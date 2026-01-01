Spree är en helt öppen källkodsbaserad, huvudlös e-handelsplattform byggd på Ruby on Rails, som driver allt från butiker med enskilda produkter till B2B-marknadsplatser för företag och plattformar med flera leverantörer. Den inkluderar ett komplett REST API, ett TypeScript SDK och en produktionsklar Next.js-butiksfront så att ni kan lansera en helt anpassad onlinebutik utan att bygga backend från grunden.

Att själv hosta Spree på er egen VPS ger er fullständig kontroll över kunddata, betalningsflöden och produktkatalog — utan intäktsdelning, transaktionsavgifter och leverantörsbegränsningar för vilka betalningslösningar eller leveranstjänster ni kan ansluta.