Sälj online med en webbutik som du utformar själv

Skapa din butik eller en helt anpassad e-handelsapp bara genom att chatta med AI. Hantera produkter, beställningar, betalningar och mer – allt på ett ställe.
Kom igång gratis

Betalda prenumerationer från endast 35,90 kr/mån

Sälj online med en webbutik som du utformar själv

Allt du behöver för att sälja och växa online

Få allt du behöver för att sälja fysiska och digitala produkter, presentkort, eller driva en print on demand-verksamhet.
Sälj digitala produkter

Sälj digitala produkter

Skapa din webbutik och produktsidor enkelt genom att chatta med AI eller använda mallar.
Sälj digitala produkter

Allt för att driva tillväxt

Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.

Allt för att driva tillväxt

0% transaktionsavgifter

Behåll det du tjänar. Acceptera fler än 100 betalningsmetoder utan extra avgifter.

0% transaktionsavgifter

Automatisk e-postleverans

Dina digitala produkter (e-böcker, musik, konst) levereras direkt till kunderna utan att du behöver lyfta ett finger.
Automatisk e-postleverans

Sälj digitala produkter

Skapa din webbutik och produktsidor enkelt genom att chatta med AI eller använda mallar.
Sälj digitala produkter

Allt för att driva tillväxt

Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.

Allt för att driva tillväxt

0% transaktionsavgifter

Behåll det du tjänar. Acceptera fler än 100 betalningsmetoder utan extra avgifter.

0% transaktionsavgifter

Automatisk e-postleverans

Dina digitala produkter (e-böcker, musik, konst) levereras direkt till kunderna utan att du behöver lyfta ett finger.
Automatisk e-postleverans

Din e-handelsidé, redo att förverkligas

Från webbutiker till säljöversikter och mer – utforska några populära exempel för att få idéer eller kom igång direkt med en färdig prompt och börja bygga på några sekunder.
Anpassad webbutik

Anpassad webbutik

Lansera en butik som ser ut och fungerar precis som du vill – visa upp dina produkter, hantera beställningar och börja sälja online utan att röra en enda rad kod.Börja bygga
Bygg en låst plattform där medlemmar betalar för att få tillgång till exklusivt innehåll, kurser eller en community – sätt dina egna priser, hantera prenumerationer och öka dina återkommande intäkter.Börja bygga
Skapa en smart chattbot som svarar på kundfrågor dygnet runt, vägleder kunder eller automatiserar vanliga uppgifter.Börja bygga
Låt användare enkelt övervaka lagernivåer, spåra förnödenheter och undvika brist – allt från en enkel och intuitiv översikt.Börja bygga
Håll era kunder uppdaterade med varumärkesanpassad orderspårning som bygger förtroende från köp till leverans.Börja bygga
Förvandla dina säljdata till tydliga, handlingsbara insikter så att du alltid vet vad som fungerar och var du kan växa.Börja bygga

Så börjar man sälja på nätet med AI

01

Beskriv din idé eller välj en mall

Beskriv webbutiken eller e-handelsappen du har i åtanke och se den förverkligas – eller välj en mall för att komma igång ännu snabbare.
02

Anpassa och testa

Finjustera din design, skapa produktsidor från en enda bild och koppla betalningar och frakt – allt från en och samma översikt. Förhandsgranska det live innan du publicerar.
03

Publicera med ett klick

Med ett klick är din butik uppe och redo att ta emot beställningar – ingen teknisk installation, inga tredjepartsanslutningar eller väntetider.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Från koncept till kassa på några minuter

Se hur du kan skapa, anpassa och lansera din butik på några minuter. Från AI-tillverkade produkter till betalningsinställningar.

Se vad mer Horizons kan bygga för ditt företag

Webbsidor och appar för företagspresentationer

Bokningssidor och appar

Anpassade CRM-system

Interna företagsverktyg

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

Redo att lansera din webbutik eller e-handelsapp?

Kom igång gratis

Inget betalkort krävs

Vanliga frågor om AI Builder vibe code online store

AI Builder ecommerce är utformad för att göra försäljning online tillgänglig för alla.AI Builder AI bygger din butik eller anpassade e-handelswebbapp genom ett enkelt chattgränssnitt, medan Hostingers inhemska e-handelslösning tar hand om produkter, betalningar, beställningar och frakt - allt arbetar tillsammans ur lådan.

