Website Builder och Horizons är nu AI Builder

Din drömwebbplats eller app, byggd av AI på några minuter

Beskriv vad du vill ha så bygger Horizons det åt dig. Ingen kod, ingen teknisk kunskap – starta med ett klick.

Skapa valfri typ av webbplats

Från företagssajter och portfolios till bloggar och landningssidor – Horizons bygger det direkt.

Se funktioner
Skapa valfri typ av webbplats

Det är enkelt att komma igång

01

Beskriv din idé eller välj en mall

Berätta bara din idé för AI och se den komma till liv – eller välj en mall för att komma igång snabbare.
02

Gör redigeringar enkelt

Be AI att redigera vad som helst – från text och design till funktionalitet med möjlighet att själv finjustera texter och bilder i innehållsredigeraren.
03

Gå live med ett klick

Lansera din webbplats med ett klick under en anpassad domän när du är redo.

Lås upp den kompletta Hostinger Horizons-upplevelsen

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Säg upp när som helst

Support 24/7

75% rabatt
Premium
Lansera din första webbplats – från portfolios och CV till bloggar och länk-i-bio-sidor
141,90kr
35,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 6.811,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa upp till 3 webbplatser
2 e-postlådor per webbplats - gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
5 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Få chattbot-support från Kodee
Specialerbjudande • 79% rabatt
Obegränsat
För växande företag. Obegränsat antal webbplatser, AI-verktyg, e-handel, full flexibilitet
199,90kr
41,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.011,20 kr (ordinarie pris 9.595,20 kr). Förnyas för 178,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
500 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
Varför den här planen?
En komplett lösning för långsiktiga projekt. Allt ingår.
69% rabatt
Cloud Startup
För företag som behöver maximal prestanda och skalbarhet
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
1000 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
75% rabatt
Premium
Lansera din första webbplats – från portfolios och CV till bloggar och länk-i-bio-sidor
141,90kr
35,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 6.811,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa upp till 3 webbplatser
2 e-postlådor per webbplats - gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
5 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Få chattbot-support från Kodee
Specialerbjudande • 79% rabatt
Obegränsat
För växande företag. Obegränsat antal webbplatser, AI-verktyg, e-handel, full flexibilitet
199,90kr
41,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.011,20 kr (ordinarie pris 9.595,20 kr). Förnyas för 178,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
500 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
Varför den här planen?
En komplett lösning för långsiktiga projekt. Allt ingår.
69% rabatt
Cloud Startup
För företag som behöver maximal prestanda och skalbarhet
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
1000 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach

Obegränsade funktioner omfattas av vår policy för rättvis användning.

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Förvandla dina ord till riktiga webbplatser och appar

Beskriv vad du vill ha – en bokningssida, webbutik, kundportal, vad som helst. Horizons designar det, bygger det och har det live på några minuter.
Se funktioner

Allt för att gå live

Webbhotell, domän, e-post och SEO-optimering – allt ingår. Inga separata konton eller krånglig installation.

Integrerad backend

Databaser, användarkonton och fillagring är inbyggt – inga externa verktyg behövs.

Inbyggd AI

Lägg till en chatbot eller smart sökning på din webbplats eller webbapp – inget tredjepartskonto eller separat fakturering.

Kraftfulla integrationer, enkel installation

Stripe är inbyggt och redo att användas. PayPal, Google AdSense och mer – allt stöds med enkel installation så att du aldrig sitter fast.

Bygg den en gång och tjäna pengar på den

Publicera ditt projekt som en remixbar mall och tjäna provision varje gång någon köper Horizons genom den.

Stöds av Hostinger

Används av över 5 miljoner kunder i fler än 150 länder – 20 års erfarenhet.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.
Alla mallar
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Hittar du inte mallen du behöver? Beskriv den bara, så skapar AI den åt dig.

Skapa med AI

Älskat av användare, rekommenderat av branschledare

Vi är stolta över att stödja kreatörer och företag över hela världen. Här är vad några av dem säger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Är du redo att förverkliga din idé?

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