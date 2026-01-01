Hostinger-agenter

Välj en uppgift. Agenter genomför den.

Specialiserade AI-experter för SEO, marknadsföring, innehåll, försäljning, kundkommunikation och affärsplanering.
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Välj en uppgift. Agenter genomför den.

Vad Hostinger-agenter kan göra

Affärer och strategi

Validera din idé, forma ditt utbud och skapa en tydlig plan.

Affärer och strategi

Varumärkesidentitet

Skapa logotyper och bilder som får ditt företag att se konsekvent och professionellt ut.

Varumärkesidentitet

Marknadsföring och SEO

Hitta relevanta sökord, granska dina sidor och identifiera sätt att ranka högre.

Marknadsföring och SEO

Schemaläggning av uppgifter

Få AI-stöd med återkommande uppgifter, beslut och nästa steg.

Schemaläggning av uppgifter

Generisk AI vs. Hostinger-agenter

Generisk AI väntar på instruktioner. Hostinger-agenter guidar dig varje steg på vägen.

En generisk chattbot

  • Väntar på den perfekta prompten.
  • Du behöver veta vad du ska fråga.
  • Ger allmänna svar.
  • Oändligt fram och tillbaka.

Hostinger-agenter

  • Med praktiskt användbara färdigheter.
  • Guidar dig genom att ställa rätt frågor.
  • Fungerar med ditt Hostinger-konto.
  • Levererar kompletta resultat.

Hoppa över prompten. Börja med en uppgift.

Välj vad du behöver få gjort, följ en fungerande färdighet och få ett praktiskt resultat som du kan använda.
Välj en uppgift
Följ de guidade stegen
Få ett färdigt resultat
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Hoppa över prompten. Börja med en uppgift.

Osäker på var du ska börja? Ta in en expert

Affärsrådgivare

Jag validerar dina idéer, upptäcker tillväxtmöjligheter och hjälper dig att bestämma vad du ska göra härnäst.
Jag skriver hemsidestexter, blogginlägg och produktbeskrivningar som tilltalar dina besökare.
Jag tar reda på vilka sökord de söker efter, identifierar vilka problem din webbplats har och visar dig var konkurrenterna sticker ut.
Jag kartlägger din lansering, planerar en månads innehåll och visar dig vilka kanaler som är värda att lägga energi på.
Jag skriver viktiga juridiska dokument, förklarar avtal innan du skriver under och hjälper dig att undvika kostsamma misstag.
Kom igång nu
Användningsområden

Vad vill du göra?

Välj vad du behöver få gjort, följ en fungerande färdighet och få ett praktiskt resultat som du kan använda.

Schemalägg inlägg på sociala medier

Schemalägg inlägg på sociala medier

Schemalägg och publicera inlägg automatiskt.
Skapa marknadsföringsinnehåll

Skapa marknadsföringsinnehåll

Generera annonser och marknadsföringstext från din webbplats.
Skriv SEO-blogginlägg

Skriv SEO-blogginlägg

Generera blogginlägg med sökordsanalys inbyggt.
Generera webbplatstext

Generera webbplatstext

Skapa text för dina sidor på några minuter.
Hitta leads och kontakta dem

Hitta leads och kontakta dem

Upptäck potentiella kunder och hantera mejlutskick automatiskt.
Skriv professionella e-postmeddelanden

Skriv professionella e-postmeddelanden

Beskriv situationen och få ett polerat e-postutkast.
Skapa en integritetspolicy

Skapa en integritetspolicy

Skapa en tydlig integritetspolicy anpassad till ditt företag.
Granska dina priser

Granska dina priser

Få feedback på dina priser, kostnader, marginaler och prismodell.
Redo att hjälpa till med vardagliga företagsuppgifter.
150+
Färdigheter
Anslut de verktyg du redan använder.
1 000
Appar
Används av företag runt om i världen.
50+
Länder vi betjänar

