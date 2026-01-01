Installera Stirling PDF med en klicksinstallation.
Självhostad PDF-verktygssats med över 50 funktioner — sammanfoga, dela, konvertera, OCR, komprimera, maskera och signera dokument utan att ladda upp till tredjepartstjänster.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Stirling PDF
Stirling PDF är en självhostad PDF-manipulationsplattform som hanterar över 50 dokumentoperationer helt på din egen server. Slå samman, dela, rotera, komprimera, konvertera mellan Office- och PDF-format, tillämpa OCR, redigera känsligt innehåll, lägga till vattenstämplar, tillämpa digitala signaturer och exportera till PDF/A – allt via ett rent webbgränssnitt som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst. Inga filstorleksbegränsningar. Inga användningskvoter. Inga dokument lämnar din infrastruktur.
För juridiska team, finansavdelningar och alla organisationer som hanterar konfidentiella dokument är självhostning av Stirling PDF det enklaste sättet att få PDF-bearbetning i företagsklass samtidigt som man säkerställer att känsliga filer aldrig passerar via en tredjeparts molntjänst.
Viktiga funktioner i Stirling PDF
50+ PDF-operationer
Slå samman, dela, rotera, komprimera, ordna om sidor, extrahera bilder och dussintals fler åtgärder – allt i ett verktyg utan att växla mellan tjänster.
OCR och konvertering
Konvertera skannade dokument till sökbara PDF-filer med Tesseract OCR, och omvandla mellan PDF- och Word-, Excel- eller PowerPoint-format.
Maskning och sekretess
Ta bort känslig text, bilder och metadata permanent från dokument innan du delar dem — utan risk att det ursprungliga innehållet kan återställas.
Digitala signaturer
Använd juridiskt bindande digitala signaturer på PDF-filer utan att förlita dig på signeringstjänster från tredje part eller prenumerationsavgifter per dokument.
Satsvis bearbetning
Bearbeta flera filer samtidigt med batchoperationer och automatisera dokumentarbetsflöden via det inbyggda REST API:et.
PDF/A-arkivering
Konvertera dokument till PDF/A-format för att uppfylla krav på långsiktig arkivering i juridiska, finansiella och statliga sammanhang.
Varför köra Stirling PDF på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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