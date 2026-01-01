Alla funktioner för att driva din nästa idé

Utforska vad Hostinger AI Builder har att erbjuda – kraftfulla funktioner som hjälper dig att bygga och starta webbplatser och webbappar snabbare, enklare och utan kod.
Börja bygga idag

Inget betalkort krävs.

Skapad för att göra mer, direkt från början

Plattform utan kod
Plattform utan kod

Starta ditt projekt utan att skriva en enda kodrad. Förklara bara vad du vill, så sköter AI resten – från design till funktioner.

Integrationer
Integrationer

AI Builder har stöd för Stripe, PayPal, Google AdSense med flera – var och en med en enkel inställningsguide så att du aldrig fastnar.

Lansera med ett klick
Lansera med ett klick

Sätt upp webbplatsen eller webbappen direkt. Testa, justera och publicera på några minuter.

Inbyggd AI
Inbyggd AI

Med AI Builder är AI redan inbyggt i din app.Lägg till chattbottar, bildgeneratorer och smarta assistenter – inga konton, ingen installation, ingen överraskningsfakturering.

Senaste LLM
Senaste LLM

Drivs av de mest avancerade stora språkmodellerna för att säkerställa hastighet och kreativitet.

Integrerad backend
Integrerad backend

Bygg appar med användarinloggningar, datalagring, automatiserade e-postmeddelanden och mer – ingen extra konfiguration eller externa tjänster behövs.

Textredigeringsläge
Textredigeringsläge

Anpassa textkomponenter visuellt i realtid.

Designa från en bild
Designa från en bild

Ladda upp en bild, få en design. Du kan förvandla visuella referenser till kompletta webbsidor.

Inbyggd SEO-optimering
Inbyggd SEO-optimering

Med varje projekt du bygger ser Hostinger AI Builder till att det är upptäckbart, från Google Search till ChatGPT – du är täckt.

Kodredigering
Kodredigering

Med full åtkomst till ditt projekts kod kan du fixa, finjustera och bygga på dina egna villkor.

Webbplatsklonare
Webbplatsklonare

Klistra in valfri URL så återskapar AI webbplatsen som ett helt redigerbart projekt – ett försprång för att designa om, modernisera eller migrera på några minuter.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

Börja bygga idag

Inget betalkort krävs.

Din AI-partner som har allt

Hostinger AI Builder täcker hela ditt kreativa flöde – från att bygga till att hantera, publicera och skala ditt projekt.Utforska alla funktioner efter kategori.

Publicering och uppdatering

Gå live med ett enda klick. Gör uppdateringar när som helst – ingen installation eller omdistribution behövs.

Automatisk felkorrigering

Om något går sönder hjälper AI Builder till att upptäcka och åtgärda problem automatiskt.

Versionsåterställning

Återställ till en tidigare version med ett klick. Inga verktyg för versionshantering krävs.

SEO-redo

Inbyggda SEO-metoder hjälper dina webbplatser att ranka högt utan att behöva tillägg eller extra inställningar.

AI-chatt

Beskriv ändringar eller begär nya funktioner med dina egna ord. AI uppdaterar ditt projekt direkt. Det finns ingen inlärningskurva.

Lås upp den kompletta Hostinger Horizons-upplevelsen

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Säg upp när som helst

Support 24/7

75% rabatt
Premium
Lansera din första webbplats – från portfolios och CV till bloggar och länk-i-bio-sidor
141,90kr
35,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 6.811,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa upp till 3 webbplatser
2 e-postlådor per webbplats - gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
5 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Få chattbot-support från Kodee
Specialerbjudande • 79% rabatt
Obegränsat
För växande företag. Obegränsat antal webbplatser, AI-verktyg, e-handel, full flexibilitet
199,90kr
41,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.011,20 kr (ordinarie pris 9.595,20 kr). Förnyas för 178,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
500 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
Varför den här planen?
En komplett lösning för långsiktiga projekt. Allt ingår.
69% rabatt
Cloud Startup
För företag som behöver maximal prestanda och skalbarhet
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
1000 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
75% rabatt
Premium
Lansera din första webbplats – från portfolios och CV till bloggar och länk-i-bio-sidor
141,90kr
35,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 6.811,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa upp till 3 webbplatser
2 e-postlådor per webbplats - gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
5 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Få chattbot-support från Kodee
Specialerbjudande • 79% rabatt
Obegränsat
För växande företag. Obegränsat antal webbplatser, AI-verktyg, e-handel, full flexibilitet
199,90kr
41,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.011,20 kr (ordinarie pris 9.595,20 kr). Förnyas för 178,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
500 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
Varför den här planen?
En komplett lösning för långsiktiga projekt. Allt ingår.
69% rabatt
Cloud Startup
För företag som behöver maximal prestanda och skalbarhet
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
1000 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach

Obegränsade funktioner omfattas av vår policy för rättvis användning.

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Användbara resurser för att komma igång

Guider

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga med Hostinger Horizons.

Kunskapsbas

Svar på alla dina tekniska och kreativa frågor.

Videor

Visuella handledningar och inspiration.

Community

Få kontakt med andra, dela idéer och väx tillsammans.

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