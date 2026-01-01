Gå från idé till fungerande prototyp med AI på några minuter

En prototyp och en MVP (Minimum Viable Product) blandas ofta ihop, men de tjänar olika syften.



En prototyp handlar om visualisering och validering – det är en interaktiv förhandsvisning av din idé som du delar med intressenter, investerare eller användare för att samla in feedback innan du åtar dig att utveckla den fullt ut. Den behöver inte vara helt funktionell eller redo för offentlig användning.



En MVP är din första riktiga, fungerande version av produkten – byggd med precis tillräckligt många funktioner för att lansera, skaffa tidiga användare och börja lära sig av verklig användning.



Kort sagt: du bygger en prototyp för att validera din idé och du bygger en MVP för att testa den i verkligheten. Med AI Builder kan du göra både och – börja med en prototyp, samla in feedback och skala den till en fullt fungerande produkt utan att börja om från början. Läs mer i vår prototype vs MVP guide.