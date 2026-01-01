9router är en självhostad AI API-proxy som sitter mellan dina AI-kodningsverktyg och valfri LLM-leverantör. Den exponerar en OpenAI-kompatibel slutpunkt så att verktyg som Claude Code, Cursor, Cline och Copilot ansluter utan omkonfigurering. RTK Token Saver komprimerar stora verktygsutdata – git-diffar, grep-resultat, katalogträd – innan de når modellen, vilket minskar indatatoken med 20–40 % per förfrågan. Automatisk reservruttning går igenom leverantörer med prenumeration, budget och gratistjänster i prioritetsordning när kvoter uppnås.

Att själv hosta 9router på din VPS håller alla leverantörsuppgifter och routningsregler under din kontroll. Du hanterar konton via en webbpanel, ställer in tokenbudgetar per modell och distribuerar förfrågningar över flera konton med round-robin-schemaläggning – vilket minskar kostnaderna utan att du behöver ändra dina AI-verktygskonfigurationer.