

Lättviktig PHP OPDS- och HTML-server som exponerar ett Calibre e-boksbibliotek för mobila läsare och webbläsare

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CoreControl

CoreControl

Självhostad kontrollpanel för hantering av servrar, upptid och nätverksinfrastruktur

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Countly

Countly

Integritetsfokuserad produktanalys för mobil-, webb- och datorapplikationer

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Crawl4AI

Crawl4AI

Webbsökrobot med öppen källkod för AI-applikationer med LLM-förberedd utdata

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT-plattform som aggregerar 27 globala realtidsdatakällor i en enhetlig översikt

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

End-to-end-krypterad kontorssvit för samarbete med nollkunskapslagring

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CyberChef

CyberChef

Webbaserat verktyg för kryptering, kodning, komprimering och dataanalys

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Dagu

Dagu

DAG-baserad arbetsflödesschemaläggare med webbgränssnitt för att hantera cron-jobb och uppgiftspipelines

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Damselfly

Damselfly

Självhostad fotohanterare med ansiktsigenkänning och objektdetektering

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dashdot

dashdot

Minimalistisk serveröversikt med statistik i realtid för CPU, RAM, lagring och nätverk.

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Dashy

Dashy

En självhostad personlig översikt med widgetar, teman och statuskontroll

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Databag

Databag

Självhostad federerad meddelandetjänst med end-to-end-kryptering och ämnesbaserade trådar

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Databasus

Databasus

Databasus är ett verktyg för databasbackup för PostgreSQL, MySQL och MongoDB

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Dataline

Dataline

AI-drivet SQL-chattgränssnitt för att utforska och visualisera valfri databas

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Dawarich

Dawarich

Självhostad spårare för platshistorik med värmekartor och resestatistik

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite är ett visuellt verktyg för att skapa, designa och redigera SQLite-databasfiler.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denolands nyckelvärdesdatabas för Deno Deploy

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Dify

Dify

Öppen källkodsplattform för att bygga LLM-applikationer med RAG, agenter och arbetsflöden

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Directus

Directus

Headless CMS som omsluter databaser med dynamiskt API och adminapp

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Dittofeed

Dittofeed

Öppen källkodsplattform för kundengagemang med automatiserade flerkanalsmeddelanden

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Diun

Diun

Aviseringstjänst för Docker-bilduppdateringar som meddelar dig när bilder får en uppdatering.

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docassemble

docassemble

Expertsystem med öppen källkod för guidade intervjuer och automatiserad dokumentsammansättning

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Docker Registry

Docker Registry

Privat Docker-register för lagring och distribution av containeravbilder

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Dockge

Dockge

Dockge är en elegant, lättanvänd och responsiv självhostad Docker Compose stackhanterare

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Docmost

Docmost

Samarbetsbaserad wiki- och dokumentationsplattform med realtidsredigering

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Docspell

Docspell

Självhostad dokumenthanterare med OCR, NLP-extraktion och fulltextsökning

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Documenso

Documenso

Plattform med öppen källkod för digital dokumentsignering

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DocuSeal

DocuSeal

Plattform för dokumentsignering med öppen källkod och e-signaturfunktioner

Distribuera
Dograh

Dograh

Kodfri plattform med öppen källkod för att bygga AI-röstagenter på några minuter

Distribuera
DokuWiki

DokuWiki

Lättviktig filbaserad wikiplattform för dokumentation och kunskapsbaser

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Dolibarr

Dolibarr

Öppen källkods-ERP/CRM-plattform för hantering av affärsverksamhet

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Domain Locker

Domain Locker

Enhetlig plattform för hantering och övervakning av domännamnsportföljer

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Ladda ner Spotify-musik från YouTube med albumomslag, låttexter och metadata

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Dozzle

Dozzle

Lättviktigt webbgränssnitt för att visa Docker-containerloggar i realtid

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Dragonfly

Dragonfly

Högpresterande Redis-kompatibelt datalager i minnet för modern hårdvara

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draw.io

draw.io

Gratis diagramverktyg med öppen källkod för flödesscheman, UML och nätverksdiagram

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drawDB

drawDB

Webbaserad databasdiagramredigerare med SQL-export och -import

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Gratis självhostad Drizzle Studio förbättrad för databashantering

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Drupal

Drupal

CMS med öppen källkod för att bygga och hantera dynamiska webbplatser

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DuckDNS

DuckDNS

Gratis dynamisk DNS-tjänst för att mappa IP-adresser till domäner

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DumbDo

DumbDo

DumbDo är en löjligt enkel, självhostad att göra-lista som bara fungerar.

