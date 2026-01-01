AI app builder som förvandlar idéer till appar

Bygg och lansera interaktiva webbappar enbart med dina ord, med en AI-driven, kodfri app builder.
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AI app builder som förvandlar idéer till appar

Hur man bygger en app med AI

01

Definiera din idé och dina viktigaste funktioner

Börja med att identifiera grundproblemet som din webbapp kommer att lösa och beskriv de funktioner den behöver.
02

Beskriv din idé eller välj en mall

Berätta bara om din idé för AI och se den förverkligas – eller välj en mall för att komma igång snabbare.
03

Redigera, testa och lansera

Konfigurera din app, kör tester och när du är redo kan du publicera den online – med AI Builder kan du göra det med ett klick.
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Behöver du idéer för webbappar utan kod?

Utforska verkliga exempel på webbapplikationer som du kan utveckla med Hostinger, från personliga webbplatser till affärsverktyg – allt drivs av AI och görs verkligt med enkla uppmaningar.
Behöver du idéer för webbappar utan kod?

CRM-webbapp

Organisera och hantera kontakter utan ansträngning. Stärk relationer genom att föra register över möten och detaljer.Börja bygga
Spåra enkelt annonsutgifter och kampanjresultat över olika plattformar och håll dina totala kostnader under kontroll.Börja bygga
Låt kunderna bläddra bland menyer, boka bord och ange kostpreferenser på ett och samma ställe.Börja bygga
Samla snabbt in användarinsikter och åsikter för att förbättra produkter och tjänster.Börja bygga
Skapa och skicka professionella, anpassningsbara fakturor på nolltid, vilket ger ditt företag ett elegant utseende.Börja bygga
Hjälp användare att skapa enastående CV med guidade steg och AI-drivna innehållsförslag.Börja bygga
Dela, organisera och streama poddavsnitt på en elegant och användarvänlig plattform.Börja bygga

Bygg snabbare, smartare och enklare med Hostinger no-code AI app builder

All-in-one AI web app builder

Från kod och design till innehåll och SEO – låt Hostinger AI Builder hantera allt.Anslut Stripe och integrerat backend för att starta riktiga, fungerande webbapplikationer – inga tekniska kunskaper behövs.

Byggd för snabbhet, utan krångel

Beskriv bara din idé och låt AI:n förverkliga den. Snabbt och redo för lansering. Fungerar på över 80 språk, så du kan bygga med dina egna ord.

Lansera snabbt, väx ännu snabbare

Gå live med ett klick med ett säket och snabbt webbhotell, en anpassad domän, företagsmejl och mer – allt på ett ställe. Inget behov av tredjepartslösningar.

Drivs av toppmodern teknik

AI Builder körs på betrodda LLM:er och banbrytande verktyg för att leverera högkvalitativ kod, kopiering och design för dina djärvaste webbappsidéer.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

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Inget betalkort krävs.

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Startguide

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Förbättra dina promptar

Förbättra dina promptar

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Vanliga misstag att undvika

Vanliga misstag att undvika

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Vanliga frågor om AI app builder

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om att skapa webbappar.

En AI app builder är ett verktyg som låter dig skapa appar eller webbplatser med hjälp av artificiell intelligens istället för traditionell kodning. Du beskriver vad du vill bygga, så genererar AI appens struktur, logik och gränssnitt åt dig, vilket gör att även användare som inte är tekniskt kunniga kan skapa appar.

Ja. Du behöver ingen kodningserfarenhet för att bygga en webbapp. Medan traditionell utveckling kräver att man lär sig språk som HTML, CSS eller JavaScript – och ramverk som Node.js eller Django – kan du med hjälp av verktyg utan kod och AI som Hostinger AI Builder beskriva din idé med egna ord och skapa en fungerande webbapp direkt – utan att skriva kod.

Läs mer i vår guide om hur man gör en webbapp.

Ja. Det är perfekt för startups, grundare och team som snabbt vill testa idéer. Ni kan skapa och iterera på en webbapp utan att anlita utvecklare, vilket gör det enklare att testa MVP:er (minsta livskraftiga produkt) och samla in feedback tidigt.

