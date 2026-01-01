Ditt företag, din anpassade bokning – byggd på minuter
Allt du behöver för att börja ta emot bokningar på nätet
Skapa en bokningssida eller app
Allt för att driva tillväxt
Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.
Skicka bekräftelser automatiskt
Varje bokning genererar ett omedelbart bekräftelsemejl – ni slipper manuell uppföljning, missade möten och att jaga kunder.
Synkronisera med de verktyg du redan använder
Skapa en bokningssida eller app
Allt för att driva tillväxt
Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.
Skicka bekräftelser automatiskt
Varje bokning genererar ett omedelbart bekräftelsemejl – ni slipper manuell uppföljning, missade möten och att jaga kunder.
Synkronisera med de verktyg du redan använder
Din onlinebokning, som du vill ha den
Tjänstbokning
Bokningssystem
Tidsbokning
Biljetthantering för evenemang
Hur man bygger en anpassad bokningssida eller app med AI
Beskriv din idé
Anpassa och testa
Publicera med ett enda klick
Välj en mall och gör den till din egen.
Färdiga mallar
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Behöver du mer hjälp?
Se vad mer Horizons kan bygga för ditt företag
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om anpassade bokningssidor och appar
Vad är en anpassad bokningssida eller app?
Med en anpassad bokningssida eller app kan dina kunder schemalägga möten, boka bord eller anmäla sig till en kurs – direkt online, när som helst. Till skillnad från ett färdigt bokningsprogram som låser användbara funktioner bakom dyra planer – eller tar betalt för saker du aldrig kommer att använda – byggs en anpassad lösning upp kring dina exakta affärsbehov. Dina tjänster, ditt varumärke, ditt arbetsflöde och bara de funktioner som faktiskt är viktiga för dig.
Med AI Builder kan du bygga exakt vad du behöver – en enkel mötesbokningssida för din salong, ett bokningssystem för din restaurang, en klassbokningssida för din träningsstudio eller en eventregistreringssida för din nästa workshop.
Vilka typer av företag kan använda AI Builder för att ta emot bokningar?
Alla företag som tar emot möten eller bokningar – salonger, terapeuter, coacher, konsulter, restauranger, träningsstudior, evenemangsarrangörer, fastighetsmäklare m.fl. Om ditt företag förlitar sig på bokningar kan AI Builder bygga en anpassad lösning som passar ditt sätt att arbeta.
Behöver jag någon kodning eller teknisk kunskap för att bygga en onlinebokningssida eller app?
Ingen alls. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill ha i klarspråk och AI bygger det åt dig i realtid.
Vill du lägga till ett bekräftelsemail? Fråga bara. Behöver du synkronisera med Google Calendar? Beskriv det. Vill du ändra färg på ditt bokningsformulär? Berätta för AI Builder och det är gjort på några sekunder.
Det fungerar på 80+ språk också, så du kan bygga in dina egna ord – inget tekniskt ordförråd behövs. Om du är ny på konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta för att komma igång.
Kan jag skicka automatiska bokningsbekräftelser?
Ja – varje bokning kan utlösa ett omedelbart bekräftelsemejl till din kund, så du slipper manuell uppföljning och riskerar inte att missa några möten.
Kan jag synkronisera min bokningssida eller app med Google Kalender eller Calendly?
Ja. Uppmana bara AI Builder att ansluta bokningssidan eller appen till Google Calendar, Calendly eller något annat verktyg som du redan använder – följ sedan instruktionerna i AI Builder för att hämta din API-nyckel. När du har delat med dig av de begärda uppgifterna sköter AI Builder resten.
Kan mina kunder skapa konton och hantera sina egna bokningar?
Ja, AI Builder levereras med en integrerad backend som låter dig bygga bokningswebbplatser och appar med användarautentisering och kontohantering inkluderat.Detta innebär att kunder kan logga in, se kommande bokningar och hantera sina möten – utan att du behöver några externa verktyg eller tekniska inställningar.
Vad gör jag om jag behöver göra ändringar när mitt företag växer?
Det är lika enkelt att uppdatera din bokningssida eller app som att bygga den. Gå bara tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.
Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala längre ner ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.
Var börjar jag med AI Builders anpassade bokningssida och appbyggare?
Precis här – klicka bara på "Börja gratis". Inget kreditkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din bokningssida eller app, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.
Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner inuti din sida eller app – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.
När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Hosting och domän ingår redan, så det finns inget annat att ställa in – tryck bara på publicera och din bokningssida eller app går live.
Har du ont om krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.
Vad är skillnaden mellan AI Builder och Hostinger Website Builder för bokningssidor?
Hostinger erbjuder två sätt att bygga en bokningssida – med kodningsplattform för AI Builder-vibe och Hostingers dra-och-släpp-webbplatsbyggare – och skillnaden ligger redan i namnet.
Hostinger Website Builder låter dig utgå från en mall eller generera en bokningswebbplats från en beskrivning, och sedan anpassa den genom att dra och släppa förbyggda element. Det är en bra passform för alla som behöver en ren, enkel bokningswebbplats igång snabbt.
Horizons har en konversationsmetod – du chattar med AI och det tillämpar förändringar i realtid, vilket ger dig mycket mer anpassningsfrihet. Det låter dig också bygga mer avancerade projekt, som bokningsappar med användarinloggning och medlemsfunktionalitet, tack vare dess integrerade backend. Och för dem som vill ha det finns full kodåtkomst också.
Båda verktygen är byggda för personer utan teknisk kunskap – skillnaden beror på hur du gillar att bygga och hur mycket flexibilitet du behöver.