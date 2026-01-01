Hostinger erbjuder två sätt att bygga en webbutik – med Horizons vibe coding-plattform och Hostingers website builder med drag-and-drop – och skillnaden ligger redan i namnet.

Hostinger Website Builder låter dig börja från en mall eller generera en webbutik från en beskrivning, och sedan anpassa den genom att dra och släppa förbyggda element. Det passar perfekt för alla som behöver en snygg och enkel webbutik igång snabbt.

Horizons använder ett konversationsbaserat tillvägagångssätt – du chattar med AI så tillämpar den ändringar i realtid, vilket ger dig mycket större anpassningsfrihet. Det låter dig också bygga mer avancerade projekt, som marknadsplatser eller mer komplexa webbutiker med användarinloggningar, tack vare dess integrerade backend. Och för dem som vill ha det finns även full kodåtkomst tillgänglig.

Båda verktygen drivs av Hostingers egen e-handelslösning och är byggda för personer utan teknisk kunskap – skillnaden ligger i hur du föredrar att bygga och hur mycket flexibilitet du behöver.