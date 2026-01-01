Ge AI ett jobb, inte bara en prompt

Med Hostinger kan du sätta agentisk AI att fungera i hela ditt företag, köra din egen privata agent eller ansluta AI till din befintliga stack.

En agent för dagliga affärsuppgifter

Hostinger Agent svarar kunder, följer upp leads, skapar innehåll och hjälper till att förbättra din SEO, allt från en chatt med hjälp av enkelt språk.

Utforska Hostinger Agent

Din egen agent, på dina villkor

OpenClaw och Hermes Agent är privata AI-agenter som du själv driver. Båda ingår i ett hanterat abonnemang, klart på cirka 60 sekunder, utan krav på serveradministration.

Utforska OpenClaw och Hermes

Du uppmanar, din infrastruktur fungerar.

Hostinger Connector är ett MCP-tillägg som låter dina AI-kodningsverktyg läsa och uppdatera din Hostinger-inställning, distribuera projekt, uppdatera DNS och kontrollera webbplatser utan att lämna din redigerare.

Utforska Hostinger Connector

Gratis att installera. Fungerar med din aktiva plan.

Verktyg och resurser för agent-AI

Agentpost

En automatiserad inkorg byggd för AI-agenter, ingår i varje Hostinger e-postplan.

Utvecklardokumentation

Installationsguider, verktygsreferenser och autentiseringsdokumentation för Hostinger Connector.

Agenter agerar. Du behåller kontrollen.

Säkerheten kommer först med varje agent, du väljer vad den ska få tillgång till, godkänner viktiga åtgärder och återkallar åtkomst när du behöver.

Du godkänner viktiga åtgärder

Agenter ber om ditt godkännande innan de vidtar oåterkalleliga åtgärder.

Din installation är isolerad

Din instans är avskärmad och autentiseringsuppgifter förblir dolda som standard.

Du styr åtkomsten

Bevilja endast åtkomst där det behövs och återkalla den när som helst.
Agenter agerar. Du behåller kontrollen.
Miljontals litade på att få jobbet gjort.
4 miljoner+
Kunder
Byggt och lanserat av människor som du.
10M+
Skapade webbplatser
Servar företag över hela världen.
150+
Länder
Här för det långa loppet, sedan dag ett.
20+
år

Betrott av kunder över hela världen

Se vad folk säger om sina erfarenheter med Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Startbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag hade nyligen chansen att testa den nya AI app buildern @Hostinger Horizons och jag blev faktiskt imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga succé-appar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:s (minsta livskraftiga produkt) och testa idéer innan man satsar allt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro dina ögon hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger Horizons är ett verktyg som du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den så fungerar det.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar utvecklingen av @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt vem som helst skapa både front- och backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp, jag tänkte bara "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coolt!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag testade Hostinger Horizons och det är galet! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter genom att designa, koda och skriva. Värt att prova.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga riktigt fina saker med Hostinger Horizons. Det är mer än en vanlig website builder.

Läs mer om agentisk AI

Guider, handledningar och insikter som hjälper dig att få ut mer av agentisk AI.
Vad är agentisk AI? Definition, exempel och hur det fungerar

Vad är agentisk AI? Definition, exempel och hur det fungerar

Agentisk AI är en avancerad form av artificiell intelligens som självständigt kan sätta mål, planera, resonera och vidta åtgärder för att uppnå ett specifikt mål med minimal mänsklig tillsyn.

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Vad är AI-agenter och hur fungerar de? Med exempel

Vad är AI-agenter och hur fungerar de? Med exempel

AI-agenter, även kända som autonoma programvarusystem eller intelligenta digitala assistenter, är program som är utformade för att självständigt utföra uppgifter och fatta beslut för att uppnå specifika mål.

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Hur du ställer in Hermes Agent (hanterad eller själv värd)

Hur du ställer in Hermes Agent (hanterad eller själv värd)

Du kan ställa in Hermes Agent på två sätt: använd en hanterad plan som hanterar servern och underhållet åt dig, eller självvärd med Docker på en virtuell privat server (VPS).