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Duplicati

Duplicati

Krypterad backup-lösning med stöd för molnlagring och fjärrservrar

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Gratis tidsbokningssystem för företag och yrkesverksamma

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lättviktig MQTT-mäklare för IoT och meddelandeapplikationer

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EdgeDB

EdgeDB

Nästa generations grafrelationella databas byggd på PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Distribuerad sök- och analysmotor byggd på Apache Lucene

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Element

Element

Säker Matrix-klient med end-to-end-kryptering och meddelanden över flera plattformar

Distribuera
EmailEngine

EmailEngine

Självhostad e-post-API-proxy som ansluter IMAP och SMTP till REST-slutpunkter

Distribuera
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Distribuera
EmbyStat

EmbyStat

Statistik- och analysverktyg för Emby- och Jellyfin-mediaservrar

Distribuera
Enclosed

Enclosed

Minimalistisk webbapplikation för att skicka privata och säkra krypterade anteckningar

Distribuera
ErsatzTV

ErsatzTV

Självhastad IPTV-server som bygger livekanaler från ditt mediebibliotek

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Erugo

Erugo

Självhostad fildelningsplattform med lösenordsskydd och utgångskontroller

Distribuera
ESPHome

ESPHome

System för att styra ESP8266/ESP32 mikrokontroller med YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Gratis CRM med öppen källkod för att hantera kontakter, affärer och kundrelationer

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Etherpad

Etherpad

Samarbetsbaserad dokumentredigerare i realtid med direktredigering och versionshistorik

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EverShop

EverShop

Modern e-handelsplattform med öppen källkod, baserad på Node.js, React, GraphQL och PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

WhatsApp API med öppen källkod för chattbotar, automatisering och meddelandeintegrationer

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Evolution Go

Evolution Go

Högpresterande WhatsApp API-gateway skriven i Go för meddelandeautomatisering

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuell whiteboard för att skissa handritade diagram och gemensam idéutveckling

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Expensave

Expensave

Applikation för att spåra personliga och familjeutgifter

Distribuera
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lättviktig självhustad personlig utgiftshanterare med översikt och CSV-import

Distribuera
Explo

Explo

Förvandlar ListenBrainz-rekommendationer till spellistor i ditt musikbibliotek

Distribuera
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lätt personlig ekonomispårare med mobil PWA och kvittoskanning

Distribuera
Faraday

Faraday

Öppen källkods sårbarhetshanteringsplattform för säkerhetsteam

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Fasten Health

Fasten Health

Självhostad elektronisk patientjournalhanterare för personligt och familjebruk

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Fider

Fider

Öppen källkods feedbackplattform för att samla in och hantera användarfeedback

Distribuera
File Browser

File Browser

Webbaserad filhanterare för att bläddra, ladda upp och hantera filer på din server

Distribuera
File Drop

File Drop

Decentraliserad peer-to-peer fildelning med IPFS-teknik

Distribuera
FileFlows

FileFlows

Automatisk mediefilprocessor som minskar filstorlekar upp till 90 %

Distribuera
FileGator

FileGator

Självhostad fleranvändarfilhanterare med rollbaserade behörigheter och utan databas

Distribuera
Filestash

Filestash

Självhostad filhanterare för FTP, SFTP, S3, WebDAV och 20+ lagringstjänster

Distribuera
Firefly

Firefly

Enkel WireGuard VPN-server med webbhanteringsgränssnitt

Distribuera
Firefly III

Firefly III

Professionell självhyst privatekonomi- och budgethanterare

Distribuera
Firefox

Firefox

Självhostad Firefox-webbläsare tillgänglig via webbgränssnitt

Distribuera
Flagsmith

Flagsmith

Öppen källkods funktionsflagga och fjärrkonfigurationstjänst med A/B-testning

Distribuera
Flame

Flame

Självhostad startsida och applikationsöversikt för ditt hemmalabb

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FlareSolverr

FlareSolverr

Proxyserver för att kringgå Cloudflare-skydd för webbskrapning

Distribuera
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Distribuera
flatnotes

flatnotes

Databasfri Markdown-anteckningsapp med wikilänkar och fulltextsökning

Distribuera
Fleet

Fleet

Öppen källkods plattform för enhetshantering och slutpunktssäkerhet som använder osquery.

