Självhostad hanterare för tvåfaktorsautentisering för webb och mobilDistribuera
AI API-routningsproxy med tokenoptimering för över 40 LLM-leverantörerDistribuera
Ackee är ett självhostat Node.js analysverktyg för integritetsfokuserad webbplatsspårningDistribuera
Öppen källkod utan kod arbetsflödesautomatisering med över 200 appintegrationerDistribuera
Integritetsfokuserad personlig ekonomiapp med kuvertbudgeteringDistribuera
Fullfjädrat gränssnitt för databashantering med stöd för 11+ databassystemDistribuera
Självhostad resespårare och reseplanerare med interaktiva kartorDistribuera
Allt-i-ett arbetsyta för dokument, whiteboards och databaser med AI.Distribuera
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryDistribuera
LLMOps-plattform med öppen källkod för prompter, utvärdering och LLM-observerbarhetDistribuera
Beständigt minne för AI-kodningsagenter med hybrid BM25-vektor- och grafsökningDistribuera
Strömma personliga musikbibliotek via en Subsonic-kompatibel API-serverDistribuera
Personlig flygdagbok med interaktiv karta, statistik och stöd för flera användareDistribuera
AI-agent för innehållsmarknadsföring med öppen källkod för publicering och intäktsgenerering på flera plattformarDistribuera
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersDistribuera
Larmhanteringsplattform med öppen källkod för att konsolidera övervakningslarmDistribuera
Självhostad kunskapsbas med utökad Markdown och behörigheter per dokumentDistribuera
Självhostad fillista och WebDAV-server med stöd för 30+ lagringslösningarDistribuera
Webbgränssnitt för nedladdning av videor från YouTube och andra webbplatserDistribuera
Ampache är en webbaserad ljud-/videoströmningsapplikation och mediehanterareDistribuera
Lättviktig självhyst wiki med Git-baserade sidor och Markdown-redigeringDistribuera
AnonUpload är en säker anonym fildelningsapplikation utan databaskrav.Distribuera
Allt-i-ett AI-applikation för RAG, agenter och chattbotar med valfri LLM-leverantörDistribuera
Öppen källkod Q&A-plattform för kunskapsdelning i team och gemenskapsbyggandeDistribuera
Öppen källkods DORA-mått och analysplattform för ingenjörsteamDistribuera
Klientfri webbaserad fjärrskrivbordsgateway för RDP, VNC, SSH och TelnetDistribuera
Företagsanpassad sökplattform med öppen källkod byggd på Apache LuceneDistribuera
Apache Superset är en modern plattform för datautforskning och visualisering för BI.Distribuera
AppFlowy är en AI-driven arbetsyta med öppen källkod och ett Notion-alternativDistribuera
Lättviktigt REST API för att skicka push-meddelanden till 120+ tjänsterDistribuera
Lågkodsplattform med öppen källkod för att bygga interna verktyg och applikationerDistribuera
Integritet först SDK-analys för mobil-, dator- och webbapparDistribuera
Inbyggd multimodell-databas för grafer, dokument och nyckel-värde-dataDistribuera
Fler-modell databas för graf-, dokument-, nyckel-värde- och tidsseriedataDistribuera
Självhostad internetarkiveringslösning för att bevara webbsidor och mediaDistribuera
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsDistribuera
Lättviktigt självhostat kommentarsystem med Go-backend och inbäddningsbar JS-widgetDistribuera
AstrBot är ett multiplattformsramverk med öppen källkod för AI-chattbotarDistribuera
Självhostad ljudboks- och poddserver med fleranvändarstödDistribuera
Identitetsleverantör med öppen källkod fokuserad på flexibilitet och mångsidighetDistribuera
Öppen källkod egenhostad autentiseringsserver med social inloggning, MFA och RBACDistribuera
Öppen källkod och självhostad plattform för Databas som tjänst, för automatisering av PostgreSQL.Distribuera
Modernt automatiserat nedladdningsverktyg för torrenter och usenet med IRC-övervakning i realtid.Distribuera
Zapier-alternativ med öppen källkod för att ansluta appar och automatisera arbetsflödenDistribuera
App som hjälper föräldrar att följa bebisens dagliga aktiviteter och hälsaDistribuera
Webbgränssnitt för restic-säkerhetskopiering med schemaläggning, kryptering och återställning på filnivåDistribuera
Självhostad CalDAV- och CardDAV-server för kalendrar och kontakterDistribuera
Självhostad hantering av cocktailrecept och spårning av hemmabarens lagerDistribuera
Öppen källkod, kodfri databas och Airtable-alternativ för teamDistribuera
Automatiserad hantering av undertexter och nedladdningskompanjon för Sonarr och RadarrDistribuera
Minimalistisk självhyst vanespårare fokuserad på dagliga incheckningar och serierDistribuera
Integritetsfokuserat, webbläsarbaserat PDF-verktyg för att slå samman, dela, konvertera och redigera PDF-filerDistribuera
Lättviktig serverövervakningsplattform med Docker-statistik och varningarDistribuera
Lättviktig övervakningsagent för Beszel serverövervakningssystemDistribuera
Lättviktig självhostad molnlagring med filsynkronisering och CalDAV/CardDAV-stödDistribuera
Självhostad ekonomisk redovisningsplattform med intelligent rapportering och flervalutastödDistribuera
