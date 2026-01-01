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Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Hostinger Horizons – FAQ
Hur skiljer sig Hostinger Horizons planer?
Hostinger Horizons-planer varierar både funktioner och månatliga AI-krediter. AI-kreditgränsen avgör hur många meddelanden du kan skicka till AI-agenten via chatt, medan planer på högre nivåer låser upp mer avancerade funktioner och större flexibilitet allt eftersom dina behov växer.
Hur fungerar AI-krediter?
AI-krediterna driver två saker: att bygga ditt projekt och att köra AI-funktioner i det när det är live. När du bygger använder varje meddelande du skickar till Horizons AI-agent en kredit. När din publicerade webbplats eller app innehåller AI-driven funktionalitet används krediter varje gång dina användare interagerar med den – och eftersom vi använder fraktionella krediter för detta kan du experimentera mer till en bråkdel av kostnaden.
Kan jag se hur många AI-krediter min app har använt?
Ja. Din översikt över AI-kreditanvändning visar en uppdelning av de krediter du använder för att bygga och redigera, samt de krediter som din apps AI-funktioner förbrukar – så att du alltid vet exakt vart dina krediter går.
Kan jag köpa fler AI-krediter utan att uppgradera till en högre plan?
När du väl har en prenumeration kan du köpa ytterligare AI-krediter utan att uppgradera till en högre prenumeration.
Kan jag köpa Hostinger Horizons utan webbhotell?
Hostinger Horizons kräver webbhotell för att hålla din webbplats eller webbapp live och tillgänglig online.
Om du inte redan har en aktiv webbhotellsprenumeration kommer webbhotell att inkluderas i ditt Hostinger Horizons-köp utan extra kostnad.
Om du redan har en aktiv webbhotellsprenumeration kommer en till webbhotellsprenumeration inte att inkluderas i ditt Horizons-köp - du kan fortsätta använda din befintliga webbhotellsprenumeration.
Observera att webbhotell och Hostinger Horizons förnyas separat, och du kan hantera, uppgradera eller förnya varje tjänst oberoende.
Vilka typer av webbplatser kan jag publicera med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons kan du bygga webbplatser och webbappar utan att skriva kod. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Skapa allt från företagssidor och webbutiker till aktivitetsmätare, projektledningsverktyg och mer.
Kan jag skapa en mobilapp med Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons kan skapa webbappar och webbplatser som fungerar smidigt på mobila enheter. Däremot går det inte att skapa traditionella mobilappar för App Store eller Google Play med det.
Vem äger koden som skapats med Hostinger Horizons?
Du äger koden till din webbplats eller webbapp fullt ut. Med alla betalda Hostinger Horizons-planer kan du ladda ner koden när du behöver.
Kan man integrera API:er eller tjänster från tredje part med Hostinger Horizons?
Ja, du kan integrera API:er från tredje part och tjänster med Hostinger Horizons. Det fungerar sömlöst med verktyg som Stripe och Supabase, och du kan också ansluta andra API:er för betalningar, databehandling med mera. Om du behöver hjälp med att ansluta tredjepartstjänster är det bara att fråga i chatten så vägleder Hostinger Horizons dig.