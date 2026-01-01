Säker som standard
Handsfree-underhåll
Telegram-klar
Lättanvänt visuellt användargränssnitt
Välj din Hermes Agent-plan
Hanteras för dig
Ingår i din plan
Hanteras för dig
Ingår i din plan
Det kan Hermes Agent göra för dig
Personlig assistent
Hålla ordning på uppgifter, påminnelser och chattar. Din agent lär sig och kommer ihåg allt.
Kodningsassistent
Skriv och felsök snabbare med en agent som kan lära sig din kodbas.
Forskare
Sammanfatta ämnen och jämför alternativ med sammanhanget som sparats mellan sessionerna.
Säljassistent
Samla in leads och kvalificera potentiella kunder i din egen infrastruktur.
Varför börja med hanterad Hermes på Hostinger?
1-klicksinstallation
AI-krediter förinstallerade
Säker som standard
Telegram-klar
Lättanvänt visuellt användargränssnitt
Hermes Agent CLI-åtkomst
Välj hur Hermes Agent ska köras
Viktiga funktioner i Hermes Agent
Självförbättrande inlärningsloop
Persistent minne
Meddelanden över flera plattformar
200+ LLM-modeller
Inbyggd uppgiftsschemaläggare
Vanliga frågor om Hermes Agent Hostinger
Behöver jag någon teknisk kunskap för att konfigurera Hermes Agent?
Inte alls. Hanterad Hermes är utformad för personer som aldrig har rört en server. Vår 1-klicksdistribution hanterar hela installationen – från servermiljön till AI-konfigurationen. Klicka bara på distribuera, så är din assistent live på några minuter. Ingen kodning, inga kommandorader och inga tekniska problem.
Hur fungerar AI-krediter? Behöver jag externa konton?
Dina krediter är förintegrerade för en problemfri start – inga tredjepartskonton eller komplexa API-nycklar krävs. Fyll bara på direkt från din instrumentpanel och börja automatisera direkt. Valet är dock ditt: du kan använda dessa inbyggda krediter för maximal enkelhet eller manuellt ansluta dina egna externa konton från leverantörer som OpenAI eller Anthropic via API om du föredrar det.
Är mina uppgifter privata och säkra?
Absolut. Varje Hermes Agent körs i en isolerad miljö, vilket håller dina data och konversationer helt privata. Vi säkrar varje container för att förhindra obehörig åtkomst och tillhandahåller en anpassad säkerhetsgateway som standard. Du får professionellt skydd utan att behöva konfigurera något.
Vad är skillnaden mellan hanterad Hermes och Hermes Agent på en VPS?
En VPS ger dig root-åtkomst men gör dig ansvarig för installation, säkerhet och uppdateringar. Hanterad Hermes eliminerar den komplexiteten. Vi hanterar infrastrukturen, uppdateringarna och säkerhetskopiorna så att du kan fokusera på att använda din AI, inte på att hantera en server. Om du behöver total miljöanpassning är en VPS ett bättre val; för alla andra är en hanterad agent det bästa valet.
Vad kan jag göra med en hanterad Hermes-agent?
Hermes är en självförbättrande AI-agent som fungerar dygnet runt, även när din bärbara dator är stängd. Till skillnad från statiska verktyg har den en självlärande loop och permanent minne, vilket innebär att den lär sig av erfarenhet och förfinar sina färdigheter allt eftersom du använder den. Du kan ansluta den till appar som Telegram för att automatisera uppgifter, hantera leads och köra webbläsarautomationer. Se den som en digital teammedlem som aldrig sover och blir mer värdefull med tiden.