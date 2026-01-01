Hostinger Ecommerce

Sälj överallt. Hantera allt på ett ställe.

Anslut dina produkter, beställningar, lager och försäljningskanaler i en enkel översikt

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Sälj överallt. Hantera allt på ett ställe.

Börja sälja på under 3 minuter

Ge ditt företag ett namn

Ge ditt företag ett namn

Välj ditt butiksnamn och skapa ditt e-handelsföretag på bara några minuter.
Förvandla produktbilder till annonser

Förvandla produktbilder till annonser

Ladda upp en produktbild, och AI hjälper till att skriva beskrivningen, föreslå prissättning och få din produkt redo att säljas snabbare.
Koppla samman alla sätt du säljer på

Koppla samman alla sätt du säljer på

Ta emot betalningar via din webbplats, sociala medier och snabblänkar, utan att växla mellan verktyg.
Utöka till nya sätt att sälja

Utöka till nya sätt att sälja

Lägg till fler sätt att nå kunder allt eftersom din verksamhet växer, samtidigt som produkter, beställningar och driften hålls sammankopplade.
Kom igång

En plattform för varje produkttyp

Digitala produkter
För Horizons

Sälj där kunder handlar

Skapa din webbutik med Horizons eller Website Builder, eller dela en snabblänk och börja sälja direkt.

Sälj där kunder handlar

Kör det från en instrumentpanel

Hantera det från en kontrollpanel. Hantera flera e-handelsföretag och lägg till fler sätt att sälja allt eftersom ni växer.

Kör det från en instrumentpanel

Betala 0% transaktionsavgifter

Acceptera 100+ betalningsmetoder, och behåll det du tjänar. Hostinger tar ingen del av din försäljning.

Betala 0% transaktionsavgifter

Leverera direkt

Skicka digitala produkter till kunder automatiskt efter köp.

Leverera direkt
Sälj där dina kunder handlar

Sälj där dina kunder handlar

Sälj via snabblänkar

Skapa snabblänkar för dina produkter och dela dem i DM, e-post, chattappar eller sociala inlägg.

Sälj på din hemsida

Skapa en varumärkt onlinebutik med Horizons eller Webbplatsbyggaren, där kunder kan upptäcka dina produkter och köpa direkt.
Kommer snart

Sälj på sociala medier

Anslut till TikTok Shops, Meta och andra sociala plattformar när integrationer blir tillgängliga.

Anpassade försäljningskanaler

Skapa anpassade butiksfronter, anslut dina favoritverktyg och utöka din verksamhet med en öppen e-handelsplattform.

Oavsett var ni börjar, har vi en plan för det.

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Säg upp när som helst

Support 24/7

26% rabatt
Starter
För säljare på sociala medier som behöver ett snabbt och billigt sätt att börja ta emot beställningar.
38,90 kr
28,90 kr /mån
Välj plan
Få 12 månader för 346,80 kr (ordinarie pris 466,80 kr). Förnyas för 28,90 kr/mån.
Sälj upp till 5 produkter

Förmåner för nya kunder:

Sälj fysiska och digitala produkter
Acceptera 100+ säkra betalningsmetoder
Betala 0% Hostinger-transaktionsavgifter
Generera produktbeskrivningar och föreslagna priser från bilder med AI
Skapa kassalänkar med Hostinger.store
Få chattbot-support från Kodee
Populärast
50% rabatt
Growth
För säljare som bygger upp ett varumärkesföretag i flera butiker och på webbplatser.
152,90 kr
76,90 kr /mån
Välj plan
Få 12 månader för 922,80 kr (ordinarie pris 1.834,80 kr). Förnyas för 114,90 kr/mån.
Sälj upp till 300 produkter
Hantera upp till 3 företag
Anslut upp till 3 försäljningskanaler per företag

Allt i Starter, plus

Sälj prenumerationer med Horizons webbutiker
Sälj anpassade varor med print on-demand
Gratis egen domän i 1 år
Anpassad företagsmail
Premium webbhotell
300+ mobiloptimerade mallar
Webbutiksskapande med AI
Kundkonton och orderhistorik
Centraliserat lager för butiker
Kodee AI — hantera din butik via chatt
33% rabatt
Scale
För säljare som driver flera varumärken och butiker, med avancerade anslutningsbehov.
286,90 kr
190,90 kr /mån
Välj plan
Få 12 månader för 2.290,80 kr (ordinarie pris 3.442,80 kr). Förnyas för 238,90 kr/mån.
Sälj obegränsade produkter
Hantera obegränsad verksamhet
Anslut obegränsade försäljningskanaler

Allt i Growth, plus:

