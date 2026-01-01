Färdigheter är förbyggda uppgiftsmallar i varje agent. Istället för att lista ut vad du ska fråga, väljer du en färdighet så guidar agenten dig genom ett specifikt resultat — som att skriva ett blogginlägg, utföra sökordsanalys eller generera en integritetspolicy. Färdigheter är snabbare, mer strukturerade och ger bättre resultat än att börja från en tom konversation.