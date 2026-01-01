Traditionell MVP-utveckling kan kosta tusentals dollar och kräva veckor av arbete. Med AI Builder kan du börja gratis – inget kreditkort krävs. När du är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt.

Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina kostnadsfria krediter räcker för att beskriva din MVP, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något. När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting, domän och SEO-optimering ingår alla – tryck bara på publicera och din MVP går live.

Börjar du få slut på krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.