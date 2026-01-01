AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Your own server, made simple.

Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacenter över hela världen
Gratis veckovisa säkerhetskopior
Brandväggshantering
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
AI-webbterminal
Gratis domän i 1 år
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacenter över hela världen
Gratis veckovisa säkerhetskopior
Brandväggshantering
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
AI-webbterminal
Gratis domän i 1 år
All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

Installera appar med ett klick

Välj bland populära appar och installera dem på din VPS utan manuell inställning.
n8n

n8n

Automatisera uppgifter i över 400 appar, ingen kod behövs.
OpenClaw

OpenClaw

Personlig AI-assistent med stöd för flerkanalsmeddelanden.
Hermes Agent

Hermes Agent

Självförbättrande AI-agent med inbyggd inlärningsslinga och meddelanden på flera plattformar.
Paperclip

Paperclip

AI/ML orkestreringsplattform för autonoma team.
WordPress

WordPress

Världens mest populära hemsidebyggare och CMS.
Immich

Immich

Högpresterande självvärd foto- och videohantering.
Visa 1000+ applikationer

Made a mistake? Just go back

Automatiska säkerhetskopior låter dig återställa din VPS med bara ett klick.
Gratis automatiska säkerhetskopior
Restore with one click
Kom igång
Made a mistake? Just go back

The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa frågan. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Äntligen ett VPS-hostingföretag som håller hög kvalitet! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Smidiga säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Noel

Noel

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Omkar

Omkar

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Sylvain

Sylvain

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa frågan. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

Äntligen ett VPS-hostingföretag som håller hög kvalitet! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Smidiga säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Noel

Noel

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Omkar

Omkar

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Sylvain

Sylvain

Get started

Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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