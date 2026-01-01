Hostinger Horizons kräver webbhotell för att hålla din webbplats eller webbapp live och tillgänglig online.

Om du inte redan har en aktiv webbhotellsprenumeration kommer webbhotell att inkluderas i ditt Hostinger Horizons-köp utan extra kostnad.

Om du redan har en aktiv webbhotellsprenumeration kommer en till webbhotellsprenumeration inte att inkluderas i ditt Horizons-köp - du kan fortsätta använda din befintliga webbhotellsprenumeration.

Observera att webbhotell och Hostinger Horizons förnyas separat, och du kan hantera, uppgradera eller förnya varje tjänst oberoende.