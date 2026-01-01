Bygg interna verktyg som ditt team faktiskt använder

Från kontrollpaneler till medarbetarportaler – bygg anpassade verktyg som minskar manuellt arbete och ökar teamets produktivitet. Detta ger er mer tid att fokusera på det som verkligen får er verksamhet att växa. Beskriv bara vad ni behöver, utan att koda.
Kom igång gratis

Betalplaner från endast 35,90 kr/mån

Bygg interna verktyg som ditt team faktiskt använder

Ert team förtjänar bättre än kalkylblad.

Allt du behöver för att bygga, lansera och driva anpassade verktyg för ditt team – allt på ett ställe.

Arbeta snabbare med rätt verktyg

Beskriv bara vad ditt team behöver och AI bygger det – ingen kodning krävs. Ge ditt team bättre verktyg, minska det manuella arbetet och skala snabbare med samma resurser.

Allt för att driva tillväxt

Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.

Gör dina verktyg smartare med AI

Lägg till en smart chattbot eller intelligent sökning till vilket internt verktyg som helst – utan att registrera dig för en tredjepartstjänst eller betala en separat faktura.

Lagra och hantera dina data enkelt

Databaser, användarkonton och fillagring är inbyggt – så att dina verktyg fungerar som en riktig app från första dagen, ingen teknisk installation behövs.
Ert team förtjänar bättre än kalkylblad.

Några anpassade interna verktyg du kan bygga med AI Builder

Från enkla spårningsverktyg till helt anpassade kontrollpaneler – utforska några populära exempel eller hoppa direkt in med en färdig prompt och börja bygga på några sekunder.
Några anpassade interna verktyg du kan bygga med AI Builder

Säljöversikt

Se exakt hur ditt företag presterar – följ intäkter, affärer och mål i en tydlig översikt, uppdaterat i realtid.Börja bygga
Håll varje projekt enligt tidsplan – tilldela uppgifter, sätt deadlines och övervaka framsteg utan att jaga uppdateringar via e-post.Börja bygga
Hjälp ditt team att organisera uppgifter, prioritera och hålla fokus på det som är viktigast.Börja bygga
Hjälp ditt säljteam att skapa och skicka professionella offerter snabbare – anpassa tjänster, priser och tidslinjer, beräkna totalsummor automatiskt och exportera till PDF med ett klick.Börja bygga
Skapa en smart chattbot som svarar på kundfrågor dygnet runt, vägleder kunder eller automatiserar vanliga uppgifter.Börja bygga
Få nyanställda att komma igång snabbare – centralisera dokument, checklistor och utbildningsmaterial på ett ställe.Börja bygga

Så här skapar du ett internt verktyg med AI Builder

01

Beskriv din idé eller välj en mall

Berätta för AI vad ditt interna verktyg behöver göra och se det förverkligas – eller välj en mall för att komma igång ännu snabbare.
02

Anpassa och testa

Finjustera ditt verktyg genom att chatta med AI – justera arbetsflöden, lägg till datafält och finjustera designen tills det fungerar precis som ditt team behöver det. Förhandsgranska det live innan du publicerar.
03

Publicera med ett klick

När du är redo, klicka på publicera. Ditt verktyg är live och redo att börja arbeta – ingen teknisk konfiguration, ingen väntetid.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.

Färdiga mallar

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Är du redo att lansera ditt första interna verktyg?

Kom igång gratis

Inget betalkort krävs.

Vanliga frågor om builder för interna verktyg

Ett internt verktyg är en app, instrumentpanel eller ett system som har byggts speciellt för teamets användning.Tänk projektspårare, godkännandearbetsflöden, HR-portaler eller säljinstrumentpaneler.Istället för att betala för färdig programvara som inte riktigt passar kan du bygga exakt vad teamet behöver med AI Builder.

Alla som har en idé och ett affärsproblem att lösa – ingen teknisk bakgrund krävs. Oavsett om du är en grundare som är trött på att jonglera kalkylblad, en chef som vill effektivisera teamets arbetsflöde eller en småföretagare som behöver ett anpassat verktyg men inte har ett utvecklingsteam för att bygga det, är AI Builder byggt för dig. Om du kan beskriva vad du behöver, kan AI Builder bygga det.

Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill ha i klarspråk och AI bygger det åt dig i realtid. Vill du lägga till ett nytt datafält? Fråga bara. Behöver du ändra ett arbetsflöde? Beskriv det.

Om du behöver mer vägledning, kommer vår handledning på hur man bygger anpassade interna verktyg att guida dig genom allt du behöver veta.

Du kan börja gratis – inget kreditkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändningen beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva ditt verktyg, se det komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.

Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner i verktyget – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.

När du är redo att publicera, betalda planer börja på 35,90 kr/mån och inkludera hosting och domän – så det finns inget annat att ställa in. Tryck bara på publicera och din showcase går live.

Börjar du få ont om krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.

Ja. Horizons levereras med ett inbyggt backend, vilket innebär att du kan bygga webbapplikationer med inbyggd användarautentisering, datalagring och åtkomstkontroll – så du bestämmer exakt vem som kan logga in, vad de kan se och vad de kan göra, utan att behöva konfigurera några externa system eller databaser.

Alla verktyg som byggs med AI Builder är helt responsiva, så de fungerar på dator, surfplatta och mobil – oavsett var ditt team arbetar.

Det är lika enkelt att uppdatera ditt interna verktyg som att bygga det. Gå bara tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.

Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala ditt verktyg längre fram ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.

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