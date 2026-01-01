Tidig lansering

Få din verksamhet att växa med AI-agenter

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Våra AI-agenter

AI-verktyg ger dig en tom chattbox. Du behöver själv lista ut vad du ska fråga, hur du ska fråga det och vad du ska göra härnäst.

Våra agenter har inbyggda färdigheter. Var och en är en specialist som vet vad den ska göra och hur den ska hjälpa till. Ett team med 7 AI-agenter som hjälper dig att växa din verksamhet från dag ett.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tre steg. Det är allt.

01

Välj din utmaning

Behöver du bättre SEO? En innehållsplan? Juridiska sidor? Välj den agent som passar.
02

Chatta med din agent

Berätta om ditt företag. De kommer att ställa rätt frågor och sedan sätta igång.
03

Få verkliga resultat

Strategier, blogginlägg, revisioner, e-postkampanjer. Redo att kopiera, klistra in och använda.
Kom igång

Utvecklad för företagare, inte ingenjörer

Skapat för din Hostinger-webbplats

Dina agenter fungerar med de verktyg ni redan använder: er webbplats, er domän, er verksamhet.

Inga tekniska kunskaper krävs

Om du kan föra en konversation, kan du använda agenterna. Du behöver inte memorera promptar eller utföra någon installation.

Specialister, inte generalister

Vi tränar varje agent för ett jobb. Ni får experthjälp, inte en allroundassistent som försöker göra allt.

Din data förblir din

Konversationerna är privata. Vi tränar inte på din data eller delar den med tredje parter.

Gör som miljontals nöjda kunder

Hos Hostinger hittar du allt du behöver, eftersom vi erbjuder alla verktyg som kan bidra till att ditt företag lyckas.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Jag har använt Hostinger ett tag nu och min upplevelse har varit mycket bra. Installationsprocessen var mycket enkel, även för någon som inte är särskilt teknisk.

Dm Rawat

Dm Rawat

Bekvämt, pålitligt och välskött, med ett fantastiskt supportteam som är redo att hjälpa till när som helst live. Rekommenderas varmt.

Amir Benslama

Amir Benslama

Ditt AI-agentteam är redo. Är du det?

Nu kör vi
Ditt AI-agentteam är redo. Är du det?

Vanliga frågor

Vad är Hostinger Agents?

Hostinger Agents är en AI-driven app som ger dig ett team av specialiserade agenter — var och en byggd för ett specifikt affärsområde som strategi, skrivande, SEO, marknadsföring, juridik, kundkommunikation och försäljning. Istället för en generisk chatbot får du fokuserade experter som du kan prata med när som helst på ett enkelt språk. Inga tekniska kunskaper behövs.

Vem är Hostinger Agents till för?

Det är framtaget för soloprenörer, personer med sidoprojekt och småföretagare som hanterar allt på egen hand. Om ni någonsin har önskat att ni hade en strateg, skribent, marknadsförare eller juridisk rådgivare till hands – det är precis vad Hostinger Agents ger er.

Hur skiljer den sig från ChatGPT?

Till skillnad från AI-chattbotar för allmänna ändamål har vi förtränat varje Hostinger-agent med djup expertis inom ett specifikt affärsområde. Ni behöver inte skapa den perfekta prompten – välj bara en agent och en färdighet, så guidar den er till ett användbart resultat.

Vad är Skills, och hur fungerar de?

Färdigheter är förbyggda uppgiftsmallar i varje agent. Istället för att lista ut vad du ska fråga, väljer du en färdighet så guidar agenten dig genom ett specifikt resultat — som att skriva ett blogginlägg, utföra sökordsanalys eller generera en integritetspolicy. Färdigheter är snabbare, mer strukturerade och ger bättre resultat än att börja från en tom konversation.

Behöver jag börja om varje gång jag öppnar appen?

Nej. Du kan återuppta en befintlig konversation eller starta en ny – det är upp till dig. Oavsett vilket kommer din agent ihåg din affärskontext, dina preferenser och tidigare beslut i alla konversationer. En ny chatt är aldrig ett blankt blad.

Vi bryr oss om din integritet

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