Installera Bagisto med en klicksinstallation.
Öppen källkods Laravel e-handelsplattform för att bygga webbutiker med stöd för flera valutor, flera språk och betalningsgateways.
Välj en VPS-prenumeration för Bagisto
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bagisto
Bagisto är en e-handelsplattform med öppen källkod byggd på Laravel PHP-ramverket, som ger handlare en komplett grund för att driva en onlinebutik utan prenumerationsavgifter eller intäktsdelning. Den levereras med en kundvänd butiksfront, en omfattande administratörspanel, produkthantering, orderhantering, lagerkontroll och ett kassaflöde som hanterar krav på flera valutor och flera språk direkt.
Att själv hosta Bagisto på din VPS innebär att din butiks transaktionsposter, kunddata och produktkatalog stannar på infrastruktur som du helt kontrollerar — vilket är avgörande för företag som verkar under datalagringskrav eller de som vill undvika transaktionsavgifter och plattformsrestriktioner från SaaS-leverantörer.
Viktiga funktioner i Bagisto
Stöd för flera valutor
Acceptera betalningar i vilken valuta som helst och visa priser i kundens lokala valuta, med konfigurerbar växelkursadministration.
Flerspråkig webbutik
Betjäna globala kunder på deras föredragna språk med inbyggd lokalisering för produktsidor, kassaprocesser och transaktionsmejl.
Flexibel produktkatalog
Hantera enkla, konfigurerbara, grupperade och nedladdningsbara produkter med varianter, anpassade attribut och dynamiska prisregler.
Betalningsgateway-integrationer
Anslut Stripe, PayPal och andra populära betalningsportaler direkt, med ett plugin-system för att lägga till anpassade betalningsmetoder.
REST- och GraphQL-API:er
Fullständig API-täckning låter dig bygga huvudlösa e-handelslösningar, mobilappar eller integrera order- och produktdata med ERP-system och leveranstjänster.
Varför köra Bagisto på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.