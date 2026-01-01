Installera 9router med ett klick.
AI API-dirigeringsproxy som minskar tokenkostnaderna och automatiskt distribuerar förfrågningar över 40+ LLM-leverantörer.
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Vad du kan bygga med 9router
9router är en självhostad AI API-proxy som sitter mellan dina AI-kodningsverktyg och valfri LLM-leverantör. Den exponerar en OpenAI-kompatibel slutpunkt så att verktyg som Claude Code, Cursor, Cline och Copilot ansluter utan omkonfigurering. RTK Token Saver komprimerar stora verktygsutdata – git-diffar, grep-resultat, katalogträd – innan de når modellen, vilket minskar indatatoken med 20–40 % per förfrågan. Automatisk reservruttning går igenom leverantörer med prenumeration, budget och gratistjänster i prioritetsordning när kvoter uppnås.
Att själv hosta 9router på din VPS håller alla leverantörsuppgifter och routningsregler under din kontroll. Du hanterar konton via en webbpanel, ställer in tokenbudgetar per modell och distribuerar förfrågningar över flera konton med round-robin-schemaläggning – vilket minskar kostnaderna utan att du behöver ändra dina AI-verktygskonfigurationer.
Viktiga funktioner i 9router
RTK tokenkomprimering
Komprimerar utdata från verktygsanrop, som git-diffar och katalogträd, innan de skickas till modellen, vilket sparar 20–40 % av indatatoken per förfrågan.
Multileverantörsroutning
Routar förfrågningar över 40+ LLM-leverantörer med automatisk återgång från betalda till gratis nivåer när prenumerationskvoterna tar slut.
Round robin-schemaläggning
Fördelar förfrågningar över flera konton per leverantör för att maximera kvotanvändningen innan de månatliga gränserna återställs.
OpenAI-kompatibel API
Direkt ersättningsslutpunkt vid /v1 så att alla verktyg som stöder OpenAI-protokollet ansluter utan omkonfiguration.
Grottmansläge
Infogar koncisa utdata-instruktioner i utgående prompter för att minska modellens svarslängd med upp till 65%.
Varför köra 9router på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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