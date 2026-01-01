Hostinger AI Builder affiliateprogram

Gå med i ett affiliateprogram som värdesätter ditt partnerskap – det är helt gratis!
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Användarfokuserad affiliate-marknadsföring

Hög konvertering

Dra nytta av Hostinger AI Builders starka prestanda och optimerade marknadsföringsresurser

Provision baserad på prestation

Tjäna upp till 60% provision för varje genererat köp.

Enkel uppföljning

Tillgång till en omfattande kontrollpanel för affiliate-konton för att följa och optimera kampanjer.
Användarfokuserad affiliate-marknadsföring
5M+
användare litar på Hostinger
150+
länder som betjänas
20+
års erfarenhet
5M+
användare litar på Hostinger
150+
länder som betjänas
20+
års erfarenhet

Tjäna mer med Hostinger AI Builder i fyra enkla steg

01.

Gå med i programmet

Registrera dig helt gratis på mindre än en minut.

02.

Använd affiliate-banners

Få färdigt marknadsföringsmaterial, allt på ett ställe.

03.

Spåra dina resultat

Spåra och optimera kampanjer med en kraftfull affiliatepanel.

04.

Få betalt

Tjäna upp till 60 % provision på varje kvalificerad försäljning.
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Användbara resurser för att komma igång

Affiliate-resurser

Få ut mesta möjliga av ditt partnerskap med Hostinger AI Builder-märkta tillgångar.

Vanliga frågor om affiliateprogram

Se vanliga frågor för att komma igång med din affiliate-verksamhet.

Förvandla din trafik till inkomst med Hostinger AI Builder

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