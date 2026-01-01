Dela Hostinger AI Builder och tjäna upp till 150 USD

Tjäna 20 % av det belopp som din vän betalar för sin första Hostinger AI Builder-plan (upp till 150 USD), plus att din vän får 20 % extra rabatt.
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Hur det fungerar

01

Dela din rekommendationslänk

Kopiera din anpassade länk direkt från Hostinger AI Builder eller instrumentpanelen för hänvisningar och dela den med dina vänner.
02

Vänta på att de ska uppgradera

Bli belönad när dina vänner köper sin första Hostinger AI Builder-plan och använder tjänsterna i 45+ dagar.
03

Få betalt

Dina intäkter skickas till dig via PayPal, banköverföring eller Hostinger-saldo.

Hjälp andra att börja bygga med AI och bli belönad

Använd din inbjudningslänk var som helst

Använd din inbjudningslänk var som helst

  • Skicka den direkt till en vän som startar ett projekt
  • Lägg till den i ditt innehåll eller dina sociala bios
  • Dela den i dina communitys eller gruppchattar
Din belöning: 20 % provision

Din belöning: 20 % provision

Tjäna belöningar när dina vänner köper sin första Hostinger AI Builder plan och använda den i 45 + dagar.

Vanliga frågor om Hostinger AI Builder

Du kan hitta din hänvisningslänk på något av följande sätt:

  • Från hänvisningspanelen
  • Från Hostinger AI Builder-plattformen — klicka bara på menyikonen i det övre vänstra hörnet och välj “Hänvisning”

Det finns ingen gräns för hur många personer du kan hänvisa genom Hostingers värvningsprogram Dela din länk och marknadsför Hostinger AI Builder till så många vänner du vill.

Eftersom antalet inbjudningar är obegränsat är dina intäkter det också. Du tjänar 20 % på varje kvalificerat köp, och det är upp till dig hur många köp du genererar.

De får ytterligare 20% rabatt för sin första Hostinger AI Builder plan.

Vi erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Det betyder att nya användare har upp till 30 dagar efter köpet på sig att begära en fullständig återbetalning.

Ytterligare 15 dagar krävs för redovisnings- och administrativa ändamål.

Du kan välja antingen PayPal eller en banköverföring från din värvningsöversikt.

PayPal skickar pengar dagligen till användare som har nått 50 USD. På grund av automatisering kan du dock få din betalning följande dag.

För en banköverföring måste du samla in 200 USD. Sedan måste du vänta till sista torsdagen i månaden, då alla banköverföringar behandlas. Om du blir berättigad till en belöning efter den dagen kommer den att behandlas följande månad.

Beroende på din banks policy kan banköverföringar medföra extra avgifter och växelkursskillnader, vilket kan minska belöningsbeloppet. För att undvika dessa avgifter kanske du vill använda PayPal.

I översikten för värvningar hittar du sektionen Mina belöningar. Här kan du spåra dina värvningar och se både betalda och kommande provisioner.

Värva och tjäna upp till 150 USD

Tjäna 20% av det belopp din vän betalar för sin första Hostinger AI Builder plan (upp till 150 USD).

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