Bygg dina egna anpassade AI-verktyg – ingen konfiguration, inget krångel

Med AI redan inbyggt i AI Builder kan du skapa dina egna AI-verktyg – att använda, sälja eller dela.
Kom igång gratis

Betalda planer från endast 35,90 kr/mån

Bygg dina egna anpassade AI-verktyg – ingen konfiguration, inget krångel

Från roliga sidoprojekt till användbara verktyg

Bygg verktyg åt dig själv, spara på prenumerationer eller skapa något som dina användare kommer att älska – och betala för. Här är bara några idéer för att komma igång.
Textverktyg

Textverktyg

Bygg appar som läser, skriver och svarar. Från chattbotar som hanterar kundfrågor dygnet runt, till assistenter som hjälper användare att skriva personliga brev, planera resor eller hitta det perfekta receptet.Börja bygga
Skapa appar som omvandlar och genererar visuellt innehåll. Låt användare förvandla foton till illustrationer, designa anpassade avatarer, visualisera rumsförvandlingar eller skapa produktprototyper – inga designkunskaper behövs.Börja bygga
Bygg smarta verktyg som sparar tid för dina användare. Till exempel AI-drivna leadformulär, CV-granskare, budgetrådgivare eller träningsplanerare – praktiska appar som levererar verkligt värde, varje gång.Börja bygga
Bygg verktyg som folk inte kan sluta dela. Personlighetstester, AI-tarotläsare, kändislookalike-sökare, generatorer för godnattsagor – roliga att använda, ännu roligare att dela.Börja bygga

Allt du behöver för att bygga AI-drivna verktyg

AI som redan finns

Inget tredjepartskonto eller separat fakturering – AI är inbyggt i AI Builder – öppna bara ditt projekt och använd det.

Bygg genom att chatta, inte koda

Beskriv vad du vill ha i klartext och AI Builder bygger det åt dig, ingen kod, ingen teknisk installation – bara din idé och ett samtal.

Din idé sätter gränserna, inte tekniken

Chatbotar, personliga AI-assistenter, bildgeneratorer, skrivverktyg, rekommendationsmotorer – vad du än kan tänka dig har AI Builder AI för att driva det.

Bygg den en gång och tjäna pengar på den

Dela ditt projekt som en mall och tjäna 20% provision varje gång någon använder det för att starta sin egen app och köper sin första AI Builder-plan.

Så fungerar det

01

Öppna ditt AI Builder-projekt

Logga in i AI Builder och starta ett nytt projekt – eller välj en av våra AI-färdiga mallar för att få ett försprång.
02

Skapa, justera och testa

Beskriv vad du vill att din app ska göra, redigera tills den är exakt rätt och testa den live – allt utan att lämna AI Builder.
03

Publicera och dela

Publicera när du är redo. Ditt AI-drivna verktyg är live och redo för användare – du kan följa din kreditförbrukning när som helst i översikten.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.
Alla mallar
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Redo att bygga ditt första AI-drivna verktyg?

Kom igång gratis

Inget betalkort krävs.

Vanliga frågor om att skapa anpassade AI-verktyg

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om att bygga AI-drivna verktyg med AI Builder.

Öppna bara ditt AI Builder-projekt och börja chatta – beskriv vad du vill bygga i klartext så ger AI Builder AI det liv. En sömlös generativ AI-integration är redan inbyggd i ditt projekt, så inga tredjepartskonton, inget modellval och ingen separat fakturering. Du kan uppmana att anpassa något och manuellt redigera text eller uppdatera bilder när du vill, utan att spendera några krediter. När du är redo trycker du på publicera – hosting och domän ingår redan i din plan.

Läs mer i vår Horizons Integrated AI Overview.

Horizons AI-funktioner är byggda för alla med en idé – ingen kodningserfarenhet behövs. Oavsett om du är en småföretagare som vill bygga anpassade AI-verktyg istället för att betala för tredjepartslösningar, en skapare som vill tjäna pengar på din publik med en AI-driven app eller en expert – som en fitnesstränare eller nutritionist – som vill paketera sin kunskap till ett verktyg som de kan sälja till kunder, gör AI Builder det möjligt.

Om du kan beskriva vad du vill bygga, kan du bygga det. Och om du letar efter inspiration eller bara vill ha ett försprång, bläddra i våra fördesignade mallar för att hitta en som passar din idé.

Horizons stöder textgenerering och analys, samt bildgenerering och analys (PNG, WebP, JPEG). Ni kan använda dessa för att skapa era egna AI-chattbotar, personliga AI-assistenter, skrivverktyg, bildkonverterare, rekommendationsmotorer och mycket mer.

Du kan komma igång gratis med AI Builder. Din plan innehåller AI-krediter för att börja bygga och experimentera direkt. När du har använt dina gratiskrediter kan du när som helst fylla på för att fortsätta bygga och driva AI-funktionerna inuti din publicerade app eller webbplats. Inga överraskningskostnader, inga dolda avgifter - du har alltid kontroll över vad du spenderar.

AI-krediter möjliggör två saker: att bygga din webbplats eller en app (1 meddelande = 1 kredit) och AI-funktionerna i ditt publicerade webbprojekt. För användning av AI-funktioner inom din webbplats eller webbapp använder vi delkrediter – vilket innebär att dina krediter räcker längre endast när dina användare interagerar med ditt AI-verktyg.

Ja. Din översikt över AI-kreditanvändning visar en uppdelning av krediter som används för att bygga och redigera, samt krediter som din apps AI-funktioner förbrukar, så att du alltid vet exakt vart dina krediter tar vägen.

Inte alls. AI Builder är utformat för alla – från icke-tekniska tillverkare till erfarna utvecklare. Om du kan beskriva vad du vill bygga kan AI Builder hjälpa dig att bygga det.

Ja – om du tidigare har byggt ett projekt med AI App Builder eller vibe-kodat en webbplats med AI Builder ingår den integrerade AI-funktionen redan i din plan utan extra kostnad.Öppna bara ett befintligt projekt eller starta ett nytt, fyll på dina AI-poäng och du är redo att köra.

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