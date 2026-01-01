Bagisto är en e-handelsplattform med öppen källkod byggd på Laravel PHP-ramverket, som ger handlare en komplett grund för att driva en onlinebutik utan prenumerationsavgifter eller intäktsdelning. Den levereras med en kundvänd butiksfront, en omfattande administratörspanel, produkthantering, orderhantering, lagerkontroll och ett kassaflöde som hanterar krav på flera valutor och flera språk direkt.

Att själv hosta Bagisto på din VPS innebär att din butiks transaktionsposter, kunddata och produktkatalog stannar på infrastruktur som du helt kontrollerar — vilket är avgörande för företag som verkar under datalagringskrav eller de som vill undvika transaktionsavgifter och plattformsrestriktioner från SaaS-leverantörer.