Hur det fungerar
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Få betalt
Hjälp andra att börja bygga med AI och bli belönad
Använd din inbjudningslänk var som helst
- Skicka den direkt till en vän som startar ett projekt
- Lägg till den i ditt innehåll eller dina sociala bios
- Dela den i dina communitys eller gruppchattar
Din belöning: 20 % provision
Vanliga frågor om Hostinger AI Builder
Var hittar jag min inbjudningslänk?
Du kan hitta din hänvisningslänk på något av följande sätt:
- Från hänvisningspanelen
- Från Hostinger AI Builder-plattformen — klicka bara på menyikonen i det övre vänstra hörnet och välj “Hänvisning”
Hur många personer kan jag bjuda in?
Det finns ingen gräns för hur många personer du kan hänvisa genom Hostingers värvningsprogram Dela din länk och marknadsför Hostinger AI Builder till så många vänner du vill.
Hur mycket kan jag tjäna?
Eftersom antalet inbjudningar är obegränsat är dina intäkter det också. Du tjänar 20 % på varje kvalificerat köp, och det är upp till dig hur många köp du genererar.
Vad får min vän?
De får ytterligare 20% rabatt för sin första Hostinger AI Builder plan.
Varför tar det 45 dagar att få min belöning?
Vi erbjuder en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Det betyder att nya användare har upp till 30 dagar efter köpet på sig att begära en fullständig återbetalning.
Ytterligare 15 dagar krävs för redovisnings- och administrativa ändamål.
Hur kommer jag att få mina intäkter?
Du kan välja antingen PayPal eller en banköverföring från din värvningsöversikt.
PayPal skickar pengar dagligen till användare som har nått 50 USD. På grund av automatisering kan du dock få din betalning följande dag.
För en banköverföring måste du samla in 200 USD. Sedan måste du vänta till sista torsdagen i månaden, då alla banköverföringar behandlas. Om du blir berättigad till en belöning efter den dagen kommer den att behandlas följande månad.
Beroende på din banks policy kan banköverföringar medföra extra avgifter och växelkursskillnader, vilket kan minska belöningsbeloppet. För att undvika dessa avgifter kanske du vill använda PayPal.
Hur kan jag kontrollera statusen på mina inbjudningar?
I översikten för värvningar hittar du sektionen Mina belöningar. Här kan du spåra dina värvningar och se både betalda och kommande provisioner.