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Så bygger man ett anpassat CRM med AI
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Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
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Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
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Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
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Vanliga frågor om anpassat CRM
Vad är ett anpassat CRM?
En anpassad CRM (Customer Relationship Manager) är ett verktyg som är byggt specifikt kring hur ditt företag fungerar – dina pipeline-stadier, dina kontaktfält, din uppföljningsprocess. Till skillnad från färdiga CRM:er som HubSpot eller Salesforce som kommer fulla med funktioner du kanske aldrig använder, ger en anpassad CRM dig exakt vad du behöver och inget du inte behöver. Med AI Builder kan du bygga en genom att helt enkelt beskriva hur ditt företag fungerar – ingen kodning eller teknisk kunskap krävs.
Varför ska jag bygga mitt eget CRM istället för att använda ett befintligt?
Färdiga CRM-system fungerar bra för många företag, men de har kompromisser – månadsavgifter som växer i takt med att ditt team gör det, funktioner som är låsta bakom högre nivåer och arbetsflöden som inte riktigt matchar ditt sätt att arbeta.Att bygga ditt eget CRM med AI Builder innebär att du får exakt det verktyg som ditt företag behöver, utan plattformsbegränsningar, inga överraskningsprishöjningar och ingen anpassning av din process för att passa någon annans programvara.
Vilka typer av CRM kan jag bygga med AI Builder?
Horisonter kan bygga ett anpassat CRM för praktiskt taget alla företag eller branscher – här är några av de mest populära:
- CRM för säljteam – hantera leads, spåra affärer och håll koll på hur din pipeline rör sig.
- CRM för ideella organisationer – spåra givare, hantera relationer och övervaka insamlingsprocessen.
- CRM för advokatbyråer – hantera kundcase, spåra kommunikation och håll koll på deadlines.
- CRM för försäkringsagenter – hantera policyer, spåra förnyelser och vårda kundrelationer.
- CRM för finansiella rådgivare – spåra kundportföljer, övervaka interaktioner och hantera uppföljningar.
- CRM för konsulter – hantera kundprojekt, spåra fakturerbar tid och håll koll på vad som levereras.
Ser du inte din bransch? Om du kan beskriva hur ditt företag hanterar kundrelationer kan AI Builder bygga ett CRM runt den. För ett praktiskt exempel på vad som är möjligt, kolla in vår guide om att skapa ett CRM för försäljning – samma tillvägagångssätt kan anpassas till alla typer av företag.
Behöver jag någon kodningskunskap eller teknisk kunskap för att bygga ett anpassat CRM?
Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt hur ditt företag fungerar och AI bygger ett CRM runt det i realtid. Vill du lägga till ett nytt pipeline-steg? Fråga bara. Behöver du ett anpassat kontaktfält? Beskriv det. Vill du ändra layouten? Berätta för AI Builder och det är klart på några sekunder.
Om du är ny i konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta för att komma igång.
Kan mitt team använda CRM-systemet tillsammans?
Ja – AI Builder levereras med en integrerad backend som inkluderar användarkonton och åtkomstkontroll inbyggt.Du kan bestämma exakt vem som kan logga in, vad de kan se och vad de kan göra – utan att ställa in några externa system eller databaser.
Vad gör jag om jag behöver göra ändringar när min verksamhet växer?
Det är lika enkelt att uppdatera ditt CRM som att bygga det. Gå helt enkelt tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.
Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala längre ner ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.
Var börjar jag med AI Builder custom CRM builder?
Precis här – klicka bara på "Börja gratis". Inget kreditkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva ditt CRM, se det komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.
Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner i ditt CRM – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.
När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting och domän ingår redan, så det finns inget annat att ställa in – tryck bara på publicera och ditt CRM går live.
Tar du slut på krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.