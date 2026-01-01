Ja. En agent kommer bara åt de konton och verktyg som du kopplar den till, och du kan när som helst koppla bort något av dem. Dina konversationer är knutna till ditt konto, är inte synliga för andra användare och används aldrig för att träna AI-modeller eller delas för reklam. Innan en agent gör något oåterkalleligt pausar den och ber dig godkänna det. Hostinger är ISO/IEC 27001:2022-certifierad och GDPR-kompatibel.