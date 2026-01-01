Koppla dina elever till de verktyg de behöver
1. Skicka in din ansökan
2. Få godkänt
3. Partnerkontoinställningar
4. Marknadsför och tjäna pengar
Jag vill uttrycka min tacksamhet för detta partnerskap med Hostinger. Idag har det inte bara blivit mitt företags drivkraft, utan också en källa till enkelhet och resultat för mina studenter.
De flesta av mina elever hade aldrig byggt en webbplats i sina liv, men tack vare Hostingers AI-hemsidebyggare lanserade de framgångsrikt sina allra första sidor och var så exalterade.
Vad är Hostingers utbildningspartnerskapsprogram?
Hostingers utbildningspartnerskapsprogram är ett prestationsbaserat samarbete som är utformat specifikt för lärare, kursskapare och institutioner. Det bygger på en enkel idé: dina elever behöver pålitliga verktyg för att bygga riktiga projekt online, och du blir belönad för att du kopplar dem till en av de bästa plattformarna i branschen. Detta program är byggt för att växa tillsammans med din publik.
Vem kan bli partner?
Det här programmet passar utmärkt om du skapar utbildningsinnehåll och din målgrupp inkluderar elever som är intresserade av något av följande ämnen: webbutveckling eller programmering, AI-verktyg och automatisering, digital marknadsföring, vibe-kodning, frilansarbete och entreprenörskap, eller att tjäna pengar online.
Du behöver inte en massiv följarskara. Engagemang är viktigare än räckvidd – en mycket betrodd gemenskap med 1 000 elever kan överträffa en passiv publik på 1 miljon. Om dina rekommendationer väger tungt vill vi samarbeta med dig.
Vilka typer av partnerskap ingår i programmet?
Programmet för utbildningspartnerskap omfattar två huvudsakliga typer av partnerskap. Influencer- och lärarledda kurser (B2C) – för enskilda kreatörer, instruktörer och influencers som undervisar via onlinekurser, communities eller innehållskanaler. Och institutionsledda program (B2B) – för universitet, EdTech-företag, kodningsskolor och e-lärandeplattformar som vill integrera Hostinger i sin formella läroplan eller studentresurser.
Oavsett om du är en solokreatör med 1 000 följare eller en institution som betjänar tusentals studenter, finns det en plats för dig i det här programmet.
Hur kan mina elever dra nytta av det här programmet?
Dina elever får tillgång till banbrytande, AI-drivna verktyg som låter dem bygga webbplatser, starta företag och förverkliga projekt – även utan tidigare teknisk erfarenhet. Hostingers plattform är utformad för att hjälpa nybörjare från idé till live-webbplats på minuter, inte månader.
Genom att lära sig med verktyg som proffs faktiskt använder får dina elever en verklig, praktisk fördel. De genomför inte bara övningar – de bygger saker som fungerar i verkligheten. Det är en meningsfull uppgradering till alla digitala marknadsförings-, webbutvecklings-, entreprenörskaps- eller AI-fokuserade läroplaner.
Vilka Hostinger-produkter kommer mina elever att använda?
Hostinger erbjuder ett komplett ekosystem av verktyg som passar elever i alla skeden – från att bygga sin första webbplats till att distribuera komplexa automatiserade arbetsflöden. Beroende på din läroplan kan dina elever använda webbhotell och WordPress-hosting för att lansera vilken typ av webbplats eller blogg som helst; AI Website Builder för att skapa en professionell webbplats på några minuter utan krav på kodning; Hostinger Horizons, en AI-driven appbyggare som låter elever skapa och distribuera webbappar genom att helt enkelt beskriva vad de vill ha; VPS-hosting för mer avancerade projekt och anpassade servermiljöer; Node.js-hosting för JavaScript-baserade applikationer; självhostad n8n för arbetsflödesautomation, perfekt för automatisering och AI-fokuserade kurser; OpenClaw med ett klick för snabb distribution av populära appar utan manuell installation; och domänregistrering och Hostinger Email för att etablera en professionell online-närvaro från dag ett.
Oavsett vad din kurs omfattar finns det en Hostinger-produkt som passar naturligt in i lärresan.
Vilket marknadsföringsmaterial och vilken support får jag?
Som utbildningspartner får du en komplett verktygslåda som hjälper dig att marknadsföra Hostinger effektivt från dag ett. Detta inkluderar färdiga banners och kreativa element som du kan placera direkt i din kurs eller ditt innehåll; produktbeskrivningar med tydliga översikter över Hostinger-produkter så att du kan prata om dem med självförtroende; kunskapstrattar och bäst presterande strategier baserade på vad som fungerar hos våra topppartners; vägledning om produktintegrationer så att Hosting passar naturligt in i dina lektioner och moduler; en instrumentpanel för prestationsspårning med realtidsinsikt i dina hänvisningar, konverteringar och provisioner; och en dedikerad partneransvarig – en riktig person i ditt hörn för att stödja din tillväxt och hjälpa dig att få ut det mesta av partnerskapet.
Jag har redan ett Hostinger-affiliatekonto – är det annorlunda?
Ja – programmet för utbildningspartnerskap är ett separat program som är distinkt från Hostingers vanliga affiliateprogram. Det är specifikt utformat för lärare och institutioner, med en annan introduktionsupplevelse, dedikerat stöd och resurser skräddarsydda för skapare av utbildningsinnehåll.
Om du för närvarande har ett vanligt affiliatekonto och tror att du passar bra för det här programmet är du välkommen att ansöka separat.
Hur blir jag partner?
Det är enkelt att komma igång. Fyll först i partnerskapsansökan på den här sidan – det tar bara några minuter. Vårt team granskar sedan din ansökan och kontaktar dig med information om nästa steg. När den är godkänd får du tillgång till din partneröversikt, marknadsföringsmaterial och allt du behöver för att börja marknadsföra Hostinger i ditt innehåll.
Jag har skickat in min ansökan – vad händer nu?
Vårt partnerskapsteam kommer noggrant att granska din ansökan, vanligtvis inom några arbetsdagar. Om din profil matchar dig väl kontaktar vi dig via e-post med information om ditt godkännande och nästa steg i onboardingprocessen.