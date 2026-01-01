Ja. Du behöver ingen kodningserfarenhet för att bygga en webbapp. Medan traditionell utveckling kräver att man lär sig språk som HTML, CSS eller JavaScript – och ramverk som Node.js eller Django – kan du med hjälp av verktyg utan kod och AI som Hostinger AI Builder beskriva din idé med egna ord och skapa en fungerande webbapp direkt – utan att skriva kod.

Läs mer i vår guide om hur man gör en webbapp.