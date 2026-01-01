Installera FOSSBilling med ettklicksinstallation.
En plattform med öppen källkod för fakturering och kundhantering för webbhotellsleverantörer, byråer och frilansare.
Välj en VPS-prenumeration för FOSSBilling
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med FOSSBilling
FOSSBilling är ett gratis fakturerings- och klienthanteringssystem med öppen källkod, utformat för webbhotellföretag, byråer och frilansare som behöver ett professionellt, egenhostat alternativ till dyra prenumerationer på faktureringsprogram. Det erbjuder en komplett klientportal där kunder kan hantera sina tjänster, skicka in supportärenden, betala fakturor och se orderhistorik – allt från ett enda varumärkesanpassat gränssnitt.
Genom att egenhosta FOSSBilling behåller ni all klientdata, betalningsregister och faktureringshistorik under er direkta kontroll, utan transaktionsavgifter eller leverantörsberoende. Plattformen stöder flera betalningsgateways, automatisk återkommande fakturering och ett modulärt tilläggssystem som låter er anpassa det exakt efter era affärsprocesser.
Viktiga funktioner i FOSSBilling
Automatisk återkommande fakturering
Konfigurera prenumerationsprodukter som automatiskt fakturerar kunder enligt er definierade faktureringscykel, vilket minskar manuellt arbete och säkerställer förutsägbara intäkter.
Integrerade supportärenden
Den inbyggda helpdesken låter kunder öppna och spåra supportärenden direkt i deras portal och samlar fakturerings- och supportkommunikation på ett ställe.
Flera betalningsgateways
Anslut PayPal, Stripe och dussintals andra betalningshanterare så att kunder kan betala fakturor på det sätt som passar dem bäst.
Kundsjälvbetjäningsportal
Kunder kan hantera sina egna tjänster, ladda ner fakturor, uppdatera kontaktuppgifter och övervaka sin kontostatus utan att kontakta er.
Order- och produkthantering
Definiera konfigurerbara produkter och prisskikt, hantera uppgraderingar och nedgraderingar, och automatisera provisioneringskrokar genom det utbyggbara modulsystemet.
Inbyggd cron-automatisering
Den officiella Docker-avbildningen kör FOSSBilling cron automatiskt var femte minut, så den genererar fakturor och förnyar prenumerationer utan manuell schemaläggning.
Varför köra FOSSBilling på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.