Stirling PDF är en självhostad PDF-manipulationsplattform som hanterar över 50 dokumentoperationer helt på din egen server. Slå samman, dela, rotera, komprimera, konvertera mellan Office- och PDF-format, tillämpa OCR, redigera känsligt innehåll, lägga till vattenstämplar, tillämpa digitala signaturer och exportera till PDF/A – allt via ett rent webbgränssnitt som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst. Inga filstorleksbegränsningar. Inga användningskvoter. Inga dokument lämnar din infrastruktur.

För juridiska team, finansavdelningar och alla organisationer som hanterar konfidentiella dokument är självhostning av Stirling PDF det enklaste sättet att få PDF-bearbetning i företagsklass samtidigt som man säkerställer att känsliga filer aldrig passerar via en tredjeparts molntjänst.