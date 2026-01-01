EverShop är en modern e-handelsplattform med öppen källkod, byggd på Node.js, React och GraphQL. Till skillnad från äldre PHP-baserade handelsplattformar är EverShop utformad kring en serveråtergiven React-butiksfront, ett grafdrivet tilläggssystem och PostgreSQL-persistens – vilket ger utvecklare en bekant verktygskedja och kunder en snabb, appliknande upplevelse.

Att själv hosta EverShop på din VPS håller handlardata, kundregister och orderhistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan transaktionsavgifter eller plattformsprovisioner. Katalogen, temat, betalningsintegrationerna och fraktreglerna är alla konfigurerbara via administratörsgränssnittet, medan utvecklare kan utöka plattformen med förstklassiga TypeScript-moduler.