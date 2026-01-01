Enkel MVP-utveckling med AI
Bygg, testa och skala upp – utan risk
Från idé till fungerande MVP på några minuter
Lansera snabbt, skala snabbare
Gå live med ett klick – webbhotell, domän, företagsmejl allt ingår. Inga tredjepartsverktyg, inga förseningar.
Byggd för att växa med dig
Databaser, användarkonton och fillagring ingår från dag ett, så när du är redo att skala upp finns allt du behöver redan där.
En bråkdel av kostnaden
Från idé till fungerande MVP på några minuter
Lansera snabbt, skala snabbare
Gå live med ett klick – webbhotell, domän, företagsmejl allt ingår. Inga tredjepartsverktyg, inga förseningar.
Byggd för att växa med dig
Databaser, användarkonton och fillagring ingår från dag ett, så när du är redo att skala upp finns allt du behöver redan där.
En bråkdel av kostnaden
Din idé är en prompt bort
SaaS-produkt – MVP
On-demand-tjänst – MVP
Internt verktyg – MVP
Nischad e-handel – MVP
Hur man utvecklar en MVP (minimum viable product)
Beskriv din idé
Lansera med ett klick
Testa och justera
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Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om MVP-builder
Vad är MVP-utveckling?
MVP-utveckling är processen att skapa en "minimum viable product" – en förenklad version av din idé med precis tillräckligt med funktioner för att testa den med riktiga användare. På så sätt kan du ta reda på om den löser användarnas problem i verkligheten innan du investerar för mycket pengar i förskott. Läs mer i vår MVP-guide.
Behöver jag veta hur man kodar för att bygga en MVP?
En prototyp handlar om visualisering – det är en interaktiv förhandsvisning som du delar med intressenter för att samla in feedback innan något byggs. En MVP är din första riktiga, fungerande version av produkten, byggd med precis tillräckligt många funktioner för att lansera och testa med riktiga användare. Kort sagt: du prototypar för att validera ditt koncept, och du bygger en MVP för att testa den i den verkliga världen. Läs mer i vår guide om prototyp vs MVP.
Hur bygger egentligen AI:n i Hostinger AI Builder en MVP?
Horizons använder avancerade AI-modeller för att generera kod, design och innehåll baserat på dina promptar. Allt detta sammanställs i en fungerande webbapp, så att du kan gå från idé till MVP på några minuter.
När ska jag välja en kodfri MVP builder istället för att anlita en utvecklare?
Använd en MVP-byggare utan kod för att validera din idé snabbt och prisvärt. När du har bevisat att det finns en efterfrågan och kan motivera avancerad anpassning i stor skala, blir det ett alternativ att anlita utvecklare. Med hjälp av AI Builder kan du snabbt testa och utveckla din idé utan ekonomiska eller tidsmässiga begränsningar – och när du är redo att ta in utvecklare kan du exportera hela koden och lämna över den direkt. Ingen start från början.
Vad är utvecklingskostnaderna för en MVP?
Traditionell MVP-utveckling kan kosta tusentals dollar och kräva veckor av arbete. Med AI Builder kan du börja gratis – inget kreditkort krävs. När du är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt.
Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina kostnadsfria krediter räcker för att beskriva din MVP, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något. När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting, domän och SEO-optimering ingår alla – tryck bara på publicera och din MVP går live.
Börjar du få slut på krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.
Vilka verktyg behöver jag för att bygga en "minimum viable product" (MVP?
Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill bygga i klarspråk och AI ger det liv i realtid. Vill du lägga till en funktion? Fråga bara. Behöver du ändra ett användarflöde? Beskriv det. Om du är ny på konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta.
Hur lång tid tar det att bygga en MVP med AI Builder AI MVP builder?
Din ursprungliga MVP kan vara igång på några minuter – beskriv bara din idé och AI Builder bygger den direkt. Därifrån beror det på dig och komplexiteten i din idé. Ju fler funktioner du vill lägga till eller förfina, desto fler uppmaningar kommer du att använda – men varje ändring är bara en konversation bort. När du är nöjd med det tar publiceringen ett klick.
Hur testar jag en MVP?
Ja. Du kan integrera betalningsverktyg som Stripe för att sälja prenumerationer, ta betalt för tjänster eller erbjuda engångsköp direkt i din MVP.
Hur hostar jag en webbapp?
Det är lika enkelt att uppdatera din MVP som att bygga den. Gå helt enkelt tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs. Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala ytterligare, ger AI Builder dig full tillgång till koden.
Hur testar jag en MVP?
Du kan förhandsgranska och dela din MVP med användare före lansering, samla in feedback och finjustera den. Tidig testning hjälper dig att bekräfta efterfrågan och förbättra din produkt innan skalning.
Hur fixar jag webbhotell för en webbapp?
Horizons inkluderar webbhotell. När din MVP är klar kan du publicera den med ett klick, komplett med en snabb och säker webbhotellsplattform och ett anpassat domännamn.