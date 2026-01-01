Hermes är en självförbättrande AI-agent som fungerar dygnet runt, även när din bärbara dator är stängd. Till skillnad från statiska verktyg har den en självlärande loop och permanent minne, vilket innebär att den lär sig av erfarenhet och förfinar sina färdigheter allt eftersom du använder den. Du kan ansluta den till appar som Telegram för att automatisera uppgifter, hantera leads och köra webbläsarautomationer. Se den som en digital teammedlem som aldrig sover och blir mer värdefull med tiden.