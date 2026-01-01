Enkel SaaS-apputveckling

Förvandla din mikro SaaS app idé till en levande produkt med lätthet med Hostinger AI Builder no-code plattform.
Starta gratis

Inget betalkort krävs.

Enkel SaaS-apputveckling

Bygg snabbare och enklare med AI Builders kodlösa SaaS-byggare

Allt du behöver för att bygga, lansera och utveckla din SaaS.

Allt-i-ett AI-partner

Du behöver bara beskriva din SaaS-idé, så bygger AI den – från backend-logik till design – en fullt fungerande produkt redo att lanseras på några minuter. Ingen kodning, inget tekniskt team, ingen väntetid.
Allt-i-ett AI-partner

Allt för att gå live

Webbhotell, domän, e-post och SEO-optimering – allt ingår. Inga separata konton eller krånglig konfiguration.

Allt för att gå live

Inbyggd backend

Databaser, användarkonton och fillagring är inbyggt – inga externa verktyg behövs – så att din SaaS fungerar som en komplett produkt direkt.

Inbyggd backend

Tjäna pengar från dag ett

Erbjud flera prenumerationsnivåer med sömlösa upp- eller nedgraderingar av prenumerationer. 0 % transaktionsavgifter och inbyggd Stripe-integration gör återkommande intäkter smidiga.
Tjäna pengar från dag ett

Allt-i-ett AI-partner

Du behöver bara beskriva din SaaS-idé, så bygger AI den – från backend-logik till design – en fullt fungerande produkt redo att lanseras på några minuter. Ingen kodning, inget tekniskt team, ingen väntetid.
Allt-i-ett AI-partner

Allt för att gå live

Webbhotell, domän, e-post och SEO-optimering – allt ingår. Inga separata konton eller krånglig konfiguration.

Allt för att gå live

Inbyggd backend

Databaser, användarkonton och fillagring är inbyggt – inga externa verktyg behövs – så att din SaaS fungerar som en komplett produkt direkt.

Inbyggd backend

Tjäna pengar från dag ett

Erbjud flera prenumerationsnivåer med sömlösa upp- eller nedgraderingar av prenumerationer. 0 % transaktionsavgifter och inbyggd Stripe-integration gör återkommande intäkter smidiga.
Tjäna pengar från dag ett

SaaS-lösningar du kan bygga – ingen kod, bara din kreativitet

Utforska verkliga exempel på SaaS-produkter du kan skapa med Hostinger AI Builder – allt byggt genom att enkelt beskriva vad du behöver.
SaaS-lösningar du kan bygga – ingen kod, bara din kreativitet

Micro SaaS för utbildning

Skapa inlärningsverktyg – minikurser, språkövningar, certifikat som hjälper handledare och små utbildningsteam att leverera strukturerade lektioner och följa framsteg utan ett komplett LMS.Börja bygga
Hjälp företag att hantera leads, spåra kundrelationer och avsluta fler affärer – bygg ett helt anpassat CRM och erbjud det som en prenumeration till säljteam och byråer.Börja bygga
Hjälp användare att skapa bildtexter, inläggsidéer, hashtags, engagerande inledningar och plattformsfärdigt innehåll från enkla promptar.Börja bygga
Låt restauranger hantera bokningar, hålla koll på lediga bord och skicka bekräftelsemejl – bygg ett nischat bokningsverktyg och erbjud det till företag inom besöksnäringen.Börja bygga
Skapa appar för träningsplanering, framstegsspårning, måltidsplanering och utmaningar som hjälper användarna att vara konsekventa, samtidigt som det ger tränare och kreatörer ett sätt att paketera och sälja program.Börja bygga
Bygg din egen podcastplattform – dela avsnitt, utöka din publik och ta betalt för premium- eller exklusivt innehåll via prenumerationer.Börja bygga
Bygg en plattform där medlemmar betalar för att få tillgång till exklusivt innehåll, kurser eller en community – bestäm dina egna priser, hantera prenumerationer och bygg upp dina återkommande intäkter.Börja bygga

Hur man skapar en SaaS-app

01

Definiera din idé och dina kärnfunktioner

Förtydliga problemet som din SaaS-app kommer att lösa och beskriv de viktigaste funktionerna för dina användare.
02

Välj din plattform och dina verktyg

Välj mellan att koda din SaaS-app manuellt eller använda Hostinger Horizons för att omvandla dina promptar till en fullt fungerande SaaS-produkt utan någon kod.
03

Publicera med ett enda klick

Tryck på publicera så är din SaaS live – hosting, domän och SEO-optimering ingår. Börja onboarda dina första användare direkt.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.