Självhostad musikstreamingserver med webbspelare och mobilapparDistribuera
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteDistribuera
AI-driven antecknings- och mikrobloggplattform med Markdown-stöd och uppgiftshanteringDistribuera
Personlig dataserver för det decentraliserade sociala nätverket BlueskyDistribuera
Självhostad AI-kodningsassistent för generering av fullstack-appar i webbläsarenDistribuera
E-boks- och ljudbokssamlingshanterare, en gemenskapsåterupplivning av ReadarrDistribuera
Strukturerad självhostad wiki för team med böcker, kapitel, sidor och sökfunktionDistribuera
Förvandla valfri offentlig Telegram-kanal till en SEO-vänlig mikroblogg med RSSDistribuera
Headless Chrome-webbläsare som tjänst för webbskrapning och automatiseringDistribuera
App för budgetering av privatekonomi, utgiftsspårning och ekonomisk planeringDistribuera
Low-code-plattform för att bygga affärsappar och arbetsflöden på några minuterDistribuera
Självhostad felspårningsplattform för applikationsövervakningDistribuera
Självhostat CI/CD-ramverk för automatiserade byggen och utrullningarDistribuera
Öppen källkods databasschemaändringshantering och DevOps-plattformDistribuera
Öppen källkods- och lågkodsplattform för API-integration och arbetsflödesautomatiseringDistribuera
Självhostad kodsnuttshanterare med syntaxmarkering och sökfunktionDistribuera
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsDistribuera
Calibre-Web är en webbapplikation för att bläddra i, läsa och hantera ditt e-boksbibliotek.Distribuera
Integritetsfokuserat proof-of-work CAPTCHA-alternativ utan spårningDistribuera
Öppen källkods IAM-plattform med stöd för SSO, OAuth 2.0, OIDC och SAMLDistribuera
Öppen källkods-plattform för poddvärdskap med analys- och sociala funktionerDistribuera
Centrifugo är en skalbar realtidsmeddelandeserver för att bygga realtidsapplikationer.Distribuera
Verktyg för webbplatsändringsdetektering och övervakning med visuellt urval och aviseringar.Distribuera
Databasdiagramredigerare med öppen källkod med AI DDL-export och schemavisualiseringDistribuera
Integritetsfokuserat ChatGPT-webbgränssnitt med lokal datalagring och konversationshanteringDistribuera
Fullstack drifttid och infrastrukturövervakning med offentliga statussidorDistribuera
Öppen källkodsapplikation för serverövervakning och upptidsspårningDistribuera
Övervakning av infrastruktur och applikationer med automatisk upptäckt och aviseringarDistribuera
Självhostat filvalv för att ladda upp och dela filer med delbara länkarDistribuera
Öppen källkod-plattform för medarbetarintroduktion med Slack-bot och arbetsflödesautomatiseringDistribuera
Inbäddningsdatabas med öppen källkod för AI-applikationer och semantisk sökningDistribuera
WordPress-förgrening utan blockredigeraren Gutenberg, med fokus på stabilitetDistribuera
Kolumnbaserad OLAP-databas för realtidsanalys med frågefördröjning på millisekunderDistribuera
Webbaserat verktyg för omfattande databashanteringDistribuera
Cloudflare Tunnel-daemon för säker fjärråtkomst utan att öppna portarDistribuera
Självhostad molnlagringsplattform med filhantering och delningsfunktionerDistribuera
Lättviktig headless CMS-plattform för innehållshantering och API:erDistribuera
VS Code som körs i webbläsaren för fjärrutveckling från vilken enhet som helstDistribuera
Plattform med öppen källkod för att tillhandahålla självhostade molnutvecklingsmiljöerDistribuera
Markdown-redigerare för samarbete i realtid för dokumentation och anteckningarDistribuera
Självhostad webbläsarbaserad kontorssvit för gemensam dokumentredigeringDistribuera
Självhostad Google Reader-inspirerad RSS-läsare med kortkommandon och mobilapparDistribuera
Självhostad filkonverterare online med stöd för över 1000 formatDistribuera
Reaktiv databasplattform med öppen källkod för modern applikationsutvecklingDistribuera
Lättviktig PHP OPDS- och HTML-server som exponerar ett Calibre e-boksbibliotek för mobila läsare och webbläsareDistribuera
Självhostad kontrollpanel för hantering av servrar, upptid och nätverksinfrastrukturDistribuera
Integritetsfokuserad produktanalys för mobil-, webb- och datorapplikationerDistribuera
Webbsökrobot med öppen källkod för AI-applikationer med LLM-förberedd utdataDistribuera
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceDistribuera
OSINT-plattform som aggregerar 27 globala realtidsdatakällor i en enhetlig översiktDistribuera
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteDistribuera
End-to-end-krypterad kontorssvit för samarbete med nollkunskapslagringDistribuera
Webbaserat verktyg för kryptering, kodning, komprimering och dataanalysDistribuera
DAG-baserad arbetsflödesschemaläggare med webbgränssnitt för att hantera cron-jobb och uppgiftspipelinesDistribuera
Självhostad fotohanterare med ansiktsigenkänning och objektdetekteringDistribuera
Minimalistisk serveröversikt med statistik i realtid för CPU, RAM, lagring och nätverk.Distribuera
