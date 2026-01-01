Live API · SDK:er · MCP-server

E-post API med en riktig inkorg bakom sig.

Skicka, läsa, söka och svara: ett API, en nyckel
Koppla in din stack eller din AI-agent
Börja skicka in under en minut
från4,90kr/mån
Hämta din API-nyckelLäs dokumenten
<b>30 dagars</b> öppet köp
Hostinger Mail API
Ansluten
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Godkänd, meddelande köat

En inkorg, alla sätt att bygga.

Arbeta direkt med REST API, släpp in ett förstaparts SDK, skripta det från CLI, eller anslut en AI agent via live MCP servern.Det är samma brevlåda under.

MCP-server

Ge dina AI-agenter verktyg för att läsa, skicka, söka och använda en riktig brevlåda.

Node.js SDK .

Lägg till arbetsflöden för e-postsändning och inkorg i JavaScript- och TypeScript-appar med en inbyggd utvecklarupplevelse.

PHP SDK .

Anslut webbplatser och backend-tjänster till postlådeåtgärder utan att bygga en API-klient från grunden.

Python SDK .

Bygg automatiseringar, dataarbetsflöden och agentverktyg runt ett riktigt e-postkonto.

Kommandoradsgränssnitt

Inspektera och hantera postlådearbetsflöden från terminalen, skript och CI-jobb.

REST API och webhooks

Ring den programmerbara ytan direkt, reagera på postlådehändelser och skicka produkte-post när din app behöver det.

Bibliotek & CLI

Installera en förstapartsklient och ring ditt första samtal på några minuter.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Fullskriven klient för Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agnostisk PHP-klient.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python-klient för Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Hantera e-post direkt från terminalen.

Ge din agent en riktig inkorg

Det räcker inte med att skicka en slutpunkt. Appen eller agenten får en fungerande postlåda med en adress, trådar och historik som den kan arbeta med via MCP, SDK:er eller REST.

En identitet

En riktig, verifierbar e-postadress som din agent kan använda för att registrera dig för tjänster, ta emot bekräftelser och agera för din räkning.

Riktiga samtal

Trådade svar, bilagor och flerpartstrådar, med en människa i loopen när du vill ha en.

Minne inbyggt

Varje meddelande är en beständig, sökbar post som din agent kan se tillbaka på för att förstå sammanhang och följa upp.

Enkel prissättning per brevlåda

Varje abonnemang innehåller fullständig API, SDK, CLI, MCP och webhook-åtkomst, och utskick är byggt för produkt- och transaktionsbaserad e-post med blygsam volym.

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Säg upp när som helst

Support 24/7

48-månadersplan
86% rabatt
Starter
Bäst för: sidoprojekt och prototyper
35,90kr
4,90kr/mån
Hämta din API-nyckel
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 18,90 kr/mån för en period på 48 månader.
API, SDK, CLI & MCP åtkomst
Webhooks & mailbox händelser
1 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
1 mailkorg ingår
5 GB lagringsutrymme per e-post
5 vidarebefordringsregler
5 e-postalias

Förmåner:

Agentic Mail: dedikerad agentadress + MCP-verktyg
Populärast
74% rabatt
Standard
Bäst för: växande appar och integrationer
41,90kr
10,90kr/mån
Hämta din API-nyckel
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 29,90 kr/mån för en period på 48 månader.
API, SDK, CLI & MCP åtkomst
Webhooks & mailbox händelser
3 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
1 mailkorg ingår
20 GB lagringsutrymme per e-post
20 vidarebefordringsregler
10 e-postalias

Förmåner:

Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Agentic Mail: dedikerad agentadress + MCP-verktyg
67% rabatt
Premium
Bäst för: produktionsbelastningar
63,90kr
20,90kr/mån
Hämta din API-nyckel
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 41,90 kr/mån för en period på 48 månader.
API, SDK, CLI & MCP åtkomst
Webhooks & mailbox händelser
3 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
1 mailkorg ingår
50 GB lagringsutrymme per e-post
50 vidarebefordringsregler
30 e-postalias

Förmåner:

Gratis domän i 1 år
Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Agentic Mail: dedikerad agentadress + MCP-verktyg
86% rabatt
Starter
Bäst för: sidoprojekt och prototyper
35,90kr
4,90kr/mån
Hämta din API-nyckel
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 18,90 kr/mån för en period på 48 månader.
API, SDK, CLI & MCP åtkomst
Webhooks & mailbox händelser
1 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
1 mailkorg ingår
5 GB lagringsutrymme per e-post
5 vidarebefordringsregler
5 e-postalias

Förmåner:

