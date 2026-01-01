Gå från idé till fungerande prototyp med AI på några minuter
AI-prototyper som gör mer än en statisk mockup
Webbapp för restaurangbokningar
Säljpipeline-spårare
Medlemssida
Företagssida
Validerare för affärsidéer
App för insamling av feedback
Hur man skapar en interaktiv prototyp med AI
Beskriv din idé
Finjustera genom att chatta
Dela och samla feedback
Behöver ni mer hjälp?
Se vad mer Horizons kan bygga för ditt företag
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om prototypframställning
Vad är AI-prototypframställning?
AI prototyping är processen att förvandla en idé till en fungerande, interaktiv förhandsvisning av din app eller webbplats – med hjälp av AI för att hantera design, layout och funktionalitet åt dig. Istället för att spendera veckor i designverktyg eller vänta på en utvecklare, beskriver du helt enkelt vad du vill och AI bygger den på några minuter. Med AI Builder är din prototyp inte bara en prototyp – det är en funktionell, delbar förhandsvisning du kan testa och förfina innan du bestämmer dig för fullständig utveckling.
Vill du lära dig mer om prototypingsprocessen? Kolla in vår guide till mjukvaruprototyping för en djupare djupdykning.
Vem är AI Builder AI prototyper för?
Alla som har en idé som de vill visualisera, testa eller dela med sig av innan de satsar på fullständig utveckling. Detta inkluderar:
- Grundare och entreprenörer – validera ditt koncept med investerare eller tidiga användare innan de spenderar på utveckling.
- Produktchefer – omvandla krav till interaktiva prototyper för att anpassa intressenter och minska revisionsrundorna.
- Frilansare och byråer – visa kunderna exakt hur deras projekt kommer att se ut och fungera innan de bygger det.
- Designers – ge koncept liv utan att vänta på en utvecklare.
- Alla med en idé – om du kan beskriva den, kan AI Builder bygga den.
Inga designkunskaper, ingen kodningskunskap och ingen teknisk bakgrund krävs.
Vad är skillnaden mellan en wireframe och en prototyp?
En wireframe är en grundläggande visuell ritning – den visar strukturen och layouten på en sida utan styling eller interaktivitet. En prototyp går längre – den ser ut och känns som den äkta varan, med fungerande interaktioner, verkligt innehåll och en funktionell design. Med AI Builder hoppar du över wireframe-stadiet helt och går direkt till en helt interaktiv prototyp, bara genom att beskriva vad du behöver.
Vad är skillnaden mellan en prototyp och en MVP?
En prototyp och en MVP (Minimum Viable Product) blandas ofta ihop, men de tjänar olika syften.
En prototyp handlar om visualisering och validering – det är en interaktiv förhandsvisning av din idé som du delar med intressenter, investerare eller användare för att samla in feedback innan du åtar dig att utveckla den fullt ut. Den behöver inte vara helt funktionell eller redo för offentlig användning.
En MVP är din första riktiga, fungerande version av produkten – byggd med precis tillräckligt många funktioner för att lansera, skaffa tidiga användare och börja lära sig av verklig användning.
Kort sagt: du bygger en prototyp för att validera din idé och du bygger en MVP för att testa den i verkligheten. Med AI Builder kan du göra både och – börja med en prototyp, samla in feedback och skala den till en fullt fungerande produkt utan att börja om från början. Läs mer i vår prototype vs MVP guide.
Behöver jag design- eller kodningskunskaper för att skapa en prototyp?
Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill ha i klarspråk och AI bygger det åt dig i realtid. Vill du justera layouten? Fråga bara. Behöver du ändra ett användarflöde? Beskriv det. Om du är ny i konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta.
Hur delar jag min prototyp och får feedback?
När prototypen är klar kan du publicera den och dela den via en länk med vem som helst – intressenter, investerare, kunder eller testanvändare.De kan interagera med den direkt och du kan fortsätta förfina den baserat på deras feedback genom att helt enkelt chatta med AI Builder.
Kan jag förvandla min prototyp till en riktig produkt live?
Ja – och det är här AI Builder sticker ut från traditionella prototypverktyg. När du är redo att gå längre än prototyping, publicera helt enkelt ditt projekt som en helt levande webbplats eller app med ett klick. Hosting, domän och företags e-post ingår alla i din plan.
Och eftersom AI Builder levereras med en integrerad backend inbyggd, har prototypen redan databaser, användarkonton och fillagring redo att gå – så när du är redo att skala, allt du behöver finns redan där.
Hur mycket kostar det att bygga en prototyp med AI Builder prototype builder?
Du kan börja gratis – inget kreditkort krävs. När du är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändningen beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justering kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din prototyp, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något. När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting och domän ingår redan – tryck bara på publicera och din prototyp går live.