En självhostad personlig översikt med widgetar, teman och statuskontrollDistribuera
Självhostad federerad meddelandetjänst med end-to-end-kryptering och ämnesbaserade trådarDistribuera
Databasus är ett verktyg för databasbackup för PostgreSQL, MySQL och MongoDBDistribuera
AI-drivet SQL-chattgränssnitt för att utforska och visualisera valfri databasDistribuera
Självhostad spårare för platshistorik med värmekartor och resestatistikDistribuera
DB Browser for SQLite är ett visuellt verktyg för att skapa, designa och redigera SQLite-databasfiler.Distribuera
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportDistribuera
Denolands nyckelvärdesdatabas för Deno DeployDistribuera
Öppen källkodsplattform för att bygga LLM-applikationer med RAG, agenter och arbetsflödenDistribuera
Headless CMS som omsluter databaser med dynamiskt API och adminappDistribuera
Öppen källkodsplattform för kundengagemang med automatiserade flerkanalsmeddelandenDistribuera
Aviseringstjänst för Docker-bilduppdateringar som meddelar dig när bilder får en uppdatering.Distribuera
Expertsystem med öppen källkod för guidade intervjuer och automatiserad dokumentsammansättningDistribuera
Privat Docker-register för lagring och distribution av containeravbilderDistribuera
Dockge är en elegant, lättanvänd och responsiv självhostad Docker Compose stackhanterareDistribuera
Samarbetsbaserad wiki- och dokumentationsplattform med realtidsredigeringDistribuera
Självhostad dokumenthanterare med OCR, NLP-extraktion och fulltextsökningDistribuera
Plattform med öppen källkod för digital dokumentsigneringDistribuera
Plattform för dokumentsignering med öppen källkod och e-signaturfunktionerDistribuera
Kodfri plattform med öppen källkod för att bygga AI-röstagenter på några minuterDistribuera
Lättviktig filbaserad wikiplattform för dokumentation och kunskapsbaserDistribuera
Öppen källkods-ERP/CRM-plattform för hantering av affärsverksamhetDistribuera
Enhetlig plattform för hantering och övervakning av domännamnsportföljerDistribuera
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesDistribuera
Ladda ner Spotify-musik från YouTube med albumomslag, låttexter och metadataDistribuera
Lättviktigt webbgränssnitt för att visa Docker-containerloggar i realtidDistribuera
Högpresterande Redis-kompatibelt datalager i minnet för modern hårdvaraDistribuera
Gratis diagramverktyg med öppen källkod för flödesscheman, UML och nätverksdiagramDistribuera
Webbaserad databasdiagramredigerare med SQL-export och -importDistribuera
Gratis självhostad Drizzle Studio förbättrad för databashanteringDistribuera
CMS med öppen källkod för att bygga och hantera dynamiska webbplatserDistribuera
Gratis dynamisk DNS-tjänst för att mappa IP-adresser till domänerDistribuera
DumbDo är en löjligt enkel, självhostad att göra-lista som bara fungerar.Distribuera
Krypterad backup-lösning med stöd för molnlagring och fjärrservrarDistribuera
Gratis tidsbokningssystem för företag och yrkesverksammaDistribuera
Lättviktig MQTT-mäklare för IoT och meddelandeapplikationerDistribuera
Nästa generations grafrelationella databas byggd på PostgreSQLDistribuera
Distribuerad sök- och analysmotor byggd på Apache LuceneDistribuera
Säker Matrix-klient med end-to-end-kryptering och meddelanden över flera plattformarDistribuera
Självhostad e-post-API-proxy som ansluter IMAP och SMTP till REST-slutpunkterDistribuera
Personal media server with automatic streaming and device conversionDistribuera
Statistik- och analysverktyg för Emby- och Jellyfin-mediaservrarDistribuera
Minimalistisk webbapplikation för att skicka privata och säkra krypterade anteckningarDistribuera
Självhastad IPTV-server som bygger livekanaler från ditt mediebibliotekDistribuera
Självhostad fildelningsplattform med lösenordsskydd och utgångskontrollerDistribuera
System för att styra ESP8266/ESP32 mikrokontroller med YAMLDistribuera
Gratis CRM med öppen källkod för att hantera kontakter, affärer och kundrelationerDistribuera
Samarbetsbaserad dokumentredigerare i realtid med direktredigering och versionshistorikDistribuera
Modern e-handelsplattform med öppen källkod, baserad på Node.js, React, GraphQL och PostgreSQLDistribuera
WhatsApp API med öppen källkod för chattbotar, automatisering och meddelandeintegrationerDistribuera
Högpresterande WhatsApp API-gateway skriven i Go för meddelandeautomatiseringDistribuera
Virtuell whiteboard för att skissa handritade diagram och gemensam idéutvecklingDistribuera
Applikation för att spåra personliga och familjeutgifterDistribuera
Lättviktig självhustad personlig utgiftshanterare med översikt och CSV-importDistribuera
Förvandlar ListenBrainz-rekommendationer till spellistor i ditt musikbibliotekDistribuera
Lätt personlig ekonomispårare med mobil PWA och kvittoskanningDistribuera
Öppen källkods sårbarhetshanteringsplattform för säkerhetsteamDistribuera
Självhostad elektronisk patientjournalhanterare för personligt och familjebrukDistribuera
Öppen källkods feedbackplattform för att samla in och hantera användarfeedbackDistribuera
