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75% rabatt
Premium
Lansera din första webbplats – från portfolios och CV till bloggar och länk-i-bio-sidor
141,90kr
35,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 6.811,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa upp till 3 webbplatser
2 e-postlådor per webbplats - gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
5 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Få chattbot-support från Kodee
Specialerbjudande • 79% rabatt
Obegränsat
För växande företag. Obegränsat antal webbplatser, AI-verktyg, e-handel, full flexibilitet
199,90kr
41,90kr/mån
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Få 48 månader för 2.011,20 kr (ordinarie pris 9.595,20 kr). Förnyas för 178,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
500 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
Varför den här planen?
En komplett lösning för långsiktiga projekt. Allt ingår.
69% rabatt
Cloud Startup
För företag som behöver maximal prestanda och skalbarhet
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
1000 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
75% rabatt
Premium
Lansera din första webbplats – från portfolios och CV till bloggar och länk-i-bio-sidor
141,90kr
35,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 6.811,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa upp till 3 webbplatser
2 e-postlådor per webbplats - gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
5 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Få chattbot-support från Kodee
Specialerbjudande • 79% rabatt
Obegränsat
För växande företag. Obegränsat antal webbplatser, AI-verktyg, e-handel, full flexibilitet
199,90kr
41,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.011,20 kr (ordinarie pris 9.595,20 kr). Förnyas för 178,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
500 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach
Varför den här planen?
En komplett lösning för långsiktiga projekt. Allt ingår.
69% rabatt
Cloud Startup
För företag som behöver maximal prestanda och skalbarhet
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
Unlimited websites
Obegränsade inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Anpassad domän - gratis i 1 år
15 AI-krediter för att skapa webbplatser och appar
400+ webbplatsmallar
Snabbt och säkert webbhotell
Prioriterad expertsupport dygnet runt
1000 krediter för AI-agenter
Sälj online med integrerad e-handel
E-postmarknadsföring med Reach

Obegränsade funktioner omfattas av vår policy för rättvis användning.

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Hostinger Horizons – FAQ

Hostinger Horizons-planer varierar både funktioner och månatliga AI-krediter. AI-kreditgränsen avgör hur många meddelanden du kan skicka till AI-agenten via chatt, medan planer på högre nivåer låser upp mer avancerade funktioner och större flexibilitet allt eftersom dina behov växer.

AI-krediterna driver två saker: att bygga ditt projekt och att köra AI-funktioner i det när det är live. När du bygger använder varje meddelande du skickar till Horizons AI-agent en kredit. När din publicerade webbplats eller app innehåller AI-driven funktionalitet används krediter varje gång dina användare interagerar med den – och eftersom vi använder fraktionella krediter för detta kan du experimentera mer till en bråkdel av kostnaden.

Ja. Din översikt över AI-kreditanvändning visar en uppdelning av de krediter du använder för att bygga och redigera, samt de krediter som din apps AI-funktioner förbrukar – så att du alltid vet exakt vart dina krediter går.

När du väl har en prenumeration kan du köpa ytterligare AI-krediter utan att uppgradera till en högre prenumeration.

Hostinger Horizons kräver webbhotell för att hålla din webbplats eller webbapp live och tillgänglig online.

Om du inte redan har en aktiv webbhotellsprenumeration kommer webbhotell att inkluderas i ditt Hostinger Horizons-köp utan extra kostnad.

Om du redan har en aktiv webbhotellsprenumeration kommer en till webbhotellsprenumeration inte att inkluderas i ditt Horizons-köp - du kan fortsätta använda din befintliga webbhotellsprenumeration.

Observera att webbhotell och Hostinger Horizons förnyas separat, och du kan hantera, uppgradera eller förnya varje tjänst oberoende.

Med Hostinger Horizons kan du bygga webbplatser och webbappar utan att skriva kod. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Skapa allt från företagssidor och webbutiker till aktivitetsmätare, projektledningsverktyg och mer.

Hostinger Horizons kan skapa webbappar och webbplatser som fungerar smidigt på mobila enheter. Däremot går det inte att skapa traditionella mobilappar för App Store eller Google Play med det.

Du äger koden till din webbplats eller webbapp fullt ut. Med alla betalda Hostinger Horizons-planer kan du ladda ner koden när du behöver.

Ja, du kan integrera API:er från tredje part och tjänster med Hostinger Horizons. Det fungerar sömlöst med verktyg som Stripe och Supabase, och du kan också ansluta andra API:er för betalningar, databehandling med mera. Om du behöver hjälp med att ansluta tredjepartstjänster är det bara att fråga i chatten så vägleder Hostinger Horizons dig.

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