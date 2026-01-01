Bygg ditt projekt på några minuter, starta med bara ett klick

Med Hostinger AI Builder kan du publicera din webbapp eller webbplats direkt med bara ett klick, och du kan skapa, testa och gå live – allt från en skärm.
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Direktpublicering utan komplicerad installation

Inga installationshinder. Ingen väntan. Tryck bara på knappen Publicera för att gå live, oavsett om du är klar med ditt bygge eller vill testa en tidig version. Använd en tillfällig domän eller din egen anpassade webbadress.

Med Hostinger AI Builder är allt du behöver inbyggt, så att du kan starta direkt och hoppa över det tekniska krånglet.

Starta gratis
Direktpublicering utan komplicerad installation

Allt du behöver för publicering med ett enda klick

Webbhotell ingår

Webbhotell ingår

Med Hostinger AI Builder är hosting inbyggt – inga extra steg, inga konfigurationer, bara att starta och köra.
Börja med ett gratis tillfälligt domännamn, köp sedan en anpassad domän eller anslut din egen – allt inom samma gränssnitt.
Med Hostingers interna CDN (Content Delivery Network) laddas din webbplats snabbt över hela världen. Våra servrar sparar och levererar ditt innehåll på över 4 kontinenter.
Hostingers 99,9 % upptidsgaranti innebär att din webbplats eller app är igång dygnet runt, så att dina besökare alltid kan förvänta sig en avbrottsfri upplevelse.
Din webbplats eller webbapp förblir säker med gratis SSL, en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och automatisk skanning efter skadlig kod. Inga installationer krävs.
Behöver du mer resurser? Du kan enkelt uppgradera till cloud hosting, vilket ger ditt projekt upp till 20 gånger mer hastighet, lagring och kapacitet.

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

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Inget betalkort krävs.

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