Webbaserad filhanterare för att bläddra, ladda upp och hantera filer på din serverDistribuera
Decentraliserad peer-to-peer fildelning med IPFS-teknikDistribuera
Automatisk mediefilprocessor som minskar filstorlekar upp till 90 %Distribuera
Självhostad fleranvändarfilhanterare med rollbaserade behörigheter och utan databasDistribuera
Självhostad filhanterare för FTP, SFTP, S3, WebDAV och 20+ lagringstjänsterDistribuera
Enkel WireGuard VPN-server med webbhanteringsgränssnittDistribuera
Professionell självhyst privatekonomi- och budgethanterareDistribuera
Självhostad Firefox-webbläsare tillgänglig via webbgränssnittDistribuera
Öppen källkods funktionsflagga och fjärrkonfigurationstjänst med A/B-testningDistribuera
Självhostad startsida och applikationsöversikt för ditt hemmalabbDistribuera
Proxyserver för att kringgå Cloudflare-skydd för webbskrapningDistribuera
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesDistribuera
Databasfri Markdown-anteckningsapp med wikilänkar och fulltextsökningDistribuera
Öppen källkods plattform för enhetshantering och slutpunktssäkerhet som använder osquery.Distribuera
YAML-drivet automatiseringsverktyg för att ladda ner media från RSS, torrents och UsenetDistribuera
Självhostad plattform för funktionsflagghantering med Git-integrationDistribuera
Lågkodverktyg med öppen källkod för att bygga LLM-orkestreringsflöden och AI-agenterDistribuera
Öppen källkodsverktyg för projektledning med Kanban-tavlor, tabeller och kalendervyerDistribuera
Självhostad lättviktig Git-tjänst med webbgränssnitt och samarbetsfunktionerDistribuera
Formulärbyggare och plattform för datahantering med öppen källkod och REST APIDistribuera
Öppen källkods enkätplattform för feedback i appen, via länk, på webbplatsen och via e-postDistribuera
Webbläsarbaserat isometriskt diagramverktyg för infrastrukturvisualiseringDistribuera
Självhostat virtuellt bordsspel för rollspelskampanjer online med kartor och tärningarDistribuera
Webbläsarbaserad parametrisk 3D CAD-modelleringsprogram för teknik och designDistribuera
Lättviktigt helpdesk- och delat inkorgssystem med öppen källkodDistribuera
Självhostad RSS-flödesaggregator för att hantera och läsa dina flödenDistribuera
Utvecklarinriktad statussida med multiprotokoll-drifttidsövervakning och aviseringarDistribuera
Företagsklassat webbaserat kodgranskningssystem byggt ovanpå GitDistribuera
Ghost är en kraftfull plattform för professionell publiceringDistribuera
Programvara med öppen källkod för förmögenhetsförvaltning och spårning av investeringsportföljer.Distribuera
Webbläsarbaserad professionell bildredigerare och verktyg för grafisk designDistribuera
Gitea är en lättviktig Git-värdplattform med öppen källkodDistribuera
Git-till-LLM-vänlig textkonverterare för AI-driven kodanalysDistribuera
GitLab är en komplett DevOps-plattform för Git-förrådshantering och CI/CD.Distribuera
Självhostad översikt som samlar alla dina flöden på ett ställeDistribuera
Glances är ett plattformsoberoende systemövervakningsverktyg med webbgränssnittDistribuera
Sentry-kompatibel felövervakning och prestandaövervakningsplattformDistribuera
Programvara med öppen källkod för IT-tillgångshantering och helpdesk för IT-driftDistribuera
Integritetsfokuserad webbanalys utan kakor eller spårning av personuppgifterDistribuera
Server för kontinuerlig leverans med värdeflödeskartläggning och pipeline-modelleringDistribuera
Gogs är en egenhostad Git-tjänst för problemfri projekthantering.Distribuera
Självhostad fildelningsserver med utgående länkar och S3-stödDistribuera
Lättviktig självhastad Subsonic musikstreamingserver skriven i GoDistribuera
Docker-driven tillståndslös API för sömlös PDF-konvertering och genereringDistribuera
Självhostad pushnotifikationsserver med ett enkelt REST APIDistribuera
WhatsApp REST API och webbgränssnitt för automatisering av meddelanden för flera enheterDistribuera
Öppen källkods-observerbarhetsplattform för visualisering och övervakning av mätvärdenDistribuera
Självhostad släktforskningsplattform för att bygga och dela släktträdDistribuera
Modernt plattfils-CMS som inte kräver någon databas, bara filer och mapparDistribuera
Självhostad bokhanterare med inbyggd läsare och enhetssynkroniseringDistribuera
Självhostad bokmärkeshanterare med automatisk metadataextrahering och fulltextsökningDistribuera
En kalkylblads- och databashybrid med öppen källkod för att bygga dataapplikationerDistribuera
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryDistribuera
Plattform med öppen källkod för funktionsflaggning och A/B-testningDistribuera
Spelifierad uppgiftshanterare som förvandlar produktivitet till ett RPG-äventyrDistribuera
Modernt CMS med öppen källkod, marknadsplats för tillägg och blockbaserad redigerareDistribuera
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsDistribuera
Open-source GraphQL-motor med omedelbara API:er över vilken databas som helstDistribuera
