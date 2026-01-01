OpenClaw

Din egen AI-agent. Privat, alltid påslagen och live på 60 sekunder.

Installera den en gång, så hanterar den dina dagliga uppgifter dygnet runt, även när du sover.
Kom igång

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Omedelbar installation

OpenClaw är otroligt enkelt att installera och gör AI-agenter tillgängliga för alla. Ingen jargong, inget krångel, bara en snabb väg till din första automatisering.

Inget underhåll

Hanterad OpenClaw hanterar all säkerhet, uppdateringar och säkerhetskopior. Dina AI-agenter fortsätter att vara igång dygnet runt utan något manuellt arbete.

Inbyggda verktyg

OpenClaw har allt du behöver för en enkel start: AI-modeller, webbsurfning och en mailkorg för byråer, allt inbyggt.

Välj din plan

Över 100 000 agenter har redan implementerats
71% rabatt
AI-automatiseringsappar
199,90kr
57,90kr/mån
Kom igång nu
Förnyas för 115,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.

Hanteras för dig

Starta din valda applikation utan installation, underhåll eller infrastrukturhantering.

Ingår i din plan

Klar att användas direkt
Inget underhåll behövs
Visuellt gränssnitt ingår
CLI-åtkomst ingår
Inbyggd Telegram-parkoppling
AI-krediter ingår
Använd din ChatGPT
Webbsökning ingår
Förkonfigurerad Agentic email
Säkerhet hanterad åt dig
71% rabatt
AI-automatiseringsappar
199,90kr
57,90kr/mån
Kom igång nu
Förnyas för 115,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.

Hanteras för dig

Starta din valda applikation utan installation, underhåll eller infrastrukturhantering.

Ingår i din plan

Klar att användas direkt
Inget underhåll behövs
Visuellt gränssnitt ingår
CLI-åtkomst ingår
Inbyggd Telegram-parkoppling
AI-krediter ingår
Använd din ChatGPT
Webbsökning ingår
Förkonfigurerad Agentic email
Säkerhet hanterad åt dig

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Distribuera OpenClaw i 3 enkla steg

Att konfigurera OpenClaw manuellt kan ta timmar. Med Hostinger kommer du igång direkt, du behöver inte lära dig något nytt.

Installera OpenClaw med 1 klick

Starta din prenumeration så hanterar vi installationen automatiskt. Ingen teknisk erfarenhet krävs.

Välj var du vill chatta

Anslut via Telegram eller WhatsApp och starta konversationen med din AI-assistent på några sekunder.

OpenClaw är redo att användas

Ingen ytterligare installation krävs, din OpenClaw AI-assistent är live och redo att börja arbeta.
Kom igång

En agent. Oändliga arbetsflöden.

Personlig produktivitetsassistent

En grundare kopplade samman iMessage och Google Kalender. Det sorterar nu hennes meddelanden, ombokar möten och ger henne en sammanfattning varje morgon.

Säljassistent

En konsult kopplade agenten till Telegram. Den kvalificerar leads, loggar kontakter och utformar uppföljningar automatiskt.

Kodningsassistent

Ett utvecklarteam satte upp en kodgranskningsagent på 5 minuter. Den hittar buggar, föreslår refaktoreringar och förkortade deras PR-hanteringstid från timmar till minuter.

Forskare

PM ber sin agent att jämföra verktyg inför varje leverantörsbeslut. Det sammanfattar avvägningar och uppmärksammar prissättning, vilket gör att man slipper grovjobb som tar halva dagen.

Planeringsverktyg för sociala medier

En skapare gav OpenClaw åtkomst till sin utkastmapp. Den förvandlar enkla anteckningar till färdiga artiklar och schemalägger dem. Inga mer tomma blad på morgnarna.

Supportexpert

Ett e-handelsteam dirigerade Discord-support genom OpenClaw. Det hanterar nu 60 % av ärendena innan en människa ser dem.

