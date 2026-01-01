Installera Hermes Agent genom installation med ett klick.
Självförbättrande AI-agent med en webbläsarbaserad adminpanel, meddelandefunktion för flera plattformar och stöd för över 200 LLM-modeller.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hermes Agent
Hermes Agent är en självlärande AI-agent byggd av Nous Research som skapar färdigheter från erfarenhet och förfinar dem under användning. Till skillnad från statiska AI-assistenter bygger den ett bestående minne som blir mer värdefullt med tiden. Den ansluter samtidigt till Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal och e-post i gateway-läge, med stöd för OpenRouter, OpenAI, Anthropic och anpassade LLM-slutpunkter.
Att själva hosta Hermes Agent på er VPS behåller alla API-nycklar, konversationshistorik och affärskontext på er egen infrastruktur, med dedikerade resurser för webbsurfning, kodexekvering och arbetsflöden för flera agenter som körs utan extern strypning.
Viktiga funktioner i Hermes Agent
Webbläsarbaserad adminpanel
Hantera konfiguration, API-nycklar, sessioner och färdigheter från en komplett webbkontrollpanel tillsammans med terminalen i webbläsaren.
Självförbättrande inlärningsloop
Agenten skapar och förfinar färdigheter från varje interaktion, genom Skills Hub för att dela återanvändbara funktioner över olika distributioner.
Meddelanden för flera plattformar
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM-modeller
Dirigera förfrågningar via OpenRouter eller anslut direkt till Anthropic, OpenAI och anpassade ändpunkter för maximal flexibilitet.
Inbyggd schemaläggare för uppgifter
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Varför köra Hermes Agent på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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