Distribuera
FlexGet

FlexGet

YAML-drivet automatiseringsverktyg för att ladda ner media från RSS, torrents och Usenet

Distribuera
Flipt

Flipt

Självhostad plattform för funktionsflagghantering med Git-integration

Distribuera
Flowise

Flowise

Lågkodverktyg med öppen källkod för att bygga LLM-orkestreringsflöden och AI-agenter

Distribuera
Focalboard

Focalboard

Öppen källkodsverktyg för projektledning med Kanban-tavlor, tabeller och kalendervyer

Distribuera
Forgejo

Forgejo

Självhostad lättviktig Git-tjänst med webbgränssnitt och samarbetsfunktioner

Distribuera
Form.io

Form.io

Formulärbyggare och plattform för datahantering med öppen källkod och REST API

Distribuera
Formbricks

Formbricks

Öppen källkods enkätplattform för feedback i appen, via länk, på webbplatsen och via e-post

Distribuera
FossFLOW

FossFLOW

Webbläsarbaserat isometriskt diagramverktyg för infrastrukturvisualisering

Distribuera
Foundry VTT

Foundry VTT

Självhostat virtuellt bordsspel för rollspelskampanjer online med kartor och tärningar

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FreeCAD

FreeCAD

Webbläsarbaserad parametrisk 3D CAD-modelleringsprogram för teknik och design

Distribuera
FreeScout

FreeScout

Lättviktigt helpdesk- och delat inkorgssystem med öppen källkod

Distribuera
FreshRSS

FreshRSS

Självhostad RSS-flödesaggregator för att hantera och läsa dina flöden

Distribuera
Gatus

Gatus

Utvecklarinriktad statussida med multiprotokoll-drifttidsövervakning och aviseringar

Distribuera
Gerrit

Gerrit

Företagsklassat webbaserat kodgranskningssystem byggt ovanpå Git

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Ghost

Ghost

Ghost är en kraftfull plattform för professionell publicering

Distribuera
Ghostfolio

Ghostfolio

Programvara med öppen källkod för förmögenhetsförvaltning och spårning av investeringsportföljer.

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GIMP

GIMP

Webbläsarbaserad professionell bildredigerare och verktyg för grafisk design

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Gitea

Gitea

Gitea är en lättviktig Git-värdplattform med öppen källkod

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GitIngest

GitIngest

Git-till-LLM-vänlig textkonverterare för AI-driven kodanalys

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GitLab

GitLab

GitLab är en komplett DevOps-plattform för Git-förrådshantering och CI/CD.

Distribuera
Glance

Glance

Självhostad översikt som samlar alla dina flöden på ett ställe

Distribuera
Glances

Glances

Glances är ett plattformsoberoende systemövervakningsverktyg med webbgränssnitt

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibel felövervakning och prestandaövervakningsplattform

Distribuera
GLPI

GLPI

Programvara med öppen källkod för IT-tillgångshantering och helpdesk för IT-drift

Distribuera
GoatCounter

GoatCounter

Integritetsfokuserad webbanalys utan kakor eller spårning av personuppgifter

Distribuera
GoCD

GoCD

Server för kontinuerlig leverans med värdeflödeskartläggning och pipeline-modellering

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Gogs

Gogs

Gogs är en egenhostad Git-tjänst för problemfri projekthantering.

Distribuera
Gokapi

Gokapi

Självhostad fildelningsserver med utgående länkar och S3-stöd

Distribuera
Gonic

Gonic

Lättviktig självhastad Subsonic musikstreamingserver skriven i Go

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Gotenberg

Gotenberg

Docker-driven tillståndslös API för sömlös PDF-konvertering och generering

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Gotify

Gotify

Självhostad pushnotifikationsserver med ett enkelt REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API och webbgränssnitt för automatisering av meddelanden för flera enheter

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Grafana

Grafana

Öppen källkods-observerbarhetsplattform för visualisering och övervakning av mätvärden

Distribuera
Gramps Web

Gramps Web

Självhostad släktforskningsplattform för att bygga och dela släktträd

Distribuera
Grav

Grav

Modernt plattfils-CMS som inte kräver någon databas, bara filer och mappar

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Grimmory

Grimmory

Självhostad bokhanterare med inbyggd läsare och enhetssynkronisering

Distribuera
Grimoire

Grimoire

Självhostad bokmärkeshanterare med automatisk metadataextrahering och fulltextsökning

Distribuera
Grist

Grist

En kalkylblads- och databashybrid med öppen källkod för att bygga dataapplikationer

Distribuera
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Plattform med öppen källkod för funktionsflaggning och A/B-testning

Distribuera
Habitica

Habitica

Spelifierad uppgiftshanterare som förvandlar produktivitet till ett RPG-äventyr

Distribuera
Halo

Halo

Modernt CMS med öppen källkod, marknadsplats för tillägg och blockbaserad redigerare

Distribuera
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Distribuera
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source GraphQL-motor med omedelbara API:er över vilken databas som helst

Distribuera
Headscale

Headscale

Självhostad Tailscale-kompatibel kontrollserver för WireGuard meshnätverk

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Healthchecks

Healthchecks

Öppen källkod övervakning av cron-jobb och bakgrundsuppgifter med omedelbara aviseringar

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HedgeDoc

HedgeDoc

Markdown-redigerare för samarbete i realtid för teamdokumentation

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Heimdall

Heimdall

Applikationsöversikt för att organisera och komma åt dina webbtjänster

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Hermes Agent

Hermes Agent

Självförbättrande AI-agent med inbyggd inlärningsloop och meddelandefunktion för flera plattformar

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Självhostad Hermes AI-agent och webbchatt-gränssnitt paketerad i en Docker-distribution.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Öppen källkods webbaserad kommandocentral för Hermes AI-agenten

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HeyForm

HeyForm

Konversationsformulärsverktyg med öppen källkod, villkorslogik och analys

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Hi.Events

Hi.Events

Öppen källkod självhostad evenemangshanterings- och biljettplattform

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Homarr

Homarr

Modernt självhostat kontrollpanel för att organisera och övervaka alla dina tjänster.

