Installera Spree med enklicksinstallation
Huvudlös e-handelsplattform med öppen källkod för att bygga webbutiker för flera leverantörer, B2B och gränsöverskridande.
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Vad du kan bygga med Spree
Spree är en helt öppen källkodsbaserad, huvudlös e-handelsplattform byggd på Ruby on Rails, som driver allt från butiker med enskilda produkter till B2B-marknadsplatser för företag och plattformar med flera leverantörer. Den inkluderar ett komplett REST API, ett TypeScript SDK och en produktionsklar Next.js-butiksfront så att ni kan lansera en helt anpassad onlinebutik utan att bygga backend från grunden.
Att själv hosta Spree på er egen VPS ger er fullständig kontroll över kunddata, betalningsflöden och produktkatalog — utan intäktsdelning, transaktionsavgifter och leverantörsbegränsningar för vilka betalningslösningar eller leveranstjänster ni kan ansluta.
Viktiga funktioner i Spree
Huvudlös arkitektur
Ett komplett REST API och TypeScript SDK låter dig bygga vilken webbutik som helst – Next.js, mobil eller anpassad – medan Spree hanterar all e-handelslogik i bakgrunden.
Flervendor-marknadsplats
Inbyggd säljarhantering låter dig driva en marknadsplats med flera säljare, separata kataloger och oberoende orderhantering från en enda installation.
B2B partihandel
Skapa kundgrupper med anpassad prissättning, minsta ordervärden och kreditvillkor för att driva B2B-grossistverksamhet parallellt med din B2C-butik utan en andra plattform.
Gränsöverskridande handel
Inbyggt stöd för flera valutor och språk låter dig sälja globalt utan tredjepartsplugins eller landsspecifika lösningar.
Fulltext produktsökning
Meilisearch-integrationen levererar feltolerant produktsökning på millisekunder som har facetterad filtrering direkt.
Varför köra Spree på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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