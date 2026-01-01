Bygg interna verktyg som ditt team faktiskt använder
Ert team förtjänar bättre än kalkylblad.
Arbeta snabbare med rätt verktyg
Allt för att driva tillväxt
Gör dina verktyg smartare med AI
Lagra och hantera dina data enkelt
Några anpassade interna verktyg du kan bygga med AI Builder
Säljöversikt
Projektspårare
Verktyg för uppgiftsprioritering
Builder för affärsanbud
AI-chattbot
Introduktionsportal för medarbetare
Så här skapar du ett internt verktyg med AI Builder
Beskriv din idé eller välj en mall
Anpassa och testa
Publicera med ett klick
Välj en mall och gör den till din egen.
Färdiga mallar
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om builder för interna verktyg
Vad är ett internt verktyg?
Ett internt verktyg är en app, instrumentpanel eller ett system som har byggts speciellt för teamets användning.Tänk projektspårare, godkännandearbetsflöden, HR-portaler eller säljinstrumentpaneler.Istället för att betala för färdig programvara som inte riktigt passar kan du bygga exakt vad teamet behöver med AI Builder.
Vem kan bygga interna verktyg med AI Builder?
Alla som har en idé och ett affärsproblem att lösa – ingen teknisk bakgrund krävs. Oavsett om du är en grundare som är trött på att jonglera kalkylblad, en chef som vill effektivisera teamets arbetsflöde eller en småföretagare som behöver ett anpassat verktyg men inte har ett utvecklingsteam för att bygga det, är AI Builder byggt för dig. Om du kan beskriva vad du behöver, kan AI Builder bygga det.
Behöver jag design- eller kodningskunskaper för att skapa mitt eget verktyg?
Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill ha i klarspråk och AI bygger det åt dig i realtid. Vill du lägga till ett nytt datafält? Fråga bara. Behöver du ändra ett arbetsflöde? Beskriv det.
Om du behöver mer vägledning, kommer vår handledning på hur man bygger anpassade interna verktyg att guida dig genom allt du behöver veta.
Hur mycket kostar det att bygga ett verktyg med AI Builder intern tool builder?
Du kan börja gratis – inget kreditkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändningen beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva ditt verktyg, se det komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.
Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner i verktyget – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.
När du är redo att publicera, betalda planer börja på 35,90 kr/mån och inkludera hosting och domän – så det finns inget annat att ställa in. Tryck bara på publicera och din showcase går live.
Börjar du få ont om krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.
Kan jag kontrollera vem som har åtkomst till mitt interna verktyg?
Ja. Horizons levereras med ett inbyggt backend, vilket innebär att du kan bygga webbapplikationer med inbyggd användarautentisering, datalagring och åtkomstkontroll – så du bestämmer exakt vem som kan logga in, vad de kan se och vad de kan göra, utan att behöva konfigurera några externa system eller databaser.
Kan mitt team använda verktyget på alla enheter?
Alla verktyg som byggs med AI Builder är helt responsiva, så de fungerar på dator, surfplatta och mobil – oavsett var ditt team arbetar.
Vad gör jag om jag behöver göra ändringar när mitt företag växer?
Det är lika enkelt att uppdatera ditt interna verktyg som att bygga det. Gå bara tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.
Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala ditt verktyg längre fram ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.