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Home Assistant

Home Assistant

Hemautomationsplattform med öppen källkod för att styra smarta enheter

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Homebox

Homebox

Inventarie- och ordningssystem byggt för hemanvändare

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Homebridge

Homebridge

HomeKit-brygga för icke-Apple smarta hemenheter med insticksmoduler

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Homepage

Homepage

Modern, anpassningsbar applikationsöversikt med Docker-integration

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Homer

Homer

Enkel självhostad statisk översikt för att organisera alla dina servertjänster

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Egenhostat växthanteringssystem för att spåra skötselrutiner och trädgårdsorganisation

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Huginn

Huginn

Självhostad automationsplattform för att bygga övervakningsagenter

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Hugo

Hugo

Blixtsnabb statisk webbplatsgenerator byggd med Go

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HumHub

HumHub

Socialt företagsnätverk och intranätplattform med öppen källkod för team

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imgproxy

imgproxy

Snabb bildbehandlingsserver i farten för storleksändring, beskärning och formatkonvertering

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Immich

Immich

Immich är en högpresterande självhostad lösning för foto- och videohantering.

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Infisical

Infisical

Hemlighetshanterare med öppen källkod för att synkronisera miljövariabler och API-nycklar mellan team och infrastruktur.

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Enhetlig tidsserieplattform med Flux-frågor och integrerat webbgränssnitt

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Inkscape

Inkscape

Webbläsarbaserad vektorgrafikredigerare för illustrationer och SVG-design

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InsForge

InsForge

Backend-plattform med öppen källkod med autentisering, databas och lagring för AI-agenter

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InvenTree

InvenTree

Öppen källkodsbaserad komponentlager- och stycklistehantering för ingenjörsteam

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Invidious

Invidious

Integritetsvänligt alternativt gränssnitt för YouTube utan annonser eller spårning

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Invio

Invio

Minimalistiskt självhyst faktureringssystem för frilansare och små team

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Öppen källkods-faktureringsplattform för frilansare och små företag

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Faktureringsplattform med öppen källkod för kostnadsförslag, utgifter och betalningsportal

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Isso

Isso

Lätt, egenhostat Disqus-alternativ för bloggar och statiska webbplatser

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Öppen källkods-PSA-plattform för MSP:er med IT-dokumentation, ärendehantering och fakturering

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iTop

iTop

ITSM-plattform och CMDB med öppen källkod för IT-tjänst- och infrastrukturhantering

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Jackett

Jackett

Proxy för torrent-trackers som översätter förfrågningar för Sonarr, Radarr och andra automatiseringsverktyg

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Jaeger

Jaeger

Jaeger är ett distribuerat spårningssystem med öppen källkod för övervakning av mikrotjänster.

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Jellyfin

Jellyfin

Gratis medieserver med öppen källkod för att organisera och streama ditt mediebibliotek

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Jellyseerr

Jellyseerr

Hanteringsverktyg för mediebegäranden för Jellyfin, Emby och Plex med godkännandeflöde

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Jenkins

Jenkins

Jenkins är en automationsserver med öppen källkod för CI/CD-pipelines.

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Självhostad videokonferensplattform med skärmdelning och inspelning

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Jitsu

Jitsu

Öppen källkods kunddataplattform och händelseströmningspipeline för ingenjörer

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JobOps

JobOps

Självhostad jobbsökningsprocess som söker igenom jobbportaler och anpassar CV:n

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Joomla

Joomla

CMS med öppen källkod för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationer

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Joplin Server

Joplin Server

Självhostad synkroniseringsserver för anteckningsapplikationen Joplin

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Jotty

Jotty

Lättviktig app för anteckningar och checklistor med Markdown och Kanban-tavlor

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jsreport

jsreport

Självhastad rapportserver för PDF, Excel och DOCX från HTML-mallar

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JumpServer

JumpServer

Centraliserad gateway för privilegierad åtkomst till SSH-, RDP- och databassessioner

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktiv webbmiljö för livekod, dataanalys och visualiseringar

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab är en webbaserad interaktiv utvecklingsmiljö för anteckningsböcker och kod

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Öppen källkod Kanban-tavla och projektledningsverktyg, ett Trello-alternativ

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Projektledning med öppen källkod, kanbantavlor och GitHub-integration

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Kapowarr

Kapowarr

Självhostad serietidningshanterare för automatisk nedladdning och organisering

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Karakeep

Karakeep

Karakeep är en självhostad bokmärkshanterare med AI-driven taggning och sökning.

