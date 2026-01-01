Installera OpenClaw med ett klick.
Personlig AI-assistent som körs på din egen VPS med enhetlig kontroll över WhatsApp, Telegram, Slack, Discord och mer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenClaw
OpenClaw är en självhostad plattform för personlig AI-assistent som ansluter till de meddelandekanaler du redan använder — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage och Microsoft Teams — genom en enda gateway som körs på din egen infrastruktur. Till skillnad från molnbaserade assistenter behåller OpenClaw all konversation, kontext och data under din kontroll, samtidigt som den alltid är tillgänglig på alla plattformar.
Gateway-arkitekturen stöder flera AI-modellleverantörer, inklusive Anthropic Claude och OpenAI, så du väljer den modell som passar varje uppgift. Röstfunktioner, webbläsarautomatisering och en utbyggbar färdighetsplattform innebär att OpenClaw kan hantera allt från snabba meddelandesvar till komplexa automatiserade arbetsflöden.
Viktiga funktioner i OpenClaw
Flerkanalsmeddelanden
En assistent tillgänglig via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord och 10+ andra plattformar från en enda gateway.
Flera AI-leverantörer
Växla mellan Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini och andra modeller beroende på vilken uppgift du har.
Röst- och webbläsarkontroll
Alltid-på-samtalsläge och dedikerad Chrome-automatisering möjliggör röstinteraktioner och webbaserad uppgiftskörning.
Interaktiv canvas
Agentdrivna visuella arbetsytor låter assistenten återge rika interaktiva gränssnitt utöver svar i ren text.
Utbyggbar färdighetsplattform
Lägg till paketerade, hanterade eller anpassade färdigheter på arbetsytenivå för att utöka vad din assistent kan göra utan att bygga om från grunden.
Varför köra OpenClaw på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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