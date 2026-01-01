Hostinger Ecommerce
Sälj överallt. Hantera allt på ett ställe.
Anslut dina produkter, beställningar, lager och försäljningskanaler i en enkel översikt
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Berättelser från företag som ditt
Börja sälja på under 3 minuter
Ge ditt företag ett namn
Förvandla produktbilder till annonser
Koppla samman alla sätt du säljer på
Utöka till nya sätt att sälja
En plattform för varje produkttyp
Sälj där kunder handlar
Skapa din webbutik med Horizons eller Website Builder, eller dela en snabblänk och börja sälja direkt.
Kör det från en instrumentpanel
Hantera det från en kontrollpanel. Hantera flera e-handelsföretag och lägg till fler sätt att sälja allt eftersom ni växer.
Betala 0% transaktionsavgifter
Acceptera 100+ betalningsmetoder, och behåll det du tjänar. Hostinger tar ingen del av din försäljning.
Leverera direkt
Skicka digitala produkter till kunder automatiskt efter köp.
Sälj där dina kunder handlar
Sälj via snabblänkar
Sälj på din hemsida
Sälj på sociala medier
Anpassade försäljningskanaler
Oavsett var ni börjar, har vi en plan för det.
30 dagars pengarna-tillbaka-garanti
Säg upp när som helst
Support 24/7
Förmåner för nya kunder:
Allt i Starter, plus
Allt i Growth, plus:
Förmåner för nya kunder:
Allt i Starter, plus
Allt i Growth, plus:
Jobba snabbare med AI-drivna e-handelsverktyg
Få hjälp och agera på sekunder
Kodee är din AI-assistent dygnet runt. Be den uppdatera priser, starta en blixtrea, åtgärda SEO och hjälpa till med dagliga affärsuppgifter på några sekunder, du behöver inga tekniska kunskaper.
En översikt för att få din verksamhet att växa
Synas online
Vet vad som säljer
Få tillbaka kunder
Haralabos Lukatos
Företaget har bra användarvänliga funktioner i webbplatsens redigeringsläge. Att lägga till en webbutik är också enkelt och stressfritt.
Mitul
Servrarna är otroligt snabba – min e-handelssida laddar konsekvent på 1,8 sekunder. Deras hPanel är intuitiv och gör det enkelt att hantera webbplatser, även för nybörjare.
Sälj överallt, med allt sammankopplat.
Vanliga frågor om Hostinger-e-handel
Vad är Hostinger e-handel?
Hostinger Ecommerce är en allt-i-ett e-handelsfokuserad plattform för företagsledning som ger dig kontroll över hela din onlineverksamhet från en enda översikt.
Till skillnad från traditionella plattformar som börjar med en webbplats, börjar Hostinger Ecommerce med ditt företag – du ställer in dina produkter, betalningar och verksamhet först, sedan väljer du var och hur du vill sälja – din egen webbplats, sociala medier, marknadsplatser eller via en enkel delbar länk. Hostinger Ecommerce är inte knuten till en enda butiksfront, så din verksamhet kan växa var dina kunder än befinner sig.
Vem är Hostinger e-handelslösning till för?
Hostinger E-handel är byggd för säljare i alla skeden – från din allra första försäljning till att hantera en flerkanalig verksamhet.
- Förstagångssäljare. Vill du sälja online utan tekniskt krångel eller dyra tillägg? Du är igång på några minuter, utan tidigare erfarenhet.
- Sociala säljare. Om du för närvarande säljer via Instagram DM, WhatsApp eller TikTok, ger Hostinger E-handel dig en riktig butikslösning — enkel, snabb och utan krångel.
- Flerkanalssäljare. Säljer du redan på flera ställen och är trött på att jonglera med separata verktyg? Hostinger E-handel samlar dina produkter, lager och beställningar i en översikt.