Ingen kodning, ingen teknisk inställning, inga separata verktyg för att jonglera.Allt du behöver för att sälja online, redo när du är.

Du kan sälja fysiska och digitala produkter, presentkort och skriva ut på begäran-produkter.

Prenumerationer och avtalade tider stöds inte ännu, men du kan fortfarande erbjuda dem med hjälp av verktyg från tredje part:

  • För att börja sälja prenumerationer rekommenderar vi att du använder Stripe. Be bara AI Builder att hjälpa dig att koppla det till ditt projekt.
  • För avtalade tider fungerar verktyg som Calendly utmärkt. Du kan också fråga AI Builder hur du lägger till det på din webbplats.

Välj bland 100+ betalningsmetoder, som kort, PayPal, Google Pay, Apple Pay och fler. Vilka betalningsmetoder som är tillgängliga för din butik beror på var du säljer, din plats, valuta och vilka du säljer till.

När du har anslutit en webbutik kan du ange dina fraktzoner med upp till 25 leveransalternativ och ställa in anpassade fraktregler baserat på orderbelopp eller produktvikt.

Det krävs bara två steg för att få igång din butik:

  1. Klicka på "Integrations" i det övre högra hörnet av ditt AI Builder-projekt och välj och anslut sedan onlinebutiken.
  2. När du är ansluten går du till "Integrations" → "Onlinebutik" för att komma åt alla dina butiksinställningar.

Kolla vår steg-för-steg-guide för mer instruktioner.

Du kan hantera din butik när som helst genom att klicka på "Integrationer" → "Webbutik".

När den är ansluten ser du länkar som omdirigerar dig till den inbyggda butikshanteraren. Därifrån kan du hantera produkter, betalningar och mer, utan att behöva ange några instruktioner.

Om du vill redigera hur din webbutik ser ut (som layouten på din produktlista) kan du bara be AI i chatten att göra ändringar.

Ja – och det är här AI Builder verkligen sticker ut. Från en enkel webbutik till en helt anpassad e-handelsapp – med AI Builder kan du bygga vilken e-handelsupplevelse du än kan tänka dig – inklusive anpassade verktyg som är anpassade efter dina exakta affärsbehov. Lagerspårningssystem, orderhanteringssystem, kontrollpaneler för försäljning – beskriv bara vad du behöver och AI Builder bygger det åt dig.

Ingen alls. AI Builder är byggt kring vibe-kodning – beskriv bara vad du vill bygga och AI tar hand om resten. Oavsett om du startar en skyltfönster eller bygger ett anpassat e-handelsverktyg krävs bara en uppmaning.

Om ditt mål är att starta en webbutik kan du bygga en första webbplats från en enda uppmaning, sedan ansluta den inbyggda webbutiksintegrationen och lägga till dina produkter – allt utan att skriva en enda rad kod.

Om du någonsin har fått en idé om en webbutik eller ett anpassat e-handelsverktyg men inte visste var du skulle börja – vibe-kodning är för dig. Istället för att skriva kod, beskriver du helt enkelt vad du vill bygga i klarspråk och AI ger det liv, steg för steg.

Det bästa sättet att ta reda på det är att prova det själv. AI Builder levereras med en gratis testperiod inklusive 5 uppmaningar – tillräckligt för att vibe-koda en första webbutik eller anpassad e-handelsapp och se exakt vad den kan göra innan du förbinder dig till något.

Hostinger erbjuder två sätt att bygga en webbutik – med Horizons vibe coding-plattform och Hostingers website builder med drag-and-drop – och skillnaden ligger redan i namnet.

Hostinger Website Builder låter dig börja från en mall eller generera en webbutik från en beskrivning, och sedan anpassa den genom att dra och släppa förbyggda element. Det passar perfekt för alla som behöver en snygg och enkel webbutik igång snabbt.

Horizons använder ett konversationsbaserat tillvägagångssätt – du chattar med AI så tillämpar den ändringar i realtid, vilket ger dig mycket större anpassningsfrihet. Det låter dig också bygga mer avancerade projekt, som marknadsplatser eller mer komplexa webbutiker med användarinloggningar, tack vare dess integrerade backend. Och för dem som vill ha det finns även full kodåtkomst tillgänglig.

Båda verktygen drivs av Hostingers egen e-handelslösning och är byggda för personer utan teknisk kunskap – skillnaden ligger i hur du föredrar att bygga och hur mycket flexibilitet du behöver.

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