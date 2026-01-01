Paperclip är en självhostad orkestreringsplattform som låter dig bygga och hantera autonoma AI-drivna organisationer. Istället för att jonglera med enskilda chattbotar ger Paperclip dina AI-agenter definierade roller, rapporteringslinjer och målhierarkier så att de arbetar tillsammans mot gemensamma affärsmål. Ni sätter månatliga budgetar per agent, upprätthåller oföränderliga granskningsloggar för varje beslut och behåller alltid möjlighet till överstyrning på styrelsenivå.

Att köra Paperclip på din egen VPS håller känslig affärsdata, agentminne och API-uppgifter helt på din infrastruktur. Ni tar med era egna API-nycklar för Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor eller valfri anpassad agentkörtid – utan mellanliggande påslag på modellkostnader och utan krav på extern SaaS-prenumeration.