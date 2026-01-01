Hermes Agent

Automatisera dagliga uppgifter med Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Kom igång nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Säker som standard

Skydda din agent med inbyggd isolering, säkerhetsuppdateringar och skydd från dag ett.

Handsfree-underhåll

Vi hanterar uppdateringar, säkerhetskopior och kompatibilitetskontroller, så att din agent förblir redo att användas.

Telegram-klar

Börja chatta med din agent direkt, med Telegram redan anslutet.

Lättanvänt visuellt användargränssnitt

Hantera Hermes Agent via ett visuellt gränssnitt, utan krav på kodning.

Välj din Hermes Agent-plan

Över 10 000 Hermes-agenter har redan lanserats
71% rabatt
AI-automatiseringsappar
199,90kr
57,90kr/mån
Kom igång nu
Förnyas för 115,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.

Hanteras för dig

Starta din valda applikation utan installation, underhåll eller infrastrukturhantering.

Ingår i din plan

Klar att användas direkt
Inget underhåll behövs
Visuellt gränssnitt ingår
CLI-åtkomst ingår
Inbyggd Telegram-parkoppling
AI-krediter ingår
Använd din ChatGPT
Webbsökning ingår
Förkonfigurerad Agentic email
Säkerhet hanterad åt dig
71% rabatt
AI-automatiseringsappar
199,90kr
57,90kr/mån
Kom igång nu
Förnyas för 115,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.

Hanteras för dig

Starta din valda applikation utan installation, underhåll eller infrastrukturhantering.

Ingår i din plan

Klar att användas direkt
Inget underhåll behövs
Visuellt gränssnitt ingår
CLI-åtkomst ingår
Inbyggd Telegram-parkoppling
AI-krediter ingår
Använd din ChatGPT
Webbsökning ingår
Förkonfigurerad Agentic email
Säkerhet hanterad åt dig

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Det kan Hermes Agent göra för dig

Personlig assistent

Personlig assistent

Hålla ordning på uppgifter, påminnelser och chattar. Din agent lär sig och kommer ihåg allt.

Kodningsassistent

Kodningsassistent

Skriv och felsök snabbare med en agent som kan lära sig din kodbas.

Forskare

Forskare

Sammanfatta ämnen och jämför alternativ med sammanhanget som sparats mellan sessionerna.

Säljassistent

Säljassistent

Samla in leads och kvalificera potentiella kunder i din egen infrastruktur.

Kom igång nu

Varför börja med hanterad Hermes på Hostinger?

Varför börja med hanterad Hermes på Hostinger?

1-klicksinstallation

Starta din autonoma agent direkt, utan att kod krävs. Vår förpaketerade installation tar dig från registrering till automatisering med ett enda klick.
Slipp API-besväret. Hantera och fyll på AI-krediter direkt från din instrumentpanel, utan tredjepartsregistreringar, komplexa nycklar eller manuell länkning efter installationen.
Skydda dina data med isolering av låsta containers och en anpassad säkerhetsgateway som hjälper till att minska externa risker och förhindra obehöriga ändringar från dag ett.
Börja kontakta din agent direkt, med Telegram integrerat från dag ett och utan krav på webhooks eller API-installation.
Hantera och interagera med Hermes Agent via ett visuellt gränssnitt, utan krav på kodning.
Behåll utvecklarkontrollen när du behöver den. Använd CLI för att köra anpassade skript eller fördjupa dig i din hanterade plattform.
Kom igång nu

Välj hur Hermes Agent ska köras

Välj hanterad för enklare installation och inget underhåll eller välj VPS för full kontroll och anpassning.
Hanterad Hermes-agent
Hermes-agent på VPS

Installation

Installation med ett klick
Förinstallerad mall, redo att lanseras

AI-krediter

Inbyggd och redo att användas
Inbyggd och redo att användas

Meddelandeplattformar

Inbyggd Telegram-parkoppling
Anslut med hjälp av terminalen

Kontroll

Webbgränssnitt, fullständig terminalåtkomst
Fullständig root-åtkomst, total serverkontroll

Säkerhet

SSL, uppdatering och brandvägg — hanteras av oss
Brandvägg och DDoS-skydd (självhanterat)
Kom igång nuKom igång nu

Viktiga funktioner i Hermes Agent

Viktiga funktioner i Hermes Agent

Självförbättrande inlärningsloop

Skapar och förfinar färdigheter från all användning och bygger en kompetensbas som förbättras över tid.
Bevarar färdigheter, sessionshistorik och minnen genom omstarter och uppgraderingar, så att kunskap överförs mellan distributioner.
Anslut till Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal och e-post samtidigt, utan att hantera separata botar.
Använd OpenRouter eller anslut direkt till Anthropic, OpenAI och anpassade ändpunkter för flexibel modellåtkomst.
Automatisera återkommande uppgifter med den inbyggda cron-schemaläggaren och kör parallella arbetsflöden med stöd för underagenter.

Lansera Hermes Agent idag

Prova det riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Vanliga frågor om Hermes Agent Hostinger

Hitta svar på de vanligaste frågorna om vår hanterade Hermes-agent.

Inte alls. Hanterad Hermes är utformad för personer som aldrig har rört en server. Vår 1-klicksdistribution hanterar hela installationen – från servermiljön till AI-konfigurationen. Klicka bara på distribuera, så är din assistent live på några minuter. Ingen kodning, inga kommandorader och inga tekniska problem.

Dina krediter är förintegrerade för en problemfri start – inga tredjepartskonton eller komplexa API-nycklar krävs. Fyll bara på direkt från din instrumentpanel och börja automatisera direkt. Valet är dock ditt: du kan använda dessa inbyggda krediter för maximal enkelhet eller manuellt ansluta dina egna externa konton från leverantörer som OpenAI eller Anthropic via API om du föredrar det.

Absolut. Varje Hermes Agent körs i en isolerad miljö, vilket håller dina data och konversationer helt privata. Vi säkrar varje container för att förhindra obehörig åtkomst och tillhandahåller en anpassad säkerhetsgateway som standard. Du får professionellt skydd utan att behöva konfigurera något.

En VPS ger dig root-åtkomst men gör dig ansvarig för installation, säkerhet och uppdateringar. Hanterad Hermes eliminerar den komplexiteten. Vi hanterar infrastrukturen, uppdateringarna och säkerhetskopiorna så att du kan fokusera på att använda din AI, inte på att hantera en server. Om du behöver total miljöanpassning är en VPS ett bättre val; för alla andra är en hanterad agent det bästa valet.

Hermes är en självförbättrande AI-agent som fungerar dygnet runt, även när din bärbara dator är stängd. Till skillnad från statiska verktyg har den en självlärande loop och permanent minne, vilket innebär att den lär sig av erfarenhet och förfinar sina färdigheter allt eftersom du använder den. Du kan ansluta den till appar som Telegram för att automatisera uppgifter, hantera leads och köra webbläsarautomationer. Se den som en digital teammedlem som aldrig sover och blir mer värdefull med tiden.

Vi bryr oss om din integritet

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