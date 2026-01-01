Bygg dina egna anpassade AI-verktyg – ingen konfiguration, inget krångel
Från roliga sidoprojekt till användbara verktyg
Textverktyg
Bildverktyg
Nyttiga verktyg
Roliga och virala verktyg
Allt du behöver för att bygga AI-drivna verktyg
AI som redan finns
Bygg genom att chatta, inte koda
Din idé sätter gränserna, inte tekniken
Bygg den en gång och tjäna pengar på den
Så fungerar det
Öppna ditt AI Builder-projekt
Skapa, justera och testa
Publicera och dela
Välj en mall och gör den till din egen.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om att skapa anpassade AI-verktyg
Hur kan jag bygga mina egna AI-verktyg?
Öppna bara ditt AI Builder-projekt och börja chatta – beskriv vad du vill bygga i klartext så ger AI Builder AI det liv. En sömlös generativ AI-integration är redan inbyggd i ditt projekt, så inga tredjepartskonton, inget modellval och ingen separat fakturering. Du kan uppmana att anpassa något och manuellt redigera text eller uppdatera bilder när du vill, utan att spendera några krediter. När du är redo trycker du på publicera – hosting och domän ingår redan i din plan.
Läs mer i vår Horizons Integrated AI Overview.
Vem kan använda AI Builder för att skapa anpassade AI-verktyg?
Horizons AI-funktioner är byggda för alla med en idé – ingen kodningserfarenhet behövs. Oavsett om du är en småföretagare som vill bygga anpassade AI-verktyg istället för att betala för tredjepartslösningar, en skapare som vill tjäna pengar på din publik med en AI-driven app eller en expert – som en fitnesstränare eller nutritionist – som vill paketera sin kunskap till ett verktyg som de kan sälja till kunder, gör AI Builder det möjligt.
Om du kan beskriva vad du vill bygga, kan du bygga det. Och om du letar efter inspiration eller bara vill ha ett försprång, bläddra i våra fördesignade mallar för att hitta en som passar din idé.
Vilken typ av AI-funktioner kan jag lägga till i min app?
Horizons stöder textgenerering och analys, samt bildgenerering och analys (PNG, WebP, JPEG). Ni kan använda dessa för att skapa era egna AI-chattbotar, personliga AI-assistenter, skrivverktyg, bildkonverterare, rekommendationsmotorer och mycket mer.
Är AI Builder gratis att använda?
Du kan komma igång gratis med AI Builder. Din plan innehåller AI-krediter för att börja bygga och experimentera direkt. När du har använt dina gratiskrediter kan du när som helst fylla på för att fortsätta bygga och driva AI-funktionerna inuti din publicerade app eller webbplats. Inga överraskningskostnader, inga dolda avgifter - du har alltid kontroll över vad du spenderar.
Hur fungerar AI-krediter?
AI-krediter möjliggör två saker: att bygga din webbplats eller en app (1 meddelande = 1 kredit) och AI-funktionerna i ditt publicerade webbprojekt. För användning av AI-funktioner inom din webbplats eller webbapp använder vi delkrediter – vilket innebär att dina krediter räcker längre endast när dina användare interagerar med ditt AI-verktyg.
Kan jag se hur många AI-krediter min app har använt?
Ja. Din översikt över AI-kreditanvändning visar en uppdelning av krediter som används för att bygga och redigera, samt krediter som din apps AI-funktioner förbrukar, så att du alltid vet exakt vart dina krediter tar vägen.
Behöver jag kodningskunskaper för att använda AI Builder AI tools builder?
Inte alls. AI Builder är utformat för alla – från icke-tekniska tillverkare till erfarna utvecklare. Om du kan beskriva vad du vill bygga kan AI Builder hjälpa dig att bygga det.
Kan jag börja bygga AI-verktyg om jag redan har en prenumeration som jag köpt tidigare?
Ja – om du tidigare har byggt ett projekt med AI App Builder eller vibe-kodat en webbplats med AI Builder ingår den integrerade AI-funktionen redan i din plan utan extra kostnad.Öppna bara ett befintligt projekt eller starta ett nytt, fyll på dina AI-poäng och du är redo att köra.