Hermes Agent är en självlärande AI-agent byggd av Nous Research som skapar färdigheter från erfarenhet och förfinar dem under användning. Till skillnad från statiska AI-assistenter bygger den ett bestående minne som blir mer värdefullt med tiden. Den ansluter samtidigt till Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal och e-post i gateway-läge, med stöd för OpenRouter, OpenAI, Anthropic och anpassade LLM-slutpunkter.

Att själva hosta Hermes Agent på er VPS behåller alla API-nycklar, konversationshistorik och affärskontext på er egen infrastruktur, med dedikerade resurser för webbsurfning, kodexekvering och arbetsflöden för flera agenter som körs utan extern strypning.