Kostnaderna för utveckling av webbappar kan variera stort. Att bygga en app själv kan vara överkomligt men kräver tid och tekniska färdigheter, medan det kan kosta tusentals dollar att anställa ett utvecklingsteam.

Att använda en icke-kodplattform som Hostinger AI Builder är ett tillgängligt, budgetvänligt alternativ. Planerna är prisvärda, med början från 35,90 kr/mån. De låter dig utveckla och starta appar utan tunga initiala investeringar.

För en detaljerad uppdelning, se hur mycket kostar en webbapp.

Du kan förvandla en idé till en app på några minuter. När du beskriver din appidé skapar AI en fullt fungerande webbapp nästan omedelbart. Därifrån kan du finjustera funktioner, justera layouter och testa din app innan lansering.

För kodning behöver du en kodredigerare (som Visual Studio Code), versionshantering (som GitHub) och distributionsverktyg.Med en apptillverkare utan kod som Hostinger AI Builder behöver du bara en plattform – den hanterar appskapande, hosting och distribution i ett sömlöst flöde.

Du kan bygga ett brett utbud av webbapplikationer, inklusive interna verktyg, instrumentpaneler, MVP:er, affärsappar, bokningssystem, SaaS och interaktiva webbappar.

Hostinger AI app Creator är utformad för webbaserad apputveckling, inte inbyggda mobilappar.

Innan du lanserar kan du förhandsgranska och testa din webbapp för att säkerställa att allt fungerar som förväntat. Med Hostinger Horizons kan du testa din app i en testmiljö och snabbt åtgärda problem genom att be AI att göra justeringar – ingen kodning eller manuell felsökning krävs.

När allt ser bra ut kan du publicera din webbapp online direkt med ett klick. Webbhotell är inbyggt, så du behöver inte hantera någon installationsprocess.

För mer information, utforska vår guide för testning av webbappar.

Ja, du kan fortsätta redigera din webbapp eller webbplats efter att AI har genererat den. Om du bara vill redigera text och kod krävs inga meddelandekrediter, och du kan göra det direkt.

Du kan också använda Hostinger AI Builder för att göra ändringar och generera helt nya versioner av din app eller webbplats, så länge du har tillräckligt med meddelandekrediter.Beskriv helt enkelt vilka ändringar du vill göra i ett meddelande till vår AI-webbappbyggare.

Webbappsäkerhet inkluderar att konfigurera ett SSL-certifikat, hantera behörigheter, skydda användardata och övervaka hot. Hostinger Horizons hanterar viktiga säkerhetsåtgärder som standard, men du kan läsa mer om bästa praxis för webbappsäkerhet här.

Att underhålla en webbapp innebär att hålla den uppdaterad, säker och smidig. Detta inkluderar att rätta fel, uppdatera programvarukomponenter och förbättra funktioner över tid. Verktyg som Hostinger AI Builder förenklar underhållet genom att kombinera uppdateringar och hosting i en plattform.

Det finns många sätt att tjäna pengar på en webbapp. Du kan ta betalt direkt genom prenumerationer eller engångsköp, visa annonser, erbjuda premiumfunktioner (freemium-modell) eller sälja tillgång till specialiserade verktyg eller innehåll. Hostinger AI Builder integreras med betalningssystem, vilket gör det lättare att ställa in betalda funktioner eller tjänster.

För mer inspiration, kolla in tips på hur man tjänar pengar på en webbapp.

Webbplatser visar statiskt eller semidynamiskt innehåll, medan webbappar erbjuder interaktiva funktioner som användarkonton eller uppdateringar i realtid. Vilket som är bäst beror på dina behov.

Läs mer i vår jämförelse av webbapp kontra webbplats.

Webbappar fungerar i webbläsare, mobilappar laddas ner till enheter. Webbappar är enklare att uppdatera och lansera, medan mobilappar kan erbjuda bättre enhetsintegration.

Se vår fullständiga genomgång av webbapp jämfört med mobilapp för att se för- och nackdelar.

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