Installera Paperclip med ett klick.
Öppen källkodsplattform för AI-orkestrering för att bygga autonoma agentorganisationer med definierade roller, målhierarkier och budgetkontroller.
Välj en VPS-prenumeration för Paperclip
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Paperclip
Paperclip är en självhostad orkestreringsplattform som låter dig bygga och hantera autonoma AI-drivna organisationer. Istället för att jonglera med enskilda chattbotar ger Paperclip dina AI-agenter definierade roller, rapporteringslinjer och målhierarkier så att de arbetar tillsammans mot gemensamma affärsmål. Ni sätter månatliga budgetar per agent, upprätthåller oföränderliga granskningsloggar för varje beslut och behåller alltid möjlighet till överstyrning på styrelsenivå.
Att köra Paperclip på din egen VPS håller känslig affärsdata, agentminne och API-uppgifter helt på din infrastruktur. Ni tar med era egna API-nycklar för Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor eller valfri anpassad agentkörtid – utan mellanliggande påslag på modellkostnader och utan krav på extern SaaS-prenumeration.
Viktiga funktioner i Paperclip
Hierarkiska organisationsscheman
Definiera agentroller, titlar och rapporteringsvägar som speglar en verklig företagsstruktur, vilket möjliggör samordnad autonom drift mellan avdelningar.
Målkaskadsystem
Spåra uppgifter från företagets uppdrag ner genom teammål till enskilda agentuppgifter, och säkerställ att varje agents åtgärd är i linje med överordnade affärsmål.
Per-agent budgetkontroller
Ange månatliga API-utgiftsgränser per agent med automatisk pausning vid 100 % och diskreta varningar vid 80 %, vilket förhindrar skenande kostnader utan manuell övervakning.
Oföränderligt revisionsspår
Ett manipuleringssäkert biljettsystem registrerar varje agentåtgärd och verktygsanrop, vilket ger dig fullständig transparens och ansvarsskyldighet för autonoma beslut.
Ta med din egen agent
Stöder Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex och alla anpassade skript med ett heartbeat-gränssnitt, så att du kan välja den bästa modellen för varje roll utan inlåsning.
Multiföretagsisolering
Driv separata AI-organisationer för flera företag från en enda driftsättning, med fullständig dataisolering mellan varje företag.
Varför köra Paperclip på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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