Sälj online med en webbutik som du utformar själv
Allt du behöver för att sälja och växa online
Sälj digitala produkter
Allt för att driva tillväxt
Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.
0% transaktionsavgifter
Behåll det du tjänar. Acceptera fler än 100 betalningsmetoder utan extra avgifter.
Automatisk e-postleverans
Sälj digitala produkter
Allt för att driva tillväxt
Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.
0% transaktionsavgifter
Behåll det du tjänar. Acceptera fler än 100 betalningsmetoder utan extra avgifter.
Automatisk e-postleverans
Din e-handelsidé, redo att förverkligas
Anpassad webbutik
Medlemssida
AI-chattbot
Verktyg för lagerspårning
Orderspårningssystem
Analysöversikt för försäljning
Så börjar man sälja på nätet med AI
Beskriv din idé eller välj en mall
Anpassa och testa
Publicera med ett klick
Välj en mall och gör den till din egen.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Från koncept till kassa på några minuter
Se vad mer Horizons kan bygga för ditt företag
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om AI Builder vibe code online store
Vad är AI Builder e-handel?
AI Builder ecommerce är utformad för att göra försäljning online tillgänglig för alla.AI Builder AI bygger din butik eller anpassade e-handelswebbapp genom ett enkelt chattgränssnitt, medan Hostingers inhemska e-handelslösning tar hand om produkter, betalningar, beställningar och frakt - allt arbetar tillsammans ur lådan.
Ingen kodning, ingen teknisk inställning, inga separata verktyg för att jonglera.Allt du behöver för att sälja online, redo när du är.
Vad kan jag sälja?
Du kan sälja fysiska och digitala produkter, presentkort och skriva ut på begäran-produkter.
Prenumerationer och avtalade tider stöds inte ännu, men du kan fortfarande erbjuda dem med hjälp av verktyg från tredje part:
- För att börja sälja prenumerationer rekommenderar vi att du använder Stripe. Be bara AI Builder att hjälpa dig att koppla det till ditt projekt.
- För avtalade tider fungerar verktyg som Calendly utmärkt. Du kan också fråga AI Builder hur du lägger till det på din webbplats.
Vilka betalningsmetoder stöds?
Välj bland 100+ betalningsmetoder, som kort, PayPal, Google Pay, Apple Pay och fler. Vilka betalningsmetoder som är tillgängliga för din butik beror på var du säljer, din plats, valuta och vilka du säljer till.
Vilka fraktmetoder stöds?
När du har anslutit en webbutik kan du ange dina fraktzoner med upp till 25 leveransalternativ och ställa in anpassade fraktregler baserat på orderbelopp eller produktvikt.
Hur ansluter jag en webbutik till mitt projekt?
Det krävs bara två steg för att få igång din butik:
- Klicka på "Integrations" i det övre högra hörnet av ditt AI Builder-projekt och välj och anslut sedan onlinebutiken.
- När du är ansluten går du till "Integrations" → "Onlinebutik" för att komma åt alla dina butiksinställningar.
Kolla vår steg-för-steg-guide för mer instruktioner.
Hur redigerar jag min webbutik?
Du kan hantera din butik när som helst genom att klicka på "Integrationer" → "Webbutik".
När den är ansluten ser du länkar som omdirigerar dig till den inbyggda butikshanteraren. Därifrån kan du hantera produkter, betalningar och mer, utan att behöva ange några instruktioner.
Om du vill redigera hur din webbutik ser ut (som layouten på din produktlista) kan du bara be AI i chatten att göra ändringar.
Kan jag bygga mer än bara en webbutik med AI Builder?
Ja – och det är här AI Builder verkligen sticker ut. Från en enkel webbutik till en helt anpassad e-handelsapp – med AI Builder kan du bygga vilken e-handelsupplevelse du än kan tänka dig – inklusive anpassade verktyg som är anpassade efter dina exakta affärsbehov. Lagerspårningssystem, orderhanteringssystem, kontrollpaneler för försäljning – beskriv bara vad du behöver och AI Builder bygger det åt dig.
Behöver jag kodningskunskaper för att skapa en e-handelsapp eller butik?
Ingen alls. AI Builder är byggt kring vibe-kodning – beskriv bara vad du vill bygga och AI tar hand om resten. Oavsett om du startar en skyltfönster eller bygger ett anpassat e-handelsverktyg krävs bara en uppmaning.
Om ditt mål är att starta en webbutik kan du bygga en första webbplats från en enda uppmaning, sedan ansluta den inbyggda webbutiksintegrationen och lägga till dina produkter – allt utan att skriva en enda rad kod.
Är vibe-kodning något för mig?
Om du någonsin har fått en idé om en webbutik eller ett anpassat e-handelsverktyg men inte visste var du skulle börja – vibe-kodning är för dig. Istället för att skriva kod, beskriver du helt enkelt vad du vill bygga i klarspråk och AI ger det liv, steg för steg.
Det bästa sättet att ta reda på det är att prova det själv. AI Builder levereras med en gratis testperiod inklusive 5 uppmaningar – tillräckligt för att vibe-koda en första webbutik eller anpassad e-handelsapp och se exakt vad den kan göra innan du förbinder dig till något.
Vad är skillnaden mellan AI Builder och Hostinger Website Builder för e-handel?
Hostinger erbjuder två sätt att bygga en webbutik – med Horizons vibe coding-plattform och Hostingers website builder med drag-and-drop – och skillnaden ligger redan i namnet.
Hostinger Website Builder låter dig börja från en mall eller generera en webbutik från en beskrivning, och sedan anpassa den genom att dra och släppa förbyggda element. Det passar perfekt för alla som behöver en snygg och enkel webbutik igång snabbt.
Horizons använder ett konversationsbaserat tillvägagångssätt – du chattar med AI så tillämpar den ändringar i realtid, vilket ger dig mycket större anpassningsfrihet. Det låter dig också bygga mer avancerade projekt, som marknadsplatser eller mer komplexa webbutiker med användarinloggningar, tack vare dess integrerade backend. Och för dem som vill ha det finns även full kodåtkomst tillgänglig.
Båda verktygen drivs av Hostingers egen e-handelslösning och är byggda för personer utan teknisk kunskap – skillnaden ligger i hur du föredrar att bygga och hur mycket flexibilitet du behöver.