Skapa ett anpassat CRM som fungerar för ditt företag

Skapa CRM-appar anpassade efter dina behov genom att bara chatta med AI. Spåra leads, hantera kontakter och avsluta fler affärer – allt på ett ställe, ingen teknisk installation.
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Skapa ett anpassat CRM som fungerar för ditt företag

Ett CRM byggt kring ditt arbetsflöde, inte tvärtom

Allt du behöver för att bygga, lansera och driva ett anpassat CRM – allt på ett ställe.

Skapa ett CRM anpassat efter dina behov

Beskriv hur ditt företag fungerar och AI Builder bygger ett CRM som passar exakt ditt arbetsflöde – din pipeline, dina etiketter, din uppföljningsrytm.

Professionell infrastruktur

Professionellt webbhotell, anpassad domän och företagsmejl på ett ställe – allt du behöver för att bygga förtroende hos din publik.

Inbyggd AI

Generera svar på sekunder, implementera en chattbot för kundsupport som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan och håll din verksamhet igång även när du sover.

Din data, helt ägt av dig

Till skillnad från färdiga CRM-system som låser in dig i deras plattform ger ett AI Builder-byggt CRM dig full äganderätt – vilket skyddar dig från prishöjningar, funktionsändringar och plattformslåsning.
Ett CRM byggt kring ditt arbetsflöde, inte tvärtom

Anpassade CRM-system du kan bygga – ingen kod, bara en prompt

Från enkla kontaktregister till helt anpassade säljpipelines – utforska några populära CRM-exempel, eller hoppa direkt in med en färdig mall och börja bygga på några sekunder.
Anpassade CRM-system du kan bygga – ingen kod, bara en prompt

Säljpipeline för CRM

Hantera leads och affärer på ett ställe, vilket hjälper dig att öka dina intäkter utan att CRM-licens krävs.Börja bygga
Samla all din kundinformation, kommunikationshistorik och viktiga datum på ett ställe. Då känns varje interaktion personlig och du missar inget.Börja bygga
Hjälp ditt supportteam att hålla koll på varje kundförfrågan – hantera ärenden, tilldela handläggare, spåra svarstider och lös problem snabbare.Börja bygga
Bygg ett anpassat CRM för din WhatsApp-verksamhet – hantera leads, spåra konversationer och avsluta affärer snabbare.Börja bygga
Hjälper mäklare att hantera leads, hålla koll på fastighetsvisningar och avsluta affärer snabbare.Börja bygga

Så bygger man ett anpassat CRM med AI

01

Beskriv din idé

Beskriv hur din verksamhet fungerar så bygger AI ett CRM utifrån det, eller kom igång direkt med en av våra designade mallar. Ingen kodning krävs.
02

Anpassa och testa

Gör CRM-systemet till ditt alldeles egna. Chatta enkelt med AI för att anpassa arbetsflöden, affärslogik, användarroller och behörigheter – förhandsgranska det sedan live innan du publicerar.
03

Publicera med ett enda klick

Tryck på publicera, sedan är ditt anpassade CRM live – ditt team kan börja hantera leads och avsluta affärer direkt, utan att behöva någon teknisk installation.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.

Färdiga mallar

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Startguide

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Förbättra dina promptar

Förbättra dina promptar

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Vanliga misstag att undvika

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E-handelsappar och butiker

Anpassad bokningssida och app

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Redo att lansera ditt anpassade CRM?

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Vanliga frågor om anpassat CRM

En anpassad CRM (Customer Relationship Manager) är ett verktyg som är byggt specifikt kring hur ditt företag fungerar – dina pipeline-stadier, dina kontaktfält, din uppföljningsprocess. Till skillnad från färdiga CRM:er som HubSpot eller Salesforce som kommer fulla med funktioner du kanske aldrig använder, ger en anpassad CRM dig exakt vad du behöver och inget du inte behöver. Med AI Builder kan du bygga en genom att helt enkelt beskriva hur ditt företag fungerar – ingen kodning eller teknisk kunskap krävs.

Färdiga CRM-system fungerar bra för många företag, men de har kompromisser – månadsavgifter som växer i takt med att ditt team gör det, funktioner som är låsta bakom högre nivåer och arbetsflöden som inte riktigt matchar ditt sätt att arbeta.Att bygga ditt eget CRM med AI Builder innebär att du får exakt det verktyg som ditt företag behöver, utan plattformsbegränsningar, inga överraskningsprishöjningar och ingen anpassning av din process för att passa någon annans programvara.

Horisonter kan bygga ett anpassat CRM för praktiskt taget alla företag eller branscher – här är några av de mest populära:

  • CRM för säljteam – hantera leads, spåra affärer och håll koll på hur din pipeline rör sig.
  • CRM för ideella organisationer – spåra givare, hantera relationer och övervaka insamlingsprocessen.
  • CRM för advokatbyråer – hantera kundcase, spåra kommunikation och håll koll på deadlines.
  • CRM för försäkringsagenter – hantera policyer, spåra förnyelser och vårda kundrelationer.
  • CRM för finansiella rådgivare – spåra kundportföljer, övervaka interaktioner och hantera uppföljningar.
  • CRM för konsulter – hantera kundprojekt, spåra fakturerbar tid och håll koll på vad som levereras.

Ser du inte din bransch? Om du kan beskriva hur ditt företag hanterar kundrelationer kan AI Builder bygga ett CRM runt den. För ett praktiskt exempel på vad som är möjligt, kolla in vår guide om att skapa ett CRM för försäljning – samma tillvägagångssätt kan anpassas till alla typer av företag.

Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt hur ditt företag fungerar och AI bygger ett CRM runt det i realtid. Vill du lägga till ett nytt pipeline-steg? Fråga bara. Behöver du ett anpassat kontaktfält? Beskriv det. Vill du ändra layouten? Berätta för AI Builder och det är klart på några sekunder.

Om du är ny i konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta för att komma igång.

Ja – AI Builder levereras med en integrerad backend som inkluderar användarkonton och åtkomstkontroll inbyggt.Du kan bestämma exakt vem som kan logga in, vad de kan se och vad de kan göra – utan att ställa in några externa system eller databaser.

Det är lika enkelt att uppdatera ditt CRM som att bygga det. Gå helt enkelt tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.

Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala längre ner ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.

Precis här – klicka bara på "Börja gratis". Inget kreditkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva ditt CRM, se det komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.

Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner i ditt CRM – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.

När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting och domän ingår redan, så det finns inget annat att ställa in – tryck bara på publicera och ditt CRM går live.

Tar du slut på krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.

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