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Kavita

Kavita

Självhostat digitalt bibliotek för serier, manga och e-böcker

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Keila

Keila

Självhostad nyhetsbrevsplattform med dra-och-släpp-redigerare och SMTP-leverans

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Kener

Kener

Statussida med öppen källkod och plattform för drifttidsövervakning med incidenthantering

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Kestra

Kestra

Öppen källkods-plattform för arbetsflödesorkestrering av datapipelines och automatisering

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Keycloak

Keycloak

Identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod, SSO, OAuth2 och SAML

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Khoj

Khoj

Öppen källkods AI-assistent för att chatta med dina dokument och webben

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Kibana

Kibana

Öppen källkods visualiseringsgränssnitt för Elasticsearch med instrumentpaneler och sökfunktion

Distribuera
Kill Bill

Kill Bill

Plattform med öppen källkod för prenumerationsfakturering och betalningar för SaaS och marknadsplatser

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Kimai

Kimai

Självhostad tidrapportering för frilansare, byråer och team

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KitchenOwl

KitchenOwl

Självhyst delad inköpslista, recepthanterare och måltidsplanerare

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Koillection

Koillection

Självhostad samlingshanterare för katalogisering av böcker, spel, vinyl och mer

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Komari

Komari

Lättviktig egenvärd serverövervakningspanel med mätvärden i realtid

Distribuera
Komga

Komga

Självhostad medieserver för serier, manga, tidskrifter och e-böcker med OPDS och synkroniseringsstöd

Distribuera
Kong

Kong

Molnbaserad API-gateway för hybrid- och multimolnmiljöer

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Kotaemon

Kotaemon

Öppen källkods-chatbot för dokumentfrågor och svar med stöd för flera LLM och OCR

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Kroki

Kroki

Enhetlig diagram-as-code API som renderar över 30 diagramtyper över HTTP

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Kutt

Kutt

Modern självhostad URL-förkortare med egna domäner, analys och REST API

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Label Studio

Label Studio

Plattform för datalabeling och annotering med öppen källkod för maskininlärningsprojekt

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Lago

Lago

Öppen källkods-plattform för mätning och användningsbaserad fakturering

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Langflow

Langflow

Langflow är en visuell AI-arbetsflödesbyggare för att skapa LLM-applikationer.

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Langfuse

Langfuse

Öppen källkods LLM-utvecklingsplattform för observerbarhet och utvärdering

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LanguageTool

LanguageTool

Öppen källkods grammatik-, stil- och stavningskontroll för 25+ språk

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Självhostad automatisering för e-boks- och ljudboksnedladdningar med författarspårning

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Leantime

Leantime

Projektledningssystem med öppen källkod, utformat för dig som inte är projektledare

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Lemmy

Lemmy

Federerad länkaggregator och diskussionsplattform för självhostade forum

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LibreChat

LibreChat

LibreChat är ett AI-chattgränssnitt med RAG-stöd för LLM-användning från flera leverantörer.

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LibreDesk

LibreDesk

Öppen källkods supportsystem med omnichannel-ärendehantering, livechatt och SLA-hantering

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LibrePhotos

LibrePhotos

Självhostad fotohantering med ansiktsigenkänning och AI-driven sökning

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LibreSpeed

LibreSpeed

Självhostad HTML5-internethastighetstestserver med inbyggd resultatdatabas

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LibreTranslate

LibreTranslate

Gratis API för maskinöversättning med öppen källkod som är helt självhostat

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Lidarr

Lidarr

Verktyg för automatisk hantering och organisering av musiksamlingar för Usenet och torrents

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Lightdash

Lightdash

Öppen källkod BI-plattform byggd kring dbt för datautforskning och instrumentpaneler

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LimeSurvey

LimeSurvey

Professionell plattform för online-undersökningar för att skapa och hantera frågeformulär

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Linkding

Linkding

Linkding är en minimalistisk, snabb, självhostad bokmärkeshanterare.

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LinkStack

LinkStack

Självhostat Linktree-alternativ för varumärkesanpassade länk-i-bio-sidor

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden är en självhostad bokmärkeshanterare med helsidesarkivering.

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Listmonk

Listmonk

Högpresterande egenvärd nyhetsbrev- och e-postlistahanterare

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM är en AI-gateway för att anropa över 100 LLM:er med OpenAI-format.