Läs hela berättelsen

Vanliga frågor om agentisk AI

Allt du behöver veta om Hostingers agentiska AI-produkter
Agentisk AI beskriver AI-system som agerar självständigt för att slutföra flerstegsuppgifter, snarare än att svara på en uppmaning i taget. Istället för att vänta på instruktioner i varje steg, tar den ett mål, bryter det i steg, och arbetar igenom dem. Den kan anropa API:er, söka på webben, och använda annan programvara på egen hand, och den kontrollerar sina egna resultat och ändrar kurs när något inte fungerar. Den autonomin är det som skiljer den från en chattbot.
Ett AI-verktyg svarar på en uppmaning och stannar, så en person måste vägleda varje steg. Agentisk AI tar ett mål och sköter hela jobbet, och bestämmer stegen själv. Ett AI-verktyg kan skriva ett e-postmeddelande åt dig. Agentisk AI undersöker ämnet, skriver e-postmeddelandet och skickar det, och justerar det sedan om något går fel längs vägen. Skillnaden är omfattning och oberoende, enstaka uppgifter med en människa i loopen kontra kompletta arbetsflöden utan ett.
Hostinger Agent hanterar affärsarbete från en chatt, med kompetens för försäljning, kundservice, SEO, marknadsföring, HR och ekonomi.OpenClaw och Hermes Agent är privata agenter som du driver själv, på en hanterad plan eller din egen VPS, med båda inkluderade i en plan.För utvecklare, Hostinger Connector tar AI kodningsverktyg i ditt webbhotell genom MCP, Agentic Mail ger agenter programmerbar e-post, och Agentic Commerce förbereder din butik för kunder som skickar en AI agent att köpa för dem.
Hostinger Agent fungerar från en enda chatt och ansluter till över 1 000 verktyg, inklusive Gmail, Slack och Notion. Använd den som en AI-säljagent för uppsökande verksamhet och förslag, en AI-kundtjänstagent för svar och recensioner, en SEO AI-agent för sökordsanalys och kontroller på sidan, en AI-marknadsföringsagent för kampanjer och lanseringar, en innehållsmarknadsförings AI-agent för bloggar och nyhetsbrev, en sociala medier AI-agent för inlägg och bildtexter, en HR AI-agent för jobbannonser och policyer, en finans AI-agent för rapportering och prognoser, eller en upphandlings AI-agent för leverantörsundersökningar.
Ja. En agent kommer bara åt de konton och verktyg som du kopplar den till, och du kan när som helst koppla bort något av dem. Dina konversationer är knutna till ditt konto, är inte synliga för andra användare och används aldrig för att träna AI-modeller eller delas för reklam. Innan en agent gör något oåterkalleligt pausar den och ber dig godkänna det. Hostinger är ISO/IEC 27001:2022-certifierad och GDPR-kompatibel.
Ja. OpenClaw och Hermes Agent är båda privata agenter som du kör själv. En hanterad plan är den enklaste vägen, eftersom Hostinger hanterar inställningar, uppdateringar och säkerhet, och en plan innehåller båda apparna. Om du vill ha root-åtkomst och egna serverspecifikationer, kan du vara värd för antingen en på en VPS istället.
Ja, med ett klick från hPanel. De är separata program, så dina inställningar och konversationshistorik överförs inte, och du börjar om på nytt på den nya appen. Det är värt att notera något viktigt innan du byter.
Ja. Hostinger Connector låter AI-kodningsverktygen fungera direkt med din hostinginställning, och Agentic Mail ger dina agenter en egen inkorg för automatiserat arbete. AI passar in i ditt befintliga arbetsflöde snarare än att ersätta det.
Hostinger Agent startar från 52,90 kr/mån och inkluderar 1 000 krediter som uppdateras automatiskt varje månad. Managed OpenClaw och Hermes Agent är 57,90 kr/mån, förnyar på 115,90 kr/mån, med båda apparna inkluderade. Hostinger Connector är gratis med alla aktiva värdtjänster, och Agentic Mail levereras med varje Hostinger e-postplan.
Nej. Hostinger Agent är byggd för företagare, och de hanterade apparna hanterar serverinställningar åt dig, så det finns inget tekniskt att konfigurera. Hostinger Connector är den som är byggd för utvecklare, och den installeras i editorn du redan använder.

Redo att sätta agentisk AI i arbete?

Oavsett om du automatiserar din verksamhet, driver din egen AI-agent eller kopplar AI till din stack, kan du komma igång idag.
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