Självhostad Tailscale-kompatibel kontrollserver för WireGuard meshnätverkDistribuera
Öppen källkod övervakning av cron-jobb och bakgrundsuppgifter med omedelbara aviseringarDistribuera
Markdown-redigerare för samarbete i realtid för teamdokumentationDistribuera
Applikationsöversikt för att organisera och komma åt dina webbtjänsterDistribuera
Självförbättrande AI-agent med inbyggd inlärningsloop och meddelandefunktion för flera plattformarDistribuera
Självhostad Hermes AI-agent och webbchatt-gränssnitt paketerad i en Docker-distribution.Distribuera
Öppen källkods webbaserad kommandocentral för Hermes AI-agentenDistribuera
Konversationsformulärsverktyg med öppen källkod, villkorslogik och analysDistribuera
Öppen källkod självhostad evenemangshanterings- och biljettplattformDistribuera
Modernt självhostat kontrollpanel för att organisera och övervaka alla dina tjänster.Distribuera
Hemautomationsplattform med öppen källkod för att styra smarta enheterDistribuera
Inventarie- och ordningssystem byggt för hemanvändareDistribuera
HomeKit-brygga för icke-Apple smarta hemenheter med insticksmodulerDistribuera
Modern, anpassningsbar applikationsöversikt med Docker-integrationDistribuera
Enkel självhostad statisk översikt för att organisera alla dina servertjänsterDistribuera
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsDistribuera
Open-source API development and testing platform for developers and teamsDistribuera
Egenhostat växthanteringssystem för att spåra skötselrutiner och trädgårdsorganisationDistribuera
Självhostad automationsplattform för att bygga övervakningsagenterDistribuera
Blixtsnabb statisk webbplatsgenerator byggd med GoDistribuera
Socialt företagsnätverk och intranätplattform med öppen källkod för teamDistribuera
Snabb bildbehandlingsserver i farten för storleksändring, beskärning och formatkonverteringDistribuera
Immich är en högpresterande självhostad lösning för foto- och videohantering.Distribuera
Hemlighetshanterare med öppen källkod för att synkronisera miljövariabler och API-nycklar mellan team och infrastruktur.Distribuera
Enhetlig tidsserieplattform med Flux-frågor och integrerat webbgränssnittDistribuera
Webbläsarbaserad vektorgrafikredigerare för illustrationer och SVG-designDistribuera
Backend-plattform med öppen källkod med autentisering, databas och lagring för AI-agenterDistribuera
Öppen källkodsbaserad komponentlager- och stycklistehantering för ingenjörsteamDistribuera
Integritetsvänligt alternativt gränssnitt för YouTube utan annonser eller spårningDistribuera
Minimalistiskt självhyst faktureringssystem för frilansare och små teamDistribuera
Öppen källkods-faktureringsplattform för frilansare och små företagDistribuera
Faktureringsplattform med öppen källkod för kostnadsförslag, utgifter och betalningsportalDistribuera
Lätt, egenhostat Disqus-alternativ för bloggar och statiska webbplatserDistribuera
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsDistribuera
Öppen källkods-PSA-plattform för MSP:er med IT-dokumentation, ärendehantering och faktureringDistribuera
ITSM-plattform och CMDB med öppen källkod för IT-tjänst- och infrastrukturhanteringDistribuera
Proxy för torrent-trackers som översätter förfrågningar för Sonarr, Radarr och andra automatiseringsverktygDistribuera
Jaeger är ett distribuerat spårningssystem med öppen källkod för övervakning av mikrotjänster.Distribuera
Gratis medieserver med öppen källkod för att organisera och streama ditt mediebibliotekDistribuera
Hanteringsverktyg för mediebegäranden för Jellyfin, Emby och Plex med godkännandeflödeDistribuera
Jenkins är en automationsserver med öppen källkod för CI/CD-pipelines.Distribuera
Självhostad videokonferensplattform med skärmdelning och inspelningDistribuera
Öppen källkods kunddataplattform och händelseströmningspipeline för ingenjörerDistribuera
Självhostad jobbsökningsprocess som söker igenom jobbportaler och anpassar CV:nDistribuera
CMS med öppen källkod för att bygga dynamiska webbplatser och webbapplikationerDistribuera
Självhostad synkroniseringsserver för anteckningsapplikationen JoplinDistribuera
Lättviktig app för anteckningar och checklistor med Markdown och Kanban-tavlorDistribuera
Självhastad rapportserver för PDF, Excel och DOCX från HTML-mallarDistribuera
Centraliserad gateway för privilegierad åtkomst till SSH-, RDP- och databassessionerDistribuera
Interaktiv webbmiljö för livekod, dataanalys och visualiseringarDistribuera
JupyterLab är en webbaserad interaktiv utvecklingsmiljö för anteckningsböcker och kodDistribuera
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsDistribuera
Öppen källkod Kanban-tavla och projektledningsverktyg, ett Trello-alternativDistribuera
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareDistribuera
Projektledning med öppen källkod, kanbantavlor och GitHub-integrationDistribuera
Självhostad serietidningshanterare för automatisk nedladdning och organiseringDistribuera
