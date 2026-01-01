AureusERP är en modern plattform för affärssystem med öppen källkod, byggd på Laravel 11 och FilamentPHP 3. Den samlar ekonomi, personalresurser, lagerhantering, försäljning och kundrelationshantering under ett enda, sammanhängande gränssnitt – vilket eliminerar behovet av osammanhängande kalkylblad och separata verktyg.

Att själv hosta AureusERP på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din företagsdata, utan användaravgifter eller leverantörslåsning. Med över 10 000 GitHub-stjärnor och aktiv daglig utveckling erbjuder den ett trovärdigt alternativ med öppen källkod till betalda affärssystem som Odoo eller SAP Business One.