API-anslutningar
KOMMER SNART
Skalbar webbhotell
Prioriterad flerspråkig support 24/7
26% rabatt
Starter
För säljare på sociala medier som behöver ett snabbt och billigt sätt att börja ta emot beställningar.
38,90 kr
28,90 kr /mån
Välj plan
Få 12 månader för 346,80 kr (ordinarie pris 466,80 kr). Förnyas för 28,90 kr/mån.
Sälj upp till 5 produkter

Förmåner för nya kunder:

Sälj fysiska och digitala produkter
Acceptera 100+ säkra betalningsmetoder
Betala 0% Hostinger-transaktionsavgifter
Generera produktbeskrivningar och föreslagna priser från bilder med AI
Skapa kassalänkar med Hostinger.store
Få chattbot-support från Kodee
Populärast
50% rabatt
Growth
För säljare som bygger upp ett varumärkesföretag i flera butiker och på webbplatser.
152,90 kr
76,90 kr /mån
Välj plan
Få 12 månader för 922,80 kr (ordinarie pris 1.834,80 kr). Förnyas för 114,90 kr/mån.
Sälj upp till 300 produkter
Hantera upp till 3 företag
Anslut upp till 3 försäljningskanaler per företag

Allt i Starter, plus

Sälj prenumerationer med Horizons webbutiker
Sälj anpassade varor med print on-demand
Gratis egen domän i 1 år
Anpassad företagsmail
Premium webbhotell
300+ mobiloptimerade mallar
Webbutiksskapande med AI
Kundkonton och orderhistorik
Centraliserat lager för butiker
Kodee AI — hantera din butik via chatt
33% rabatt
Scale
För säljare som driver flera varumärken och butiker, med avancerade anslutningsbehov.
286,90 kr
190,90 kr /mån
Välj plan
Få 12 månader för 2.290,80 kr (ordinarie pris 3.442,80 kr). Förnyas för 238,90 kr/mån.
Sälj obegränsade produkter
Hantera obegränsad verksamhet
Anslut obegränsade försäljningskanaler

Allt i Growth, plus:

API-anslutningar
KOMMER SNART
Skalbar webbhotell
Prioriterad flerspråkig support 24/7
Se alla funktioner
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Jobba snabbare med AI-drivna e-handelsverktyg

Frigör tid med AI-verktyg som hjälper dig att skriva, optimera, uppdatera och förbättra din butik medan du säljer.

Få hjälp och agera på sekunder

Kodee är din AI-assistent dygnet runt. Be den uppdatera priser, starta en blixtrea, åtgärda SEO och hjälpa till med dagliga affärsuppgifter på några sekunder, du behöver inga tekniska kunskaper.

Få hjälp och agera på sekunder
Synas online

En översikt för att få din verksamhet att växa

Synas online

Använd inbyggda SEO-verktyg för att hjälpa kunder att hitta dina produkter.

Vet vad som säljer

Spåra försäljning, beställningar och genomsnittligt ordervärde på ett ställe.

Få tillbaka kunder

Använd e-postmarknadsföring och Meta Pixel för att få tillbaka kunder, återställa övergivna kundvagnar och bygga målgrupper för framtida kampanjer.
Kom igång

Haralabos Lukatos

Review provider

Företaget har bra användarvänliga funktioner i webbplatsens redigeringsläge. Att lägga till en webbutik är också enkelt och stressfritt.

Mitul

Review provider

Servrarna är otroligt snabba – min e-handelssida laddar konsekvent på 1,8 sekunder. Deras hPanel är intuitiv och gör det enkelt att hantera webbplatser, även för nybörjare.

Andrea King

Review provider

Hostinger är en mångsidig webbdesignplattform. Den är enkel att använda och du kan använda AI för att designa enskilda delar av din sidlayout. Jag rekommenderar definitivt Hostinger för att designa en e-handelswebbplats eller en portföljwebbplats.

Sälj överallt, med allt sammankopplat.

Börja sälja

Vanliga frågor om Hostinger-e-handel

Få svar på de vanligaste frågorna om hur du kan starta eller skala din e-handel med Hostinger.

Vad är Hostinger e-handel?

Hostinger Ecommerce är en allt-i-ett e-handelsfokuserad plattform för företagsledning som ger dig kontroll över hela din onlineverksamhet från en enda översikt.

Till skillnad från traditionella plattformar som börjar med en webbplats, börjar Hostinger Ecommerce med ditt företag – du ställer in dina produkter, betalningar och verksamhet först, sedan väljer du var och hur du vill sälja – din egen webbplats, sociala medier, marknadsplatser eller via en enkel delbar länk. Hostinger Ecommerce är inte knuten till en enda butiksfront, så din verksamhet kan växa var dina kunder än befinner sig.

Vem är Hostinger e-handelslösning till för?