Karakeep är en självhostad bokmärkshanterare med AI-driven taggning och sökning.Distribuera
Självhostat digitalt bibliotek för serier, manga och e-böckerDistribuera
Självhostad nyhetsbrevsplattform med dra-och-släpp-redigerare och SMTP-leveransDistribuera
Statussida med öppen källkod och plattform för drifttidsövervakning med incidenthanteringDistribuera
Öppen källkods-plattform för arbetsflödesorkestrering av datapipelines och automatiseringDistribuera
Identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod, SSO, OAuth2 och SAMLDistribuera
Öppen källkods AI-assistent för att chatta med dina dokument och webbenDistribuera
Öppen källkods visualiseringsgränssnitt för Elasticsearch med instrumentpaneler och sökfunktionDistribuera
Plattform med öppen källkod för prenumerationsfakturering och betalningar för SaaS och marknadsplatserDistribuera
Självhostad tidrapportering för frilansare, byråer och teamDistribuera
Självhyst delad inköpslista, recepthanterare och måltidsplanerareDistribuera
Självhostad samlingshanterare för katalogisering av böcker, spel, vinyl och merDistribuera
Lättviktig egenvärd serverövervakningspanel med mätvärden i realtidDistribuera
Självhostad medieserver för serier, manga, tidskrifter och e-böcker med OPDS och synkroniseringsstödDistribuera
Molnbaserad API-gateway för hybrid- och multimolnmiljöerDistribuera
Öppen källkods-chatbot för dokumentfrågor och svar med stöd för flera LLM och OCRDistribuera
Enhetlig diagram-as-code API som renderar över 30 diagramtyper över HTTPDistribuera
Modern självhostad URL-förkortare med egna domäner, analys och REST APIDistribuera
Plattform för datalabeling och annotering med öppen källkod för maskininlärningsprojektDistribuera
Öppen källkods-plattform för mätning och användningsbaserad faktureringDistribuera
Langflow är en visuell AI-arbetsflödesbyggare för att skapa LLM-applikationer.Distribuera
Öppen källkods LLM-utvecklingsplattform för observerbarhet och utvärderingDistribuera
Öppen källkods grammatik-, stil- och stavningskontroll för 25+ språkDistribuera
Självhostad automatisering för e-boks- och ljudboksnedladdningar med författarspårningDistribuera
Projektledningssystem med öppen källkod, utformat för dig som inte är projektledareDistribuera
Federerad länkaggregator och diskussionsplattform för självhostade forumDistribuera
LibreChat är ett AI-chattgränssnitt med RAG-stöd för LLM-användning från flera leverantörer.Distribuera
Öppen källkods supportsystem med omnichannel-ärendehantering, livechatt och SLA-hanteringDistribuera
Självhostad fotohantering med ansiktsigenkänning och AI-driven sökningDistribuera
Självhostad HTML5-internethastighetstestserver med inbyggd resultatdatabasDistribuera
Gratis API för maskinöversättning med öppen källkod som är helt självhostatDistribuera
Verktyg för automatisk hantering och organisering av musiksamlingar för Usenet och torrentsDistribuera
Öppen källkod BI-plattform byggd kring dbt för datautforskning och instrumentpanelerDistribuera
Professionell plattform för online-undersökningar för att skapa och hantera frågeformulärDistribuera
Linkding är en minimalistisk, snabb, självhostad bokmärkeshanterare.Distribuera
Självhostat Linktree-alternativ för varumärkesanpassade länk-i-bio-sidorDistribuera
Linkwarden är en självhostad bokmärkeshanterare med helsidesarkivering.Distribuera
Högpresterande egenvärd nyhetsbrev- och e-postlistahanterareDistribuera
LiteLLM är en AI-gateway för att anropa över 100 LLM:er med OpenAI-format.Distribuera
Öppen källkods Elixir-anteckningsböcker för datavetenskap, ML och realtidssamarbeteDistribuera
Lättviktig autentiseringsserver som tillhandahåller en förenklad LDAP-backend för självhostade apparDistribuera
Lättviktig självhyst musikstreamingserver med Subsonic APIDistribuera
Modernt AI-chattramverk med öppen källkod som stöder flera LLM-leverantörerDistribuera
Självhostad AI-assistent för djupgående forskning driven av moln-LLM-leverantörerDistribuera
Självhostad OpenAI-kompatibel API-server för lokal AI-modellinferensDistribuera
Python-baserat distribuerat belastningstestverktyg med ett webbgränssnitt i realtidDistribuera
Självhostad integritetsfokuserad kunskapsbas och blockbaserat struktureringsverktygDistribuera
Logto är en omfattande identitets- och autentiseringsplattform med stöd för OAuth och OIDC.Distribuera
Omfattande system för fordonsunderhåll och bränslehanteringDistribuera
Självhyst fotohanteringsplattform med albumorganisering, EXIF-bläddring och detaljerade delningskontroller.Distribuera
Mage AI är ett datapipelineverktyg för att bygga och hantera ETL-arbetsflöden.Distribuera
Självhhostad e-postarkivering med IMAP-synkronisering, fulltextsökning och exportDistribuera
Öppen källkod SMTP-e-posttestningsverktyg med en webbläsarbaserad inkorg för utvecklareDistribuera
Självhostad musikscrobble-databas med personliga lyssningslistorDistribuera
Öppen källkods-sökmotor med fulltextsökning och vektorsökning via MySQL-protokollDistribuera
