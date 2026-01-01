Upp till 69 % rabatt på 9router

Installera 9router med ett klick.

AI API-dirigeringsproxy som minskar tokenkostnaderna och automatiskt distribuerar förfrågningar över 40+ LLM-leverantörer.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med 9router

9router är en självhostad AI API-proxy som sitter mellan dina AI-kodningsverktyg och valfri LLM-leverantör. Den exponerar en OpenAI-kompatibel slutpunkt så att verktyg som Claude Code, Cursor, Cline och Copilot ansluter utan omkonfigurering. RTK Token Saver komprimerar stora verktygsutdata – git-diffar, grep-resultat, katalogträd – innan de når modellen, vilket minskar indatatoken med 20–40 % per förfrågan. Automatisk reservruttning går igenom leverantörer med prenumeration, budget och gratistjänster i prioritetsordning när kvoter uppnås.

Att själv hosta 9router på din VPS håller alla leverantörsuppgifter och routningsregler under din kontroll. Du hanterar konton via en webbpanel, ställer in tokenbudgetar per modell och distribuerar förfrågningar över flera konton med round-robin-schemaläggning – vilket minskar kostnaderna utan att du behöver ändra dina AI-verktygskonfigurationer.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i 9router

RTK tokenkomprimering

Komprimerar utdata från verktygsanrop, som git-diffar och katalogträd, innan de skickas till modellen, vilket sparar 20–40 % av indatatoken per förfrågan.

Multileverantörsroutning

Routar förfrågningar över 40+ LLM-leverantörer med automatisk återgång från betalda till gratis nivåer när prenumerationskvoterna tar slut.

Round robin-schemaläggning

Fördelar förfrågningar över flera konton per leverantör för att maximera kvotanvändningen innan de månatliga gränserna återställs.

OpenAI-kompatibel API

Direkt ersättningsslutpunkt vid /v1 så att alla verktyg som stöder OpenAI-protokollet ansluter utan omkonfiguration.

Grottmansläge

Infogar koncisa utdata-instruktioner i utgående prompter för att minska modellens svarslängd med upp till 65%.

Varför köra 9router på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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