OpenClaw med Hostinger jämfört med andra leverantörer

Vad är skillnaden mellan OpenClaw hos Hostinger och konkurrenterna? Vi fokuserar på enkelhet, så att du kan använda din AI-agent på några sekunder.
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Annan leverantör
Klar på några sekunder
Manuell installation och miljökonfiguration
Ingen konfiguration behövs
Kräver API-nycklar
AI-krediter förinstallerade
Externa API-konton krävs
Hantering av visuella agenter
Inga
Förvaltad infrastruktur
Självförvaltad
Expertsupport dygnet runt
Inga
Kanalintegrationer med ett klick
Ja
Kom igång

Varför distribuera OpenClaw med Hostinger?

1-klicksinstallation

Starta OpenClaw direkt. Ingen manuell installation, ingen svår konfiguration.

Föraktiverade AI-krediter

AI-assistenter använder krediter för att generera svar och slutföra uppgifter. Vi har redan lagt till dem åt dig, så du kan börja använda OpenClaw direkt.

Privat och säker som standard

OpenClaw körs i ett privat valv, så att dina data och chattloggar hålls privata.

Konfigurerad och testad åt dig

Du får en stabil, verifierad version av OpenClaw direkt från början. Vi hanterar testning och kompatibilitet.

Körs dygnet runt

Din OpenClaw-assistent är online dygnet runt och hanterar uppgifter och konversationer även när du är offline.

Din AI får sin egen inkorg

Istället för att använda din personliga e-postadress kan du välja en separat OpenClaw-mejl för bättre säkerhet.

Vill du fördjupa dig i OpenClaw?

Konfigurera OpenClaw på rätt sätt (vad ingen berättar för dig)

OpenClaw + WordPress Guide: Jag testade det och potentialen är OÄNDLIG!

Topp 5 användningsfall för OpenClaw (jag provade dem alla!)

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Konfigurera din OpenClaw idag

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.
Kom igång
Konfigurera din OpenClaw idag

OpenClaw Hostinger – FAQ

Få svar på de vanligaste frågorna om vår 1-klicks OpenClaw.

Inte alls. 1-klicks OpenClaw är utformat för personer som aldrig har rört en server i sitt liv. Vår 1-klicksdistribution hanterar hela installationen – från servermiljön till AI-konfigurationen. Välj bara din plan, klicka på distribuera, så är din personliga AI-assistent live inom några minuter. Ingen kodning, inga kommandorader, inga komplicerade kontrollpaneler.

Dina AI-krediter är förintegrerade och redo att användas direkt. Till skillnad från en vanlig OpenClaw-installation behöver du inte skapa konton hos AI-leverantörer som OpenAI eller Anthropic, generera API-nycklar eller hantera någon teknisk konfiguration. Köp bara krediter via din Hostinger-översikt, så startas din assistent direkt. När du behöver mer, fyll på direkt från samma översikt – så enkelt är det.

Absolut. Varje OpenClaw-instans körs i sin egen isolerade miljö, vilket innebär att dina data och konversationer är helt separerade från andra användares. Vi låser varje container för att förhindra obehörig åtkomst eller externa ändringar, och varje instans levereras med en anpassad, högkomplex säkerhetsgateway som genereras som standard. Du får professionellt skydd utan att behöva konfigurera något själv.

Med en VPS får du fullständig root-åtkomst och total kontroll över servern, men det betyder också att du är ansvarig för installation, uppdateringar och säkerhet. 1-klicks OpenClaw tar bort all den komplexiteten. Vi hanterar infrastrukturen, håller din instans på den senaste stabila versionen och lägger till extra säkerhetslager – så att du kan fokusera helt på att använda din AI-assistent, inte på att hantera en server. Om du är en utvecklare som vill ha fullständig anpassning är våra VPS OpenClaw-planer ett bättre val.

OpenClaw är din personliga AI-assistent som fungerar dygnet runt, även när din bärbara dator är stängd. Du kan ansluta den till dina meddelandeappar – inklusive WhatsApp, Telegram, Slack och Discord, och använda den för att automatisera dagliga uppgifter, hantera konversationer över plattformar, hantera leads, köra webbläsarautomationer och mycket mer. Se det som en digital teammedlem som aldrig sover och alltid är redo att hjälpa till.

Vi bryr oss om din integritet

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