Enkel SaaS-apputveckling
Bygg snabbare och enklare med AI Builders kodlösa SaaS-byggare
Allt-i-ett AI-partner
Allt för att gå live
Webbhotell, domän, e-post och SEO-optimering – allt ingår. Inga separata konton eller krånglig konfiguration.
Inbyggd backend
Databaser, användarkonton och fillagring är inbyggt – inga externa verktyg behövs – så att din SaaS fungerar som en komplett produkt direkt.
Tjäna pengar från dag ett
Allt-i-ett AI-partner
Allt för att gå live
Webbhotell, domän, e-post och SEO-optimering – allt ingår. Inga separata konton eller krånglig konfiguration.
Inbyggd backend
Databaser, användarkonton och fillagring är inbyggt – inga externa verktyg behövs – så att din SaaS fungerar som en komplett produkt direkt.
Tjäna pengar från dag ett
SaaS-lösningar du kan bygga – ingen kod, bara din kreativitet
Micro SaaS för utbildning
CRM-webbapp
Inläggsgenerator för sociala medier
Webbapp för restaurangbokningar
Micro SaaS inom träningsbranschen
Podcast-webbapp
Medlemssida
Hur man skapar en SaaS-app
Definiera din idé och dina kärnfunktioner
Välj din plattform och dina verktyg
Publicera med ett enda klick
Välj en mall och gör den till din egen.
Färdiga mallar
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
Vill du dyka djupare?
Fler sätt att tjäna pengar med AI Builder
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om SaaS-apputveckling
Vad är SaaS-apputveckling?
SaaS-apputveckling (programvara som en tjänst) innebär att skapa molnbaserade verktyg eller tjänster som användare kommer åt via en webbläsare, vanligtvis på prenumerationsbasis. Till skillnad från traditionell programvara kräver SaaS-appar inte nedladdningar eller installationer, allt körs online.
Vill du utforska startup-vänliga möjligheter? Kolla in vår lista med SaaS-idéer för inspiration.
Behöver jag veta hur man kodar för att bygga en SaaS-app?
Nej – och med AI Builder behöver du inte lära dig HTML, CSS eller några ramverk. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – som ofta kallas vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill att din SaaS-app ska göra i klartext och AI bygger den åt dig i realtid. Vill du lägga till en ny funktion? Fråga bara. Behöver du ändra ett användarflöde? Beskriv det. Om du är ny med konceptet går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta.
För att bli inspirerad, utforska några av våra favoritexempel på micro SaaS-exempel.
Hur mycket kostar det att bygga en SaaS-app?
Kostnaderna varierar beroende på din metod. Att koda själv kostar tid men mindre pengar. Att anlita utvecklare kan vara dyrt. Men att använda en SaaS-builder utan kod som Hostinger Horizons är budgetvänligt, med prisvärda planer som börjar från 35,90 kr/mån. Den låter dig bygga, testa och lansera SaaS-produkter utan höga uppstartskostnader.
Du kan börja gratis – inget betalkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändningen beror på komplexiteten i varje prompt – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din SaaS-app, se den komma till liv och få en verklig känsla för Horizons innan du binder upp dig till något.
När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Webbhotell, domän och SEO-optimering ingår – tryck bara på publicera så går din SaaS live.
Börjar krediterna ta slut? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från översikten.
Hur kan jag tjäna pengar på min SaaS-app?
Du kan tjäna pengar på SaaS-appar genom månadsprenumerationer, nivåindelade premiumplaner, köp i appar eller annonser.Hostinger AI Builder integreras med betalningssystem som Stripe, vilket gör det enklare att konfigurera fakturering.
Hur kan jag marknadsföra min SaaS-app?
Effektiv SaaS-marknadsföring inkluderar SEO, kampanjer i sociala medier, betalda annonser, e-postmarknadsföring och samarbeten med influencers. Att identifiera din målgrupp och positionera din apps värde är avgörande.
Läs mer i vår SaaS-marknadsföringsguide.
Vad är skillnaden mellan SaaS och micro SaaS?
En micro SaaS är en högspecialiserad SaaS-app som betjänar en liten nisch, ofta byggd och driven av ett litet team eller till och med en ensam grundare. Dessa webbplatser kan vara snabbare att lansera och enklare att hantera.
Vill du veta mer? Kolla in vår micro SaaS-guide.
Hur underhåller jag en SaaS-app?
Underhåll inkluderar regelbunden uppdatering av din app, fastställande av buggar, förbättrad säkerhet och lägga till nya funktioner.Hostinger AI Builder förenklar detta genom att kombinera uppdateringar, hosting och övervakning i en sömlös plattform.
Hur testar jag en SaaS-app?
Testning hjälper dig att upptäcka fel och säkerställa att din SaaS-app fungerar på alla enheter. Du kan testa funktioner manuellt eller använda automatiserade testverktyg. Hostinger AI Builder låter dig förhandsgranska och testa i en sandlådemiljö innan du publicerar.
Hur skyddar jag en SaaS-app?
SaaS-säkerhet innebär att skydda användardata, genomdriva stark autentisering, tillämpa SSL och regelbundet övervaka sårbarheter.Hostinger AI Builder tar hand om viktiga säkerhetsfunktioner ur lådan, vilket hjälper dig att starta tryggt.
Hur distribuerar och hostar jag en SaaS-app?
Traditionellt kräver driftsättning och hosting att man konfigurerar servrar, konfigurerar miljöer och hanterar domäner.Med Hostinger AI Builder är allt integrerat. Du bygger och startar på ett ställe, med hosting, anpassade domäner och SSL inkluderat.