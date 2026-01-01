Omedelbar installation
Inget underhåll
Inbyggda verktyg
Välj din plan
Hanteras för dig
Ingår i din plan
Hanteras för dig
Ingår i din plan
Distribuera OpenClaw i 3 enkla steg
Installera OpenClaw med 1 klick
Välj var du vill chatta
OpenClaw är redo att användas
En agent. Oändliga arbetsflöden.
Personlig produktivitetsassistent
Säljassistent
Kodningsassistent
Forskare
Planeringsverktyg för sociala medier
Supportexpert
OpenClaw med Hostinger jämfört med andra leverantörer
Varför distribuera OpenClaw med Hostinger?
1-klicksinstallation
Föraktiverade AI-krediter
Privat och säker som standard
Konfigurerad och testad åt dig
Körs dygnet runt
Din AI får sin egen inkorg
Vill du fördjupa dig i OpenClaw?
Konfigurera OpenClaw på rätt sätt (vad ingen berättar för dig)
OpenClaw + WordPress Guide: Jag testade det och potentialen är OÄNDLIG!
Topp 5 användningsfall för OpenClaw (jag provade dem alla!)
OpenClaw Hostinger – FAQ
Behöver jag någon teknisk kunskap för att installera OpenClaw?
Inte alls. 1-klicks OpenClaw är utformat för personer som aldrig har rört en server i sitt liv. Vår 1-klicksdistribution hanterar hela installationen – från servermiljön till AI-konfigurationen. Välj bara din plan, klicka på distribuera, så är din personliga AI-assistent live inom några minuter. Ingen kodning, inga kommandorader, inga komplicerade kontrollpaneler.
Hur fungerar AI-krediter, och behöver jag skapa externa konton?
Dina AI-krediter är förintegrerade och redo att användas direkt. Till skillnad från en vanlig OpenClaw-installation behöver du inte skapa konton hos AI-leverantörer som OpenAI eller Anthropic, generera API-nycklar eller hantera någon teknisk konfiguration. Köp bara krediter via din Hostinger-översikt, så startas din assistent direkt. När du behöver mer, fyll på direkt från samma översikt – så enkelt är det.
Är mina uppgifter privata och säkra?
Absolut. Varje OpenClaw-instans körs i sin egen isolerade miljö, vilket innebär att dina data och konversationer är helt separerade från andra användares. Vi låser varje container för att förhindra obehörig åtkomst eller externa ändringar, och varje instans levereras med en anpassad, högkomplex säkerhetsgateway som genereras som standard. Du får professionellt skydd utan att behöva konfigurera något själv.
Vad är skillnaden mellan att köra OpenClaw med 1 klick och att köra OpenClaw på en VPS?
Med en VPS får du fullständig root-åtkomst och total kontroll över servern, men det betyder också att du är ansvarig för installation, uppdateringar och säkerhet. 1-klicks OpenClaw tar bort all den komplexiteten. Vi hanterar infrastrukturen, håller din instans på den senaste stabila versionen och lägger till extra säkerhetslager – så att du kan fokusera helt på att använda din AI-assistent, inte på att hantera en server. Om du är en utvecklare som vill ha fullständig anpassning är våra VPS OpenClaw-planer ett bättre val.
Vad kan jag göra med OpenClaw?
OpenClaw är din personliga AI-assistent som fungerar dygnet runt, även när din bärbara dator är stängd. Du kan ansluta den till dina meddelandeappar – inklusive WhatsApp, Telegram, Slack och Discord, och använda den för att automatisera dagliga uppgifter, hantera konversationer över plattformar, hantera leads, köra webbläsarautomationer och mycket mer. Se det som en digital teammedlem som aldrig sover och alltid är redo att hjälpa till.