Installera EverShop med en klicksinstallation.
Modern e-handelsplattform med öppen källkod byggd med Node.js, React och GraphQL för snabba, anpassningsbara webbutiker.
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Vad du kan bygga med EverShop
EverShop är en modern e-handelsplattform med öppen källkod, byggd på Node.js, React och GraphQL. Till skillnad från äldre PHP-baserade handelsplattformar är EverShop utformad kring en serveråtergiven React-butiksfront, ett grafdrivet tilläggssystem och PostgreSQL-persistens – vilket ger utvecklare en bekant verktygskedja och kunder en snabb, appliknande upplevelse.
Att själv hosta EverShop på din VPS håller handlardata, kundregister och orderhistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan transaktionsavgifter eller plattformsprovisioner. Katalogen, temat, betalningsintegrationerna och fraktreglerna är alla konfigurerbara via administratörsgränssnittet, medan utvecklare kan utöka plattformen med förstklassiga TypeScript-moduler.
Viktiga funktioner i EverShop
Modern JS-stack
Utvecklare kan utöka butiksfronten och admin med samma verktygskedja som de redan använder dagligen, då plattformen är byggd på Node.js, React och GraphQL.
Serversidig rendering
SSR React-butiksfronten levererar snabb första rendering och SEO-vänlig HTML som standard, med klientbaserad hydrering för appliknande navigering.
Katalog och lager
Hantera produkter, varianter, attribut, kategorier och lager från ett enda admin-gränssnitt med massredigering och CSV-import.
Varukorg och kassa
Anpassningsbar enstegskassa med stöd för gästbeställningar, rabattkoder, fraktregler och flera skattezoner.
Tilläggssystem
Ett förstklassigt TypeScript-modul-API och kroksystem gör det enkelt att lägga till anpassade betalningsleverantörer, teman eller affärslogik utan att förgrena kärnan.
PostgreSQL backend
All katalog-, kund- och orderdata finns i PostgreSQL — lätt att säkerhetskopiera, replikera och fråga direkt för rapporter eller migreringar.
Varför köra EverShop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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