Agentic Mail: dedikerad agentadress + MCP-verktyg
Populärast
74% rabatt
Standard
Bäst för: växande appar och integrationer
41,90kr
10,90kr/mån
Hämta din API-nyckel
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 29,90 kr/mån för en period på 48 månader.
API, SDK, CLI & MCP åtkomst
Webhooks & mailbox händelser
3 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
1 mailkorg ingår
20 GB lagringsutrymme per e-post
20 vidarebefordringsregler
10 e-postalias

Förmåner:

Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Agentic Mail: dedikerad agentadress + MCP-verktyg
67% rabatt
Premium
Bäst för: produktionsbelastningar
63,90kr
20,90kr/mån
Hämta din API-nyckel
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 41,90 kr/mån för en period på 48 månader.
API, SDK, CLI & MCP åtkomst
Webhooks & mailbox händelser
3 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
1 mailkorg ingår
50 GB lagringsutrymme per e-post
50 vidarebefordringsregler
30 e-postalias

Förmåner:

Gratis domän i 1 år
Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Agentic Mail: dedikerad agentadress + MCP-verktyg

Varje plan har allt du behöver och mer

Skydd mot skräppost, virus och phishing
Få åtkomst till e-post på valfri app eller enhet
Spåra all aktivitet i e-postinkorgar med granskningsloggar
Skydda data med end-to-end-kryptering
Migrera dina e-postmeddelanden enkelt
Vidarebefordra e-postmeddelanden till valfri e-postadress
Skydd mot skräppost, virus och phishing
Få åtkomst till e-post på valfri app eller enhet
Spåra all aktivitet i e-postinkorgar med granskningsloggar
Skydda data med end-to-end-kryptering
Migrera dina e-postmeddelanden enkelt
Vidarebefordra e-postmeddelanden till valfri e-postadress

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Byggd för utvecklararbetsflöden

Använd det gränssnitt som passar din stack och flytta sedan mellan SDK:er, CLI, REST och webhooks utan att ändra den underliggande postlådan.

JSON

Reagera i realtid

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Prenumerera på postlådehändelser med webhooks och utlös din logik så fort e-posten anländer, utan några omröstningsloopar att vara barnvakt.

Node.js

Sök och triage från kod

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Fråga postlådan som ditt arbetsflöde tänker: efter avsändare, ämne eller status och agera sedan på resultatet i samma samtalskedja.

Skal

Skript det från din terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI talar samma API, så allt din app kan göra kan du också göra från ditt skal, skript och CI jobb.

Fullständig kontroll över dina e-postarbetsflöden

Hantera autentiseringsuppgifter, följ leveransaktiviteten i e-postloggarna och anslut integrationer utan att lämna kontrollpanelen.

API-nycklar

Skapa nycklar för nya projekt och återkalla dem när du roterar autentiseringsuppgifter.

Webhook- endpoints

Hantera slutpunkterna som tar emot dina postlådehändelser.

E-postloggar

Inspektera leveransaktiviteten när du behöver spåra ett meddelande.
Hostinger Agentic Mail illustration för automatiserade e-postarbetsflöden

Hostinger Mail för utvecklare

Sätt en riktig inkorg bakom din kod

Skapa en API-nyckel, anslut din app eller agent, skicka ditt första e-postmeddelande och börja bygga.

Hämta din API-nyckel
Läs dokumenten

Vanliga frågor om Hostinger Mail API

Svar om Mail API, MCP-server, SDK:er, CLI, REST API och webhooks.

Hostinger Mail API är den programmerbara e-postytan för appar, webbplatser och backend-tjänster.Skicka e-post och läs, sök, organisera, svara på och automatisera en riktig inkorg genom SDK:er, CLI, REST API och webhooks.

Den live Hostinger Mail MCP-servern ger kompatibla AI-agenter postlådeverktyg som de kan ringa direkt. Agenter kan använda dessa verktyg för att läsa konversationer, söka efter meddelanden, utkast till svar, triagera inkommande e-post och köra inkorgsarbetsflöden.

Hostinger Mail API kombinerar program e-postsändning och verklig inkorg kontroll på en programmerbar yta.Det är byggt för produkt och arbetsflöde e-post snarare än stora volymer bulk leverans.

Förstaparts-SDK:er är tillgängliga för Node.js, PHP och Python.Du kan också använda kommandoradsgränssnittet eller anropa REST-API:t direkt från alla språk som stöder HTTP.

Ja. Webhooks låter ditt program reagera på postlådeaktivitet och starta arbetsflöden utan att upprepade gånger söka efter ändringar.

Logga in på hPanel, öppna API-området och skapa en nyckel för din integration.Håll nyckeln säker och bind den inte till din källkod.

Besök Hostinger Mail API-dokumentation för installationsvägledning, API-referenser och integrationsinformation.

Ja. Använd REST API, SDK:er eller CLI för att skicka e-post och styra en riktig inkorg från valfri app, webbplats eller bakgrundsprogram. Agenter via MCP stöds men är valfria.

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.