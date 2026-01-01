Precis här – klicka bara på "Börja gratis". Inget kreditkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva ditt CRM, se det komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.



Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner i ditt CRM – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.



När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting och domän ingår redan, så det finns inget annat att ställa in – tryck bara på publicera och ditt CRM går live.



Tar du slut på krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.