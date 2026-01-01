Alla funktioner för att driva din nästa idé
Skapad för att göra mer, direkt från början
Starta ditt projekt utan att skriva en enda kodrad. Förklara bara vad du vill, så sköter AI resten – från design till funktioner.
AI Builder har stöd för Stripe, PayPal, Google AdSense med flera – var och en med en enkel inställningsguide så att du aldrig fastnar.
Sätt upp webbplatsen eller webbappen direkt. Testa, justera och publicera på några minuter.
Med AI Builder är AI redan inbyggt i din app.Lägg till chattbottar, bildgeneratorer och smarta assistenter – inga konton, ingen installation, ingen överraskningsfakturering.
Drivs av de mest avancerade stora språkmodellerna för att säkerställa hastighet och kreativitet.
Bygg appar med användarinloggningar, datalagring, automatiserade e-postmeddelanden och mer – ingen extra konfiguration eller externa tjänster behövs.
Anpassa textkomponenter visuellt i realtid.
Ladda upp en bild, få en design. Du kan förvandla visuella referenser till kompletta webbsidor.
Med varje projekt du bygger ser Hostinger AI Builder till att det är upptäckbart, från Google Search till ChatGPT – du är täckt.
Med full åtkomst till ditt projekts kod kan du fixa, finjustera och bygga på dina egna villkor.
Klistra in valfri URL så återskapar AI webbplatsen som ett helt redigerbart projekt – ett försprång för att designa om, modernisera eller migrera på några minuter.
Din AI-partner som har allt
Publicering och uppdatering
Automatisk felkorrigering
Versionsåterställning
SEO-redo
AI-chatt
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Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.