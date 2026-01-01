Ditt projekt, optimerat för sökmotorer och AI

Hostinger AI Builder genererar automatiskt allt som behövs för att få dina webbplatser indexerade av sökmotorer och bättre förstådd av AI-verktyg som ChatGPT, Gemini och Meta AI.
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Automatiskt optimerat för synlighet

När din webbplats utan kod publiceras på en anpassad domän skapas viktiga SEO- och AI-synlighetsfiler som sitemap.xml, robots.txt och llms.txt automatiskt. Detta hjälper sökmotorer och AI-verktyg att förstå ditt innehåll – ingen installation behövs.
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Automatiskt optimerat för synlighet
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Smart publicering för SEO och AI-upptäckt

AI-sökplattform

Hjälp verktyg som ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity och Meta AI att förstå din webbplats. Med LLMs.txt genererad automatiskt vet AI-system exakt var de ska leta, vilket förbättrar dina chanser att bli rekommenderad i svar och sammanfattningar.
AI Builder skapar sitemap.xml- och robots.txt-filer för varje publicerat projekt – så att innehållet hålls strukturerat, sökbart och följer SEO:s bästa praxis.
Hostinger AI Builder tar automatiskt hand om grundläggande SEO-element som metadata, sitemap.xml, llms.txt och robots.txt, inga plugins eller extra verktyg behövs.Publicera bara din webbplats, målsida eller digitala projekt, och det är redo att indexeras av sökmotorer som stöder JavaScript-renderat innehåll.

Är AI SEO nytt för dig? Titta och lär dig på några minuter

Dessa korta videor förklarar vad Generative Engine Optimization (GEO) innebär och hur du håller ditt innehåll synligt.

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

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