Hostinger E-handel är byggd för säljare i alla skeden – från din allra första försäljning till att hantera en flerkanalig verksamhet.

  • Förstagångssäljare. Vill du sälja online utan tekniskt krångel eller dyra tillägg? Du är igång på några minuter, utan tidigare erfarenhet.
  • Sociala säljare. Om du för närvarande säljer via Instagram DM, WhatsApp eller TikTok, ger Hostinger E-handel dig en riktig butikslösning — enkel, snabb och utan krångel.
  • Flerkanalssäljare. Säljer du redan på flera ställen och är trött på att jonglera med separata verktyg? Hostinger E-handel samlar dina produkter, lager och beställningar i en översikt.

Inga tekniska kunskaper krävs. Namnge din verksamhet, lägg till din första produkt, ställ in betalningar och välj hur du vill sälja – oavsett om det är din egen webbplats, en befintlig butik eller bara en delbar länk. Verktygen finns där för att hantera det tunga arbetet, så att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet.

Behöver jag en webbplats för att börja sälja?

Nej – och det är det som gör Hostinger E-handel annorlunda. Ni kan börja sälja direkt genom att skapa en snabb produktlänk – en enkel, delbar URL som tar kunderna direkt till er produkt. Ni behöver ingen webbplats. Dela den på WhatsApp, Instagram eller någon annan kanal ni redan använder. När ni är redo att lägga till en webbplats eller ansluta ytterligare försäljningskanaler, finns det alternativet alltid tillgängligt.

Hur skapar jag en webbutik med Hostinger?

Du har tre sätt att bygga din butik – välj det som passar dig bäst, ingen kodning behövs.

  • Dra-och-släpp e-handelsbyggare. Beskriv helt enkelt din verksamhet för AI och få en färdig webbplats på några sekunder – anpassa den sedan för att göra den till din egen genom att dra och släppa element på plats.
  • Vibe code din onlinebutik med Horizons. Chatta fram din butik. Beskriv din vision, förfina den i konversation – AI bygger allt åt dig.
  • E-handelsmallar. Föredrar du en flygande start? Välj från ett bibliotek med färdiga e-handelsmallar – välj en som passar ditt varumärke och anpassa den för att göra den till din egen.

Kan jag använda Hostinger Ecommerce om jag redan har en webbplats?

Ja. Tänk på Hostinger E-handel som köket som driver er restaurang – den hanterar era produkter, ert lager och era beställningar bakom kulisserna, medan er webbplats bara är en av matsalarna som kunderna går in i. Anslut er befintliga webbplats – oavsett om den är byggd med Hostinger Webbplatsbyggare, Horizons vibe coding builder, WordPress eller en annan plattform – och allt fungerar från samma ställe. Ni kan också lägga till fler försäljningskanaler vid sidan av er befintliga webbplats utan att börja om från början.

Kan jag hantera flera försäljningskanaler?

Ja. Det är en av de största fördelarna med Hostinger E-handel. Oavsett om du säljer på din webbplats, TikTok, Instagram eller en marknadsplats som Etsy eller Amazon, får du centraliserad lagerhantering för alla dina butiker – vilket innebär att dina produkter, lager och beställningar hanteras från en enda översikt. Du behöver inte längre växla mellan verktyg eller oroa dig för att lagret inte är synkroniserat.

Vad kan jag sälja med Hostinger Ecommerce?

I stort sett vad som helst. Fysiska produkter, digitala nedladdningar (som e-böcker, musik eller mallar), tjänster som kräver bokningar, produkter med tryck på begäran och prenumerationsbaserade erbjudanden. Oavsett din affärsmodell finns det en plan byggd för den.

Är du osäker på vad du ska sälja än? Vi har sammanställt en lista med trendiga produktidéer för att hjälpa dig hitta din nisch.

Tillkommer det några transaktionsavgifter?

Inga. Ni behåller 100 % av det ni tjänar. Hostinger Ecommerce tar inga transaktionsavgifter för plattformen, så oavsett om ni behandlar er första försäljning eller er tusende, går varje krona direkt till er.

Vilka betalningsmetoder kan mina kunder använda?

Ni kan acceptera 100+ betalningsmetoder globalt, inklusive Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay och Google Pay), PayPal, RazorPay och Alipay – allt med en säker, integrerad kassaupplevelse.

Hur fungerar frakten?

För fysiska produkter kan du ansluta Shippo för att automatisera hela orderhanteringsprocessen – skriv ut fraktsedlar på några sekunder, erbjuda spårning i realtid och skicka med över 40 fraktbolag, inklusive DHL, FedEx och UPS. För print-on-demand-produkter hanterar Printful produktion och frakt automatiskt när en beställning görs.

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