OpenClaw är en självhostad plattform för personlig AI-assistent som ansluter till de meddelandekanaler du redan använder — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage och Microsoft Teams — genom en enda gateway som körs på din egen infrastruktur. Till skillnad från molnbaserade assistenter behåller OpenClaw all konversation, kontext och data under din kontroll, samtidigt som den alltid är tillgänglig på alla plattformar.

Gateway-arkitekturen stöder flera AI-modellleverantörer, inklusive Anthropic Claude och OpenAI, så du väljer den modell som passar varje uppgift. Röstfunktioner, webbläsarautomatisering och en utbyggbar färdighetsplattform innebär att OpenClaw kan hantera allt från snabba meddelandesvar till komplexa automatiserade arbetsflöden.