Öppen källkods relationsdatabasserver och direkt ersättning för MySQLDistribuera
Reaktiv Python-anteckningsbok med öppen källkod, SQL-stöd och reproducerbar körningDistribuera
Självhastad artikelproxy för ren, annonsfri läsning med intelligent cachningDistribuera
Självhostad federerad mikrobloggserver baserad på ActivityPub-standardenDistribuera
Kalkylbladsbaserat webbgränssnitt för att utforska och redigera PostgreSQL-databaserDistribuera
Ledande webbanalysplattform med öppen källkod, fullständig dataäganderätt och integritetDistribuera
Matrix-hemmaserver med öppen källkod för decentraliserad, krypterad kommunikationDistribuera
Samarbetsplattform för team med öppen källkod, med meddelanden, fildelning och integrationerDistribuera
Marknadsföringsautomation med öppen källkod för e-postkampanjer, lead-poängsättning och kundresorDistribuera
MaxKB är en plattform med öppen källkod för att bygga AI-kunskapsbasagenter av företagsklass.Distribuera
Öppen källkods dokumenthantering med OCR, fulltextsökning och arbetsflödenDistribuera
Applikation med öppen källkod för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltningDistribuera
Webbläsarbaserad bildoptimerare med formatkonvertering och EXIF-borttagningDistribuera
Mealie är en självhyst recepthanterare med måltidsplanering och inköpslistor.Distribuera
Automatisk videobibliotekshanterare för TV-serier med stöd för Plex och JellyfinDistribuera
Blixtsnabb sökmotor för moderna applikationerDistribuera
Minnesbaserad grafdatabas för realtidsanalys av ansluten dataDistribuera
Memos är en lättviktig, sekretessfokuserad anteckningsapplikationDistribuera
Självhostad plattform för fjärrövervakning och hantering av datorer, servrar och IoT-enheterDistribuera
Öppen källkodsbaserad affärsintelligensplattform för datavisualisering och analysDistribuera
Webbläsarbaserad MetaTrader 5 handelsterminal för forex- och CFD-handel dygnet runt.Distribuera
MeTube är en webbaserad videonedladdare för YouTube och andra plattformar.Distribuera
Lätt självhyst pastebin, fildelare och URL-förkortare i RustDistribuera
Vektordatabas med öppen källkod byggd för AI-applikationer och likhetssökningDistribuera
MindsDB är en AI-plattform för att bygga maskininlärningsmodeller från företagsdataDistribuera
Självhostad QR-kodgenerator med anpassade stilar och mass导出Distribuera
En minimalistisk RSS-läsare med en tydlig filosofi och ett rent webbgränssnittDistribuera
AI-prediktionsmotor driven av simulering av multiagent svärmintelligensDistribuera
Självhostade P2P-videokonferenser med obegränsat antal rum och skärmdelningDistribuera
Webbaserat MongoDB-administrationsgränssnitt för att bläddra i, redigera och hantera databaserDistribuera
Dokumentorienterad NoSQL-databas med JSON-liknande dokumentlagringDistribuera
Personligt relationshanteringssystem för att dokumentera ditt livDistribuera
Ljudlandskapsmixer med produktivitetsverktyg för djupt fokus och avkopplingDistribuera
Lärplattform med öppen källkod som används av över 489 miljoner användare över hela världenDistribuera
AI-sökmotor med öppen källkod som ger generativa svar och källhänvisningarDistribuera
Lättviktig egenhostad musikstreamingserver med inbyggda iOS- och Android-apparDistribuera
Självhostad automatiserad serietidningsnedladdare och bibliotekshanterareDistribuera
Snabb, pålitlig relationell databas med öppen källkod för webb- och applikationsbelastningarDistribuera
Plattform för arbetsflödesautomatisering med visuellt nodbaserat gränssnittDistribuera
Öppen källkods- OAuth- och API-integrationsplattform för över 300 tjänsterDistribuera
Molnbaserat meddelandesystem med pub/sub, request-reply och JetStreamDistribuera
Navidrome är en självhostad musikserver med webb- och mobilströmningDistribuera
Självhostad virtuell webbläsare för samarbetsbaserad webbsurfning och strömningDistribuera
Världens ledande grafdatabas med öppen källkod för sammankopplad dataDistribuera
Säker WireGuard-baserad mesh-VPN-klient med SSO och detaljerade åtkomstkontrollerDistribuera
Modellering av nätverksinfrastruktur med öppen källkod för IPAM, DCIM och dokumentationDistribuera
Realtidsövervakningsagent för infrastruktur med 800+ integrationerDistribuera
Nytt API är en LLM-gateway och ett AI-tillgångshanteringssystem för flera leverantörerDistribuera
Nextcloud är en kraftfull självhostad produktivitetsplattformDistribuera
Webbläsarbaserad serverhantering för SSH-, VNC- och RDP-anslutningarDistribuera
Universell artefaktdepåhanterare för Maven, npm, Docker och PyPIDistribuera
NocoBase är en utbyggbar no-code/low-code-plattform för att bygga applikationer.Distribuera
Ett Airtable-alternativ med öppen källkod som förvandlar databaser till smarta kalkylbladDistribuera
Visuellt lågkodverktyg för att ansluta IoT-enheter, API:er och onlinetjänsterDistribuera
NodeBB är en modern diskussionsplattform i realtid för att bygga gemenskapsforum.Distribuera
Självhostat receptprogram med import från sociala medier och hushållssynkroniseringDistribuera