Färdiga mallar

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Vill du dyka djupare?

Utforska omfattande handledningar, guider och steg-för-steg-instruktioner som tar dig från nybörjare till AI-proffs på nolltid. Få allt du behöver för att bygga ditt första AI-projekt och mer.
Vad är SaaS?

Vad är SaaS?

Guide
Hur man bygger en SaaS-produkt

Hur man bygger en SaaS-produkt

Guide
Idéer för micro SaaS

Idéer för micro SaaS

Guide
Video

Fler sätt att tjäna pengar med AI Builder

Sälj online

Få bokningar

Bygg anpassade AI-verktyg

Skapa en mall och tjäna provision

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Redo att förverkliga din unika projektidé?

Starta gratis

Inget betalkort krävs.

Vanliga frågor om SaaS-apputveckling

SaaS-apputveckling (programvara som en tjänst) innebär att skapa molnbaserade verktyg eller tjänster som användare kommer åt via en webbläsare, vanligtvis på prenumerationsbasis. Till skillnad från traditionell programvara kräver SaaS-appar inte nedladdningar eller installationer, allt körs online.

Vill du utforska startup-vänliga möjligheter? Kolla in vår lista med SaaS-idéer för inspiration.

Nej – och med AI Builder behöver du inte lära dig HTML, CSS eller några ramverk. AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – som ofta kallas vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill att din SaaS-app ska göra i klartext och AI bygger den åt dig i realtid. Vill du lägga till en ny funktion? Fråga bara. Behöver du ändra ett användarflöde? Beskriv det. Om du är ny med konceptet går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta.

För att bli inspirerad, utforska några av våra favoritexempel på micro SaaS-exempel.

Kostnaderna varierar beroende på din metod. Att koda själv kostar tid men mindre pengar. Att anlita utvecklare kan vara dyrt. Men att använda en SaaS-builder utan kod som Hostinger Horizons är budgetvänligt, med prisvärda planer som börjar från 35,90 kr/mån. Den låter dig bygga, testa och lansera SaaS-produkter utan höga uppstartskostnader.

Du kan börja gratis – inget betalkort krävs. När du väl är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändningen beror på komplexiteten i varje prompt – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din SaaS-app, se den komma till liv och få en verklig känsla för Horizons innan du binder upp dig till något.

När du är redo att publicera byter du helt enkelt till en av våra betalda planer. Webbhotell, domän och SEO-optimering ingår – tryck bara på publicera så går din SaaS live.

Börjar krediterna ta slut? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från översikten.

Du kan tjäna pengar på SaaS-appar genom månadsprenumerationer, nivåindelade premiumplaner, köp i appar eller annonser.Hostinger AI Builder integreras med betalningssystem som Stripe, vilket gör det enklare att konfigurera fakturering.

Effektiv SaaS-marknadsföring inkluderar SEO, kampanjer i sociala medier, betalda annonser, e-postmarknadsföring och samarbeten med influencers. Att identifiera din målgrupp och positionera din apps värde är avgörande.

Läs mer i vår SaaS-marknadsföringsguide.

En micro SaaS är en högspecialiserad SaaS-app som betjänar en liten nisch, ofta byggd och driven av ett litet team eller till och med en ensam grundare. Dessa webbplatser kan vara snabbare att lansera och enklare att hantera.

Vill du veta mer? Kolla in vår micro SaaS-guide.

Underhåll inkluderar regelbunden uppdatering av din app, fastställande av buggar, förbättrad säkerhet och lägga till nya funktioner.Hostinger AI Builder förenklar detta genom att kombinera uppdateringar, hosting och övervakning i en sömlös plattform.

Testning hjälper dig att upptäcka fel och säkerställa att din SaaS-app fungerar på alla enheter. Du kan testa funktioner manuellt eller använda automatiserade testverktyg. Hostinger AI Builder låter dig förhandsgranska och testa i en sandlådemiljö innan du publicerar.

SaaS-säkerhet innebär att skydda användardata, genomdriva stark autentisering, tillämpa SSL och regelbundet övervaka sårbarheter.Hostinger AI Builder tar hand om viktiga säkerhetsfunktioner ur lådan, vilket hjälper dig att starta tryggt.

Traditionellt kräver driftsättning och hosting att man konfigurerar servrar, konfigurerar miljöer och hanterar domäner.Med Hostinger AI Builder är allt integrerat. Du bygger och startar på ett ställe, med hosting, anpassade domäner och SSL inkluderat.

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