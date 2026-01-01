E-post API med en riktig inkorg bakom sig.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
En inkorg, alla sätt att bygga.
MCP-server
Node.js SDK .
PHP SDK .
Python SDK .
Kommandoradsgränssnitt
REST API och webhooks
Bibliotek & CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Ge din agent en riktig inkorg
En identitet
Riktiga samtal
Minne inbyggt
Enkel prissättning per brevlåda
30 dagars pengarna-tillbaka-garanti
Säg upp när som helst
Support 24/7
Förmåner:
Förmåner:
Förmåner:
Förmåner:
Förmåner:
Förmåner:
Varje plan har allt du behöver och mer
Byggd för utvecklararbetsflöden
JSON
Reagera i realtid
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Sök och triage från kod
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Skal
Skript det från din terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Fullständig kontroll över dina e-postarbetsflöden
API-nycklar
Webhook- endpoints
E-postloggar
Vanliga frågor om Hostinger Mail API
Vad är Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API är den programmerbara e-postytan för appar, webbplatser och backend-tjänster.Skicka e-post och läs, sök, organisera, svara på och automatisera en riktig inkorg genom SDK:er, CLI, REST API och webhooks.
Vad kan Hostinger Mail MCP-servern göra?
Den live Hostinger Mail MCP-servern ger kompatibla AI-agenter postlådeverktyg som de kan ringa direkt. Agenter kan använda dessa verktyg för att läsa konversationer, söka efter meddelanden, utkast till svar, triagera inkommande e-post och köra inkorgsarbetsflöden.
Är detta ett API för transaktions-e-post i stora volymer?
Hostinger Mail API kombinerar program e-postsändning och verklig inkorg kontroll på en programmerbar yta.Det är byggt för produkt och arbetsflöde e-post snarare än stora volymer bulk leverans.
Vilka språk och gränssnitt stöds?
Förstaparts-SDK:er är tillgängliga för Node.js, PHP och Python.Du kan också använda kommandoradsgränssnittet eller anropa REST-API:t direkt från alla språk som stöder HTTP.
Kan jag prenumerera på postlådeevenemang?
Ja. Webhooks låter ditt program reagera på postlådeaktivitet och starta arbetsflöden utan att upprepade gånger söka efter ändringar.
Hur får jag en API-nyckel?
Logga in på hPanel, öppna API-området och skapa en nyckel för din integration.Håll nyckeln säker och bind den inte till din källkod.
Var hittar jag dokumentationen?
Besök Hostinger Mail API-dokumentation för installationsvägledning, API-referenser och integrationsinformation.
Kan jag använda den i min app eller webbplats?
Ja. Använd REST API, SDK:er eller CLI för att skicka e-post och styra en riktig inkorg från valfri app, webbplats eller bakgrundsprogram. Agenter via MCP stöds men är valfria.