Självhostad markdown-kunskapsbas med grafvy och AI-integrationDistribuera
Självhostad plattform för e-postmarknadsföring och transaktionsmejlDistribuera
Aviseringsinfrastruktur med öppen källkod för e-post, SMS och push-leveransDistribuera
Självhostad pushnotifikationsserver för att skicka aviseringar via enkla HTTP-förfrågningarDistribuera
Effektiv C++ Usenet-binärnedladdare med PAR2-reparation och webbgränssnittDistribuera
En metasök-aggregator för Usenet som förenar indexerare bakom ett enda Newznab APIDistribuera
Laravel-baserat PHP CMS för att bygga flexibla webbplatser och webbapplikationerDistribuera
Öppen källkod ERP- och CRM-plattform för verksamhetsstyrning och e-handelDistribuera
Självhostad AI-arbetsyta med chatt, agenter, djupgående analys och beständigt minneDistribuera
Självhostat webbgränssnitt för säker körning av fördefinierade shell-kommandonDistribuera
Kör stora språkmodeller lokalt med ett enkelt API för AI-applikationerDistribuera
Självhostat begäranssystem för Plex, Emby och Jellyfin med automatisk uppfyllnadDistribuera
OmniTools är en allt-i-ett webbverktygslåda med över 80 verktyg för vardagliga uppgifter.Distribuera
OneDev är en självhostad Git-server med inbyggd CI/CD och projektledning.Distribuera
Dela självförstörande hemligheter via engångslänkarDistribuera
Självhostad onlinekontorssvit med MS Office-kompatibel samarbetsredigeringDistribuera
AI-chatt och företagssökplattform med öppen källkod som fungerar med alla LLM:erDistribuera
Plattform med öppen källkod för hantering av akademiska tidskrifter och publicering med öppen tillgångDistribuera
AI-driven anteckningsapp för att skriva, forska och organisera kunskap i en arbetsytaDistribuera
Självhostat AI-chattgränssnitt som stöder flera LLM-leverantörer med RAG-funktionerDistribuera
Hemlighetshanterare med öppen källkod för lagring och åtkomst av känsliga uppgifterDistribuera
Personlig AI-assistent med flerkanaligt meddelandestöd (tidigare Moltbot/Clawdbot)Distribuera
Öppen källkod för filsynkronisering och samarbete med inbyggd identitetshanteringDistribuera
Öppen källkod för elektroniska patientjournaler och praktikhantering för klinikerDistribuera
Självhostad pastebin driven av Git, öppen källkods-alternativ till GitHub GistDistribuera
Autonom AI-agent med öppen källkod för programvaruutvecklingsuppgifterDistribuera
Självhostad personlig AI-kärna med minne, agenter och 118+ appintegrationerDistribuera
Molnnativ observerbarhetsplattform för loggar, mätvärden, spårningar och instrumentpanelerDistribuera
Integritetsfokuserad produktanalys med instrumentpaneler i realtid och sessionsuppspelningDistribuera
Projektledning med öppen källkod, inklusive Gantt-scheman, agila tavlor och tidrapporteringDistribuera
Sök- och analysmotor med öppen källkod, community-fork av ElasticsearchDistribuera
Gratis och öppen källkod DocuSign-alternativ för juridiskt bindande dokumentunderskriftDistribuera
Självhostad HTML5 nätverkshastighetstest utan Flash eller JavaDistribuera
OpenViking är en kontextdatabas med öppen källkod byggd för AI-agenter.Distribuera
Fullfjädrad VPN-server med webbaserad administration och klienthanteringDistribuera
Formulärbyggare med öppen källkod, villkorslogik, inbäddningar och svarshanteringDistribuera
Öppen källkods HR-plattform för hantering av anställda, ledighet och rekryteringDistribuera
Outline är en modern teamwiki och kunskapsbas med samarbete i realtidDistribuera
Samarbetsredigerare för LaTeX med öppen källkod för vetenskapligt och akademiskt skrivandeDistribuera
Verktyg för mediebegäranshantering och upptäckt för Plex med godkännandeflödeDistribuera
Självhostad livestreaming- och chattserver med RTMP- och Fediverse-stödDistribuera
Självhostad plattform för filsynkronisering, delning och samarbete för teamDistribuera
Lättviktig Rust-baserad egenhostad molnlagring med Nextcloud-klientstödDistribuera
PairDrop är ett webbaserat fildelningsverktyg för omedelbara överföringar mellan enheter.Distribuera
Personlig ekonomihanterare med dubbel bokföring och investeringsspårningDistribuera
Userspace WireGuard-tunnelklient för säker fjärråtkomst via PangolinDistribuera
Paperclip är en AI/ML-orkestreringsplattform för autonoma team.Distribuera
Dokumenthanteringssystem som förvandlar fysiska dokument till sökbara digitala arkivDistribuera
Dokumenthanteringssystem med öppen källkod för skanning, OCR och organisering av PDF-filerDistribuera
Minimalistisk plattform för dokumenthantering och arkivering med öppen källkodDistribuera
Öppen källkods-datasjö för observerbarhet av loggar, mätvärden och spårDistribuera
Teamlösenordshanterare med öppen källkod, end-to-end-OpenPGP-kryptering och delningDistribuera
Självhostad hemlig delning med engångslänkar som upphör att gälla för lösenord och filerDistribuera
Pastefy är en självhostad pastebin för säker kodsnuttsdelning.Distribuera
Självhostad Linux patchhantering och flottövervakningsplattform