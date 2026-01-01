Visa upp ditt arbete med en portfoliosida eller app

Från portfoliosidor till interaktiva kundportaler – bygg en professionell onlinenärvaro som gör ett starkt första intryck, visar upp ditt arbete och förvandlar besökare till kunder.
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Betalda planer från endast 35,90 kr/mån

Visa upp ditt arbete med en portfoliosida eller app

Allt du behöver för att göra ett starkt första intryck

Bygg, lansera och utveckla din närvaro online – allt på ett ställe, utan att du behöver teknisk kunskap.

Få ut ditt arbete online på nolltid

Bygg en professionell webbplats eller webbapp som ser bra ut på alla enheter – chatta bara med AI eller välj en mall för att komma igång på några minuter.

Allt för att driva tillväxt

Webbhotell, domän och e-post – allt ingår. Enkel installation för marknadsförings- och betalningsverktyg: SEO, Stripe, PayPal, AdSense och mer.

Bli upptäckt av rätt kunder

Använd integrationer för marknadsföring för att nå nya kunder i de viktigaste kanalerna.

Samla in leads och kundförfrågningar

Lägg till ett anpassat kontaktformulär på din presentationswebbplats och förvandla besökare till potentiella kunder – varje förfrågan hamnar direkt i din inkorg, redo för uppföljning.
Allt du behöver för att göra ett starkt första intryck

Din onlinenärvaro, byggd på ditt sätt

Utforska några populära exempel på webbplatser och appar för att väcka idéer eller kom igång direkt med en färdig prompt och börja bygga på några sekunder.
Din onlinenärvaro, byggd på ditt sätt

Företagssida

Skapa en professionell onlinenärvaro som lyfter fram dina tjänster, berättar din historia och förvandlar besökare till kunder.Börja bygga
Ge era kunder en varumärkt plats för att se projektuppdateringar, dela filer och hålla sig uppdaterade – allt på ett och samma ställe.Börja bygga
Visa upp ditt arbete snyggt och låt dina projekt tala för sig själva – du behöver ingen designer eller utvecklare.Börja bygga
Skapa ett hem online för din expertis – dela din berättelse, visa upp ditt arbete och utöka din målgrupp.Börja bygga

Hur man bygger en webbplats eller app för företagspresentationer med AI

01

Beskriv din idé

Beskriv din idé för webbplatsen eller appen och se den förverkligas – eller välj en mall för att komma igång ännu snabbare.
02

Anpassa och testa

Finjustera din design genom att chatta med AI – lägg till ditt arbete, justera varje detalj tills det känns precis rätt, och förhandsgranska det live innan du publicerar.
03

Publicera med ett enda klick

Med ett klick går din presentation live – redo att imponera på kunder och skapa nya säljtillfällen, utan att du behöver någon teknisk installation.

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.

Färdiga mallar

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Startguide

Startguide

Guide
Video
Förbättra dina promptar

Förbättra dina promptar

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Video
Vanliga misstag att undvika

Vanliga misstag att undvika

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Se vad mer Horizons kan bygga för ditt företag

E-handelsappar och butiker

Bokningswebbplatser och appar

Interna verktyg

Anpassat CRM

Vad användare säger om Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.

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Vanliga frågor om webbplatser och appar för företagspresentationer

En webbplats för företagspresentationer är din professionella närvaro på nätet – en plats där potentiella kunder kan upptäcka vem du är, utforska ditt arbete och bestämma sig för att ta kontakt. En bra visning innehåller vanligtvis ett portfoliogalleri eller projektsidor, servicesidor, fallstudier, kundrecensioner och ett tydligt sätt att boka ett samtal eller komma i kontakt – den exakta mixen beror på din typ av verksamhet. Till skillnad från en grundläggande webbsida är den utformad för att göra ett starkt första intryck och förvandla besökare till kunder. Med AI Builder kan du bygga en som innehåller exakt vad du behöver – bara beskriva det och AI tar hand om resten.

Alla som vill se professionella ut online och vinna fler kunder – frilansare, konstnärer, konsulter, coacher, byråer, småföretagare och andra. Om ditt företag behöver en professionell närvaro online kan Horizons bygga en presentation som passar ert arbetssätt.

AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill ha i klarspråk och AI bygger det åt dig i realtid.

Vill du lägga till ett portfoliogalleri? Fråga bara. Behöver du ett kontaktformulär? Beskriv det. Vill du ändra designen så att den matchar dina varumärkesfärger? Berätta för AI Builder och det är gjort på några sekunder.

Det fungerar på över 80 språk också, så du kan bygga in dina egna ord – inget tekniskt ordförråd behövs. Om du är ny i konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta för att komma igång.

Ja – och det är här AI Builder verkligen sticker ut. Tack vare dess integrerade backend kan du bygga en helt anpassad klientportal med användarinloggningar, fildelning, projektuppdateringar och mycket mer – allt under ditt eget varumärke. Dina kunder får ett professionellt, dedikerat utrymme att hålla sig uppdaterade, och du får full kontroll över vad de ser och gör.

Ja, din presentationswebbplats har inbyggd SEO-optimering som vi automatiskt sköter från dag ett. Vi genererar automatiskt viktiga tekniska filer som sitemap.xml, robots.txt och llms.txt åt dig, så att sökmotorer och AI-verktyg som ChatGPT och Perplexity kan förstå ditt innehåll, utan någon teknisk installation från din sida.

Du kan också ansluta marknadsföringsintegrationer för att marknadsföra din presentationswebbplats och nå nya kunder via de kanaler som är viktigast.

Det är lika enkelt att uppdatera din utställningswebbplats eller app som att bygga den. Gå bara tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.

Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala längre ner ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.

Du kan börja gratis – inget kreditkort krävs. När du är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din showcase-webbplats eller app, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.

Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner inuti din webbplats eller app – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.

När du är redo att publicera, betalda planer börja på 35,90 kr/mån och inkludera hosting och domän – så det finns inget annat att ställa in. Tryck bara på publicera och din showcase går live.

Börjar du få ont om krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.

Hostinger erbjuder två sätt att bygga en webbplats för företagspresentationer – med kodningsplattform för AI Builder-vibbar och Hostingers dra-och-släpp-webbplatsbyggare – och skillnaden ligger redan i namnet.

Hostinger Website Builder låter dig utgå från en mall eller generera en företagswebbplats från en beskrivning och sedan anpassa den genom att dra och släppa förbyggda element. Det passar utmärkt för alla som behöver en ren, enkel webbplats för företagsportföljer.

Horizons har en konversationsmetod – du chattar med AI och den tillämpar förändringar i realtid, vilket ger dig mycket mer frihet att anpassa. Det låter dig också bygga mer avancerade projekt, som kundportaler med användarinloggning och medlemsfunktioner, tack vare dess integrerade backend. Och för dem som vill ha det finns full kodåtkomst också.

Båda verktygen är byggda för personer utan teknisk kunskap – skillnaden beror på hur du gillar att bygga och hur mycket flexibilitet du behöver.

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