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Livebook

Livebook

Öppen källkods Elixir-anteckningsböcker för datavetenskap, ML och realtidssamarbete

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LLDAP

LLDAP

Lättviktig autentiseringsserver som tillhandahåller en förenklad LDAP-backend för självhostade appar

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LMS

LMS

Lättviktig självhyst musikstreamingserver med Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Modernt AI-chattramverk med öppen källkod som stöder flera LLM-leverantörer

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Local Deep Research

Local Deep Research

Självhostad AI-assistent för djupgående forskning driven av moln-LLM-leverantörer

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LocalAI

LocalAI

Självhostad OpenAI-kompatibel API-server för lokal AI-modellinferens

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Locust

Locust

Python-baserat distribuerat belastningstestverktyg med ett webbgränssnitt i realtid

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Logseq

Logseq

Självhostad integritetsfokuserad kunskapsbas och blockbaserat struktureringsverktyg

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Logto

Logto

Logto är en omfattande identitets- och autentiseringsplattform med stöd för OAuth och OIDC.

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LubeLogger

LubeLogger

Omfattande system för fordonsunderhåll och bränslehantering

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Lychee

Lychee

Självhyst fotohanteringsplattform med albumorganisering, EXIF-bläddring och detaljerade delningskontroller.

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Mage AI

Mage AI

Mage AI är ett datapipelineverktyg för att bygga och hantera ETL-arbetsflöden.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Självhhostad e-postarkivering med IMAP-synkronisering, fulltextsökning och export

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Mailpit

Mailpit

Öppen källkod SMTP-e-posttestningsverktyg med en webbläsarbaserad inkorg för utvecklare

Distribuera
Maloja

Maloja

Självhostad musikscrobble-databas med personliga lyssningslistor

Distribuera
Manticore Search

Manticore Search

Öppen källkods-sökmotor med fulltextsökning och vektorsökning via MySQL-protokoll

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MariaDB

MariaDB

Öppen källkods relationsdatabasserver och direkt ersättning för MySQL

Distribuera
Marimo

Marimo

Reaktiv Python-anteckningsbok med öppen källkod, SQL-stöd och reproducerbar körning

Distribuera
Marreta

Marreta

Självhastad artikelproxy för ren, annonsfri läsning med intelligent cachning

Distribuera
Mastodon

Mastodon

Självhostad federerad mikrobloggserver baserad på ActivityPub-standarden

Distribuera
Mathesar

Mathesar

Kalkylbladsbaserat webbgränssnitt för att utforska och redigera PostgreSQL-databaser

Distribuera
Matomo

Matomo

Ledande webbanalysplattform med öppen källkod, fullständig dataäganderätt och integritet

Distribuera
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Matrix-hemmaserver med öppen källkod för decentraliserad, krypterad kommunikation

Distribuera
Mattermost

Mattermost

Samarbetsplattform för team med öppen källkod, med meddelanden, fildelning och integrationer

Distribuera
Mautic

Mautic

Marknadsföringsautomation med öppen källkod för e-postkampanjer, lead-poängsättning och kundresor

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MaxKB

MaxKB

MaxKB är en plattform med öppen källkod för att bygga AI-kunskapsbasagenter av företagsklass.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Öppen källkods dokumenthantering med OCR, fulltextsökning och arbetsflöden

Distribuera
Maybe

Maybe

Applikation med öppen källkod för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltning

Distribuera
Mazanoke

Mazanoke

Webbläsarbaserad bildoptimerare med formatkonvertering och EXIF-borttagning

Distribuera
Mealie

Mealie

Mealie är en självhyst recepthanterare med måltidsplanering och inköpslistor.

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Medusa

Medusa

Automatisk videobibliotekshanterare för TV-serier med stöd för Plex och Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Blixtsnabb sökmotor för moderna applikationer

Distribuera
Memgraph

Memgraph

Minnesbaserad grafdatabas för realtidsanalys av ansluten data

Distribuera
Memos

Memos

Memos är en lättviktig, sekretessfokuserad anteckningsapplikation

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MeshCentral

MeshCentral

Självhostad plattform för fjärrövervakning och hantering av datorer, servrar och IoT-enheter

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Metabase

Metabase

Öppen källkodsbaserad affärsintelligensplattform för datavisualisering och analys

Distribuera
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Webbläsarbaserad MetaTrader 5 handelsterminal för forex- och CFD-handel dygnet runt.

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MeTube

MeTube

MeTube är en webbaserad videonedladdare för YouTube och andra plattformar.

