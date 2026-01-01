Agentbaserad e-post

E-post byggd för AI-agenter. Sluta hantera inkorgar – låt agenter hantera det.

Skicka, ta emot och reagera automatiskt.
Kom igång

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

E-post byggd för AI-agenter. Sluta hantera inkorgar – låt agenter hantera det.

AI-agenter arbetar omedelbart. Traditionell e-post gör det inte.

Agentbaserad e-post
Traditionell e-post

Utlösare

Omedelbara webhook-återanrop
Polling eller instabil IDLE

Interaktionskontroll

Inbyggda tillåt-/blockeringslistor
Bygg dina egna filter

Automation

Ren REST API
Lågnivå SMTP och IMAP

Inkorgssäkerhet

Isolerad inkorg per agent
Delad inkorg, verklig risk

Integrationer

Agentiska verktyg med ett klick
Manuell inställning per verktyg

Stackanslutning

MCP-server
Snart
Inget MCP-stöd

Åtkomstkontroll

Domän- och e-postnivåregler
Inga inbyggda regler på agentnivå

Gör om e-post till automatisk åtgärd

Automatiserad uppsökande

Skicka personliga utskick, kvalificera svar och överför varma leads till ditt CRM automatiskt.

Support hantering

Analysera inkommande supportmejl och skicka dem till rätt person omedelbart.

Bokning och schemaläggning

Hantera mötesförfrågningar, bekräfta bokningar och skicka påminnelser automatiskt via e-post.

Inkorgsautomatisering

Sortera, svara på, delegera och arkivera e-post automatiskt.

Kontoverifiering

Fånga upp verifieringskoder och bekräftelsemejl för att hålla agenternas arbetsflöden igång.

Skaffa Agentic E-post med Business Premium-plan

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Säg upp när som helst

Support 24/7

48 månader
Premium Business Email
Få 48 månader för 1.051,20 kr (ordinarie pris 3.115,20 kr). Förnyas för 43,90 kr/mån.
64,90  kr
SPARA 66%
21,90  kr /mån
Premium Business Email
64,90  kr
SPARA 66%
21,90  kr /mån
Få 48 månader för 1.051,20 kr (ordinarie pris 3.115,20 kr). Förnyas för 43,90 kr/mån.
Agentisk mejl
NYHET
50 GB lagringsutrymme per e-post
50 vidarebefordringsregler
Se alla funktioner
Ingår i din plan
Agentisk mejl
NYHET
50 GB lagringsutrymme per e-post
50 vidarebefordringsregler
30 e-postalias
3 000 e-postmeddelanden/dag per inkorg
Få extra lagringsutrymme när du vill
Gratis domän i 1 år
AI Mailbox Assistant – Kodee
Kraftfull AI-driven e-postsökning
Smarta AI-drivna e-postsvar
AI-drivna snabba e-postsammanfattningar
AI-skribent när skrivtorkan slår till
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Gör som miljontals nöjda kunder

Hostinger är utan tvekan den mest omfattande tjänsten och prisvärd för domäner, webbhotell för WordPress och email hosting.

Jules Huldin

Jules Huldin

När jag använder en e-postleverantör vill jag att hela upplevelsen ska vara helt sömlös, inga avbrott, enkelt att förnya osv. Och jag har den upplevelsen med Hostinger.

Claudine Mayer

Claudine Mayer

Det bästa, billigaste och starkaste företaget inom webbhotell, domäner och email hosting.

Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om Hostingers e-post för AI-agenter.

Vad är agentbaserad e-post och hur skiljer den sig från vanlig e-post?

Agentisk e-post är en e-postinfrastruktur utformad specifikt för AI-agenter och automatiseringsflöden. Traditionella e-posttjänster är byggda för människor – passiva inkorgar där meddelanden väntar på att läsas. Agentisk e-post behandlar e-post som ett aktivt, programmerbart lager – webhook-först, API-drivet och byggt för att hantera programmatisk sändning och mottagning utan plattformsrestriktioner, hastighetsbegränsningar eller risken att flaggas för AI-driven aktivitet.

Vem är Hostinger Agentic Mail till för?

Hostinger Agent-e-post är utformad för utvecklare och automationsbyggare som behöver ett tillförlitligt e-postlager för sina AI-agenter och arbetsflöden. Om du bygger med OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier eller liknande verktyg, och du har stött på problem med att traditionella e-postleverantörer blockerar din automation – då är detta för dig.

Det är också för agenterna själva. Oavsett om din agent behöver en dedikerad adress för kall bearbetning, kundsupport, bokningsflöden eller dokumenthantering, ger agent-e-posten den en verklig, programmerbar inkorg att arbeta från.

Hur fungerar webhooks med agentmejl?

Varje gång ett e-postmeddelande anländer utlöser Agentic Mail omedelbart en webhook. Ingen polling, ingen fördröjning. Din agent eller ditt automatiseringsverktyg tar emot utlösaren och kan agera omedelbart, oavsett om det handlar om att tolka meddelandet, utlösa ett arbetsflöde i n8n eller skicka det till en LangChain-agent.

Vilka automatiseringsverktyg och agentramverk stöder Agentic Mail?

Hostinger Agent Mail fungerar med OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier och andra automationsplattformar. Förbyggda färdigheter finns tillgängliga för de vanligaste plattformarna så att ni kan ansluta på några minuter. Fullständig API-åtkomst och en MCP-server kommer också snart för djupare, anpassade integrationer.

Kan jag styra vilka avsändare mina agenter interagerar med?

Ja. Tillåt- och blockeralistor låter dig definiera exakt vilka domäner eller e-postadresser som kan nå din agents inkorg, på både domän- och individuell e-postnivå. Detta håller dina arbetsflöden fokuserade och skyddade från oönskat brus eller missbruk.

Är Agentic Mail en separat produkt som jag behöver köpa?

Nej, Agentic Mail ingår i Hostinger Business Email. Ni får tillgång till alla agentiska funktioner som en del av Premium Business Email, och behöver ingen separat prenumeration.

Finns det ett komplett API tillgängligt för programmatisk e-postkontroll?

Full API-åtkomst är en kommande funktion. När den är live kommer den att ge dig fullständig programmatisk kontroll över att skicka, ta emot och hantera din agents inkorg – ingen UI krävs. Under tiden täcker webhooks och färdiga färdigheter de vanligaste användningsfallen för automation just nu.

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.