Inga tekniska kunskaper krävs. Namnge din verksamhet, lägg till din första produkt, ställ in betalningar och välj hur du vill sälja – oavsett om det är din egen webbplats, en befintlig butik eller bara en delbar länk. Verktygen finns där för att hantera det tunga arbetet, så att du kan fokusera på att utveckla din verksamhet.
Behöver jag en webbplats för att börja sälja?
Nej – och det är det som gör Hostinger E-handel annorlunda. Ni kan börja sälja direkt genom att skapa en snabb produktlänk – en enkel, delbar URL som tar kunderna direkt till er produkt. Ni behöver ingen webbplats. Dela den på WhatsApp, Instagram eller någon annan kanal ni redan använder. När ni är redo att lägga till en webbplats eller ansluta ytterligare försäljningskanaler, finns det alternativet alltid tillgängligt.
Hur skapar jag en webbutik med Hostinger?
Du har tre sätt att bygga din butik – välj det som passar dig bäst, ingen kodning behövs.
- Dra-och-släpp e-handelsbyggare. Beskriv helt enkelt din verksamhet för AI och få en färdig webbplats på några sekunder – anpassa den sedan för att göra den till din egen genom att dra och släppa element på plats.
- Vibe code din onlinebutik med Horizons. Chatta fram din butik. Beskriv din vision, förfina den i konversation – AI bygger allt åt dig.
- E-handelsmallar. Föredrar du en flygande start? Välj från ett bibliotek med färdiga e-handelsmallar – välj en som passar ditt varumärke och anpassa den för att göra den till din egen.
Kan jag använda Hostinger Ecommerce om jag redan har en webbplats?
Ja. Tänk på Hostinger E-handel som köket som driver er restaurang – den hanterar era produkter, ert lager och era beställningar bakom kulisserna, medan er webbplats bara är en av matsalarna som kunderna går in i. Anslut er befintliga webbplats – oavsett om den är byggd med Hostinger Webbplatsbyggare, Horizons vibe coding builder, WordPress eller en annan plattform – och allt fungerar från samma ställe. Ni kan också lägga till fler försäljningskanaler vid sidan av er befintliga webbplats utan att börja om från början.
Kan jag hantera flera försäljningskanaler?
Ja. Det är en av de största fördelarna med Hostinger E-handel. Oavsett om du säljer på din webbplats, TikTok, Instagram eller en marknadsplats som Etsy eller Amazon, får du centraliserad lagerhantering för alla dina butiker – vilket innebär att dina produkter, lager och beställningar hanteras från en enda översikt. Du behöver inte längre växla mellan verktyg eller oroa dig för att lagret inte är synkroniserat.
Vad kan jag sälja med Hostinger Ecommerce?
I stort sett vad som helst. Fysiska produkter, digitala nedladdningar (som e-böcker, musik eller mallar), tjänster som kräver bokningar, produkter med tryck på begäran och prenumerationsbaserade erbjudanden. Oavsett din affärsmodell finns det en plan byggd för den.
Är du osäker på vad du ska sälja än? Vi har sammanställt en lista med trendiga produktidéer för att hjälpa dig hitta din nisch.
Tillkommer det några transaktionsavgifter?
Inga. Ni behåller 100 % av det ni tjänar. Hostinger Ecommerce tar inga transaktionsavgifter för plattformen, så oavsett om ni behandlar er första försäljning eller er tusende, går varje krona direkt till er.
Vilka betalningsmetoder kan mina kunder använda?
Ni kan acceptera 100+ betalningsmetoder globalt, inklusive Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay och Google Pay), PayPal, RazorPay och Alipay – allt med en säker, integrerad kassaupplevelse.
Hur fungerar frakten?
För fysiska produkter kan du ansluta Shippo för att automatisera hela orderhanteringsprocessen – skriv ut fraktsedlar på några sekunder, erbjuda spårning i realtid och skicka med över 40 fraktbolag, inklusive DHL, FedEx och UPS. För print-on-demand-produkter hanterar Printful produktion och frakt automatiskt när en beställning görs.