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MicroBin

MicroBin

Lätt självhyst pastebin, fildelare och URL-förkortare i Rust

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Milvus

Milvus

Vektordatabas med öppen källkod byggd för AI-applikationer och likhetssökning

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MindsDB

MindsDB

MindsDB är en AI-plattform för att bygga maskininlärningsmodeller från företagsdata

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Mini QR

Mini QR

Självhostad QR-kodgenerator med anpassade stilar och mass导出

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Miniflux

Miniflux

En minimalistisk RSS-läsare med en tydlig filosofi och ett rent webbgränssnitt

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MiroFish

MiroFish

AI-prediktionsmotor driven av simulering av multiagent svärmintelligens

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MiroTalk

MiroTalk

Självhostade P2P-videokonferenser med obegränsat antal rum och skärmdelning

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Mongo Express

Mongo Express

Webbaserat MongoDB-administrationsgränssnitt för att bläddra i, redigera och hantera databaser

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentorienterad NoSQL-databas med JSON-liknande dokumentlagring

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Monica

Monica

Personligt relationshanteringssystem för att dokumentera ditt liv

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Moodist

Moodist

Ljudlandskapsmixer med produktivitetsverktyg för djupt fokus och avkoppling

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Moodle

Moodle

Lärplattform med öppen källkod som används av över 489 miljoner användare över hela världen

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Morphic

Morphic

AI-sökmotor med öppen källkod som ger generativa svar och källhänvisningar

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mStream

mStream

Lättviktig egenhostad musikstreamingserver med inbyggda iOS- och Android-appar

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Mylar3

Mylar3

Självhostad automatiserad serietidningsnedladdare och bibliotekshanterare

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MySQL

MySQL

Snabb, pålitlig relationell databas med öppen källkod för webb- och applikationsbelastningar

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n8n

n8n

Plattform för arbetsflödesautomatisering med visuellt nodbaserat gränssnitt

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Nango

Nango

Öppen källkods- OAuth- och API-integrationsplattform för över 300 tjänster

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NATS

NATS

Molnbaserat meddelandesystem med pub/sub, request-reply och JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome är en självhostad musikserver med webb- och mobilströmning

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Neko

Neko

Självhostad virtuell webbläsare för samarbetsbaserad webbsurfning och strömning

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Neo4j

Neo4j

Världens ledande grafdatabas med öppen källkod för sammankopplad data

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NetBird Client

NetBird Client

Säker WireGuard-baserad mesh-VPN-klient med SSO och detaljerade åtkomstkontroller

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NetBox

NetBox

Modellering av nätverksinfrastruktur med öppen källkod för IPAM, DCIM och dokumentation

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Netdata

Netdata

Realtidsövervakningsagent för infrastruktur med 800+ integrationer

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New API

New API

Nytt API är en LLM-gateway och ett AI-tillgångshanteringssystem för flera leverantörer

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud är en kraftfull självhostad produktivitetsplattform

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Nexterm

Nexterm

Webbläsarbaserad serverhantering för SSH-, VNC- och RDP-anslutningar

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Universell artefaktdepåhanterare för Maven, npm, Docker och PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase är en utbyggbar no-code/low-code-plattform för att bygga applikationer.

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NocoDB

NocoDB

Ett Airtable-alternativ med öppen källkod som förvandlar databaser till smarta kalkylblad

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Node-RED

Node-RED

Visuellt lågkodverktyg för att ansluta IoT-enheter, API:er och onlinetjänster

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NodeBB

NodeBB

NodeBB är en modern diskussionsplattform i realtid för att bygga gemenskapsforum.

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Norish

Norish

Självhostat receptprogram med import från sociala medier och hushållssynkronisering

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Självhostad markdown-kunskapsbas med grafvy och AI-integration

Distribuera
Notifuse

Notifuse

Självhostad plattform för e-postmarknadsföring och transaktionsmejl

Distribuera
Novu

Novu

Aviseringsinfrastruktur med öppen källkod för e-post, SMS och push-leverans

Distribuera
ntfy

ntfy

Självhostad pushnotifikationsserver för att skicka aviseringar via enkla HTTP-förfrågningar

Distribuera
NZBGet

NZBGet

Effektiv C++ Usenet-binärnedladdare med PAR2-reparation och webbgränssnitt

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NZBHydra2

NZBHydra2

En metasök-aggregator för Usenet som förenar indexerare bakom ett enda Newznab API

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October CMS

October CMS

Laravel-baserat PHP CMS för att bygga flexibla webbplatser och webbapplikationer

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Odoo

Odoo

Öppen källkod ERP- och CRM-plattform för verksamhetsstyrning och e-handel

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Odysseus

Odysseus

Självhostad AI-arbetsyta med chatt, agenter, djupgående analys och beständigt minne

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OliveTin

OliveTin

Självhostat webbgränssnitt för säker körning av fördefinierade shell-kommandon

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Ollama

Ollama

Kör stora språkmodeller lokalt med ett enkelt API för AI-applikationer

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Ombi

Ombi

Självhostat begäranssystem för Plex, Emby och Jellyfin med automatisk uppfyllnad

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OmniTools

OmniTools

OmniTools är en allt-i-ett webbverktygslåda med över 80 verktyg för vardagliga uppgifter.

