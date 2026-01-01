FOSSBilling är ett gratis fakturerings- och klienthanteringssystem med öppen källkod, utformat för webbhotellföretag, byråer och frilansare som behöver ett professionellt, egenhostat alternativ till dyra prenumerationer på faktureringsprogram. Det erbjuder en komplett klientportal där kunder kan hantera sina tjänster, skicka in supportärenden, betala fakturor och se orderhistorik – allt från ett enda varumärkesanpassat gränssnitt.

Genom att egenhosta FOSSBilling behåller ni all klientdata, betalningsregister och faktureringshistorik under er direkta kontroll, utan transaktionsavgifter eller leverantörsberoende. Plattformen stöder flera betalningsgateways, automatisk återkommande fakturering och ett modulärt tilläggssystem som låter er anpassa det exakt efter era affärsprocesser.