Installera AureusERP med ett klick.
ERP-plattform med öppen källkod för små och medelstora företag som täcker ekonomi, HR, lager, försäljning och CRM i ett enhetligt system.
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Vad du kan bygga med AureusERP
AureusERP är en modern plattform för affärssystem med öppen källkod, byggd på Laravel 11 och FilamentPHP 3. Den samlar ekonomi, personalresurser, lagerhantering, försäljning och kundrelationshantering under ett enda, sammanhängande gränssnitt – vilket eliminerar behovet av osammanhängande kalkylblad och separata verktyg.
Att själv hosta AureusERP på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över din företagsdata, utan användaravgifter eller leverantörslåsning. Med över 10 000 GitHub-stjärnor och aktiv daglig utveckling erbjuder den ett trovärdigt alternativ med öppen källkod till betalda affärssystem som Odoo eller SAP Business One.
Viktiga funktioner i AureusERP
Integrerad ekonomimodul
Hantera leverantörsskulder och kundfordringar, journaler, fakturor och finansiella rapporter från en enda enhetlig översikt.
HR och lönehantering
Hantera anställda, kontrakt, närvaro och ledighetsansökningar utan att behöva växla mellan separata HR-verktyg.
Lagerhantering
Övervaka lagernivåer, lager, inköpsorder och varuflöden i realtid för att förhindra brister och överlager.
CRM och försäljningspipeline
Hantera leads, affärsmöjligheter och kundkonton via en pipelinevy som är direkt kopplad till fakturering och orderhantering.
FilamentPHP Admin-gränssnitt
Rent, snabbt administratörsgränssnitt byggt på FilamentPHP 3 ger varje modul ett konsekvent utseende och känsla utan extra konfiguration.
Varför köra AureusERP på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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