Välj hur du börjar med AI-agenter

1 000 krediter varje månad
Uppdateras automatiskt, du behöver inte göra något.
150+ användningsbara färdigheter
Organiserat efter uppgift, inklusive blogginlägg, SEO-granskningar och annonstexter.
Anslut dina favoritappar
Använd Gmail, Notion, Slack, WhatsApp och 1 000+ verktyg i ditt arbetsflöde.
Skapa bilder, logotyper och visuellt material för varumärket
Skapa visuellt material snabbare med hjälp av AI.
Validera affärsidéer och priser
Få feedback innan du investerar tid och pengar.
Ladda upp filer och spåra versioner
Förhandsgranska arbete och spara varje version.
Automatisera din "att-göra-lista"
Schemalägg återkommande uppgifter och låt din agent ta hand om dem.

24 månader

52% rabatt
110,90kr
52,90kr/mån
Populärast

12 månader

77,90kr/mån

3 månader

88,90kr/mån

1 månad

110,90kr/mån

Förnyas till 76,90 kr/mån. Priserna är exklusive tillämpliga avgifter.

Förnyas till 76,90 kr/mån. Priserna är exklusive tillämpliga avgifter.

Lita inte bara på oss

Se vad kunder runt om i världen säger om sin upplevelse med Hostinger.
Charlie Low och Dale Comley
Charlie Low och Dale Comley
Medgrundare av Nohma

"Vi hänvisar ärligt till Hostinger som riktmärket för våra tekniker när vi tillhandahåller support."

Owen Phillips
Owen Phillips
Smed

”Jag kunde hantera webbhotell, domännamn och SSL-certifikat på ett ställe, vilket var riktigt skönt.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Marknadsföringsexpert

"Hostinger är den bästa webbhotellsleverantören jag någonsin har använt. Supporten är fantastisk och priserna är oslagbara."

Anna Franques
Anna Franques
Digital designer och utvecklare

"Jag har rekommenderat mina kunder att flytta till Hostinger. Allt är enkelt och nya funktioner lanseras hela tiden."

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Företagsägare

"Tack vare Hostingers enkla instrumentpanel kan vi hantera vår WordPress-webbplats själva."

Anslut dina verktyg
Anslutningar

Anslut dina verktyg

Anslut tredjepartstjänster så att era agenter kan använda dem under chatten.
Starta gratis
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Kalender

Google Kalender

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Se alla anslutningar

Vanliga frågor

Hostinger Agents är en AI-driven app som ger dig ett team av specialiserade agenter — var och en byggd för ett specifikt affärsområde som strategi, skrivande, SEO, marknadsföring, juridik, kundkommunikation och försäljning. Istället för en generisk chatbot får du fokuserade experter som du kan prata med när som helst på ett enkelt språk. Inga tekniska kunskaper behövs.
Det är framtaget för soloprenörer, personer med sidoprojekt och småföretagare som hanterar allt på egen hand. Om ni någonsin har önskat att ni hade en strateg, skribent, marknadsförare eller juridisk rådgivare till hands – det är precis vad Hostinger Agents ger er.
Till skillnad från AI-chattbotar för allmänna ändamål har vi förtränat varje Hostinger-agent med djup expertis inom ett specifikt affärsområde. Ni behöver inte skapa den perfekta prompten – välj bara en agent och en färdighet, så guidar den er till ett användbart resultat.
Färdigheter är förbyggda uppgiftsmallar i varje agent. Istället för att lista ut vad du ska fråga, väljer du en färdighet så guidar agenten dig genom ett specifikt resultat — som att skriva ett blogginlägg, utföra sökordsanalys eller generera en integritetspolicy. Färdigheter är snabbare, mer strukturerade och ger bättre resultat än att börja från en tom konversation.
Nej. Du kan återuppta en befintlig konversation eller starta en ny – det är upp till dig. Oavsett vilket kommer din agent ihåg din affärskontext, dina preferenser och tidigare beslut i alla konversationer. En ny chatt är aldrig ett blankt blad.

Välj en uppgift. Agenter genomför den.

AI-specialister för planering, innehåll, SEO och försäljning, redo när du är det.

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