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OneDev

OneDev

OneDev är en självhostad Git-server med inbyggd CI/CD och projektledning.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Dela självförstörande hemligheter via engångslänkar

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Självhostad onlinekontorssvit med MS Office-kompatibel samarbetsredigering

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Onyx

Onyx

AI-chatt och företagssökplattform med öppen källkod som fungerar med alla LLM:er

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Plattform med öppen källkod för hantering av akademiska tidskrifter och publicering med öppen tillgång

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Open Notebook

Open Notebook

AI-driven anteckningsapp för att skriva, forska och organisera kunskap i en arbetsyta

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Open WebUI

Open WebUI

Självhostat AI-chattgränssnitt som stöder flera LLM-leverantörer med RAG-funktioner

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OpenBao

OpenBao

Hemlighetshanterare med öppen källkod för lagring och åtkomst av känsliga uppgifter

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OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med flerkanaligt meddelandestöd (tidigare Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Öppen källkod för filsynkronisering och samarbete med inbyggd identitetshantering

Distribuera
OpenEMR

OpenEMR

Öppen källkod för elektroniska patientjournaler och praktikhantering för kliniker

Distribuera
Opengist

Opengist

Självhostad pastebin driven av Git, öppen källkods-alternativ till GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Autonom AI-agent med öppen källkod för programvaruutvecklingsuppgifter

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OpenHuman

OpenHuman

Självhostad personlig AI-kärna med minne, agenter och 118+ appintegrationer

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OpenObserve

OpenObserve

Molnnativ observerbarhetsplattform för loggar, mätvärden, spårningar och instrumentpaneler

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OpenPanel

OpenPanel

Integritetsfokuserad produktanalys med instrumentpaneler i realtid och sessionsuppspelning

Distribuera
OpenProject

OpenProject

Projektledning med öppen källkod, inklusive Gantt-scheman, agila tavlor och tidrapportering

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OpenSearch

OpenSearch

Sök- och analysmotor med öppen källkod, community-fork av Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Gratis och öppen källkod DocuSign-alternativ för juridiskt bindande dokumentunderskrift

Distribuera
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Självhostad HTML5 nätverkshastighetstest utan Flash eller Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking är en kontextdatabas med öppen källkod byggd för AI-agenter.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Fullfjädrad VPN-server med webbaserad administration och klienthantering

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OpnForm

OpnForm

Formulärbyggare med öppen källkod, villkorslogik, inbäddningar och svarshantering

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OrangeHRM

OrangeHRM

Öppen källkods HR-plattform för hantering av anställda, ledighet och rekrytering

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Outline

Outline

Outline är en modern teamwiki och kunskapsbas med samarbete i realtid

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Overleaf

Overleaf

Samarbetsredigerare för LaTeX med öppen källkod för vetenskapligt och akademiskt skrivande

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Overseerr

Overseerr

Verktyg för mediebegäranshantering och upptäckt för Plex med godkännandeflöde

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Owncast

Owncast

Självhostad livestreaming- och chattserver med RTMP- och Fediverse-stöd

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ownCloud

ownCloud

Självhostad plattform för filsynkronisering, delning och samarbete för team

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OxiCloud

OxiCloud

Lättviktig Rust-baserad egenhostad molnlagring med Nextcloud-klientstöd

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PairDrop

PairDrop

PairDrop är ett webbaserat fildelningsverktyg för omedelbara överföringar mellan enheter.

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Paisa

Paisa

Personlig ekonomihanterare med dubbel bokföring och investeringsspårning

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Userspace WireGuard-tunnelklient för säker fjärråtkomst via Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip är en AI/ML-orkestreringsplattform för autonoma team.

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Dokumenthanteringssystem som förvandlar fysiska dokument till sökbara digitala arkiv

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Papermerge

Papermerge

Dokumenthanteringssystem med öppen källkod för skanning, OCR och organisering av PDF-filer

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Papra

Papra

Minimalistisk plattform för dokumenthantering och arkivering med öppen källkod

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Parseable

Parseable

Öppen källkods-datasjö för observerbarhet av loggar, mätvärden och spår

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Passbolt

Passbolt

Teamlösenordshanterare med öppen källkod, end-to-end-OpenPGP-kryptering och delning

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Password Pusher

Password Pusher

Självhostad hemlig delning med engångslänkar som upphör att gälla för lösenord och filer

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Pastefy

Pastefy

Pastefy är en självhostad pastebin för säker kodsnuttsdelning.

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PatchMon

PatchMon

Självhostad Linux patchhantering och flottövervakningsplattform