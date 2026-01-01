Visa upp ditt arbete med en portfoliosida eller app
Allt du behöver för att göra ett starkt första intryck
Få ut ditt arbete online på nolltid
Allt för att driva tillväxt
Bli upptäckt av rätt kunder
Samla in leads och kundförfrågningar
Din onlinenärvaro, byggd på ditt sätt
Företagssida
Interaktiv kundportal
Onlineportfolio
Webbplats för personliga varumärken
Hur man bygger en webbplats eller app för företagspresentationer med AI
Beskriv din idé
Anpassa och testa
Publicera med ett enda klick
Välj en mall och gör den till din egen.
Färdiga mallar
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
Behöver du mer hjälp?
Se vad mer Horizons kan bygga för ditt företag
Vad användare säger om Hostinger Horizons
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %. Verktyg som Hostinger AI Builder förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på några timmar istället för veckor. Inträdeshindret för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag fick nyligen chansen att testa det nya verktyget @Hostinger AI Builder och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger AI Builder kan vara den mest effektiva vibe kodverktyg för att bygga miljoner dollar apps.
Hostinger AI Builder är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan du går all in.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga vad du vill för din webbplats och kunder med hjälp av Hostingers AI Builder!
Hostinger AI Builder är ett verktyg med vilket du kan bygga en idé du har haft – du behöver bara förklara det, och det bara fungerar.
Älskar hur saker och ting är på väg med @Hostinger AI Builder! Den nya AI uppdateringen har varit riktigt kul att interagera med. Det har varit en game changer inte bara för mig utan jag känner massor av andra också.
Undrar hur Hostinger lyckades med AI Builder... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst distribuera front och back end.
Kan inte säga hur länge det här projektet hade väntat på min lista en dag INNAN ni gjorde AI Builder. Jag vet ingenting om att koda Web Apps. 0 och där är det. Mitt drömprojekt för att hjälpa kamrater är LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder är verkligen en game-changer jämfört med allt annat.Det var så enkelt att sätta upp en subdomän för min blogg på min webbapp – jag tänkte, 'Wow!'
Du kan nu bygga webbappar genom att bara skriva in en uppmaning på Hostinger AI Builder.
Jag provade Hostinger AI Builder & det är en game-changer! Denna no-code AI app builder skapar smarta webbplatser och appar på några minuter — design, koder och skriver för dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga några ganska trevliga saker med Hostinger AI Builder, till skillnad från en typisk hemsidebyggare – det är mer.
Vanliga frågor om webbplatser och appar för företagspresentationer
Vad är en webbplats för företagspresentationer?
En webbplats för företagspresentationer är din professionella närvaro på nätet – en plats där potentiella kunder kan upptäcka vem du är, utforska ditt arbete och bestämma sig för att ta kontakt. En bra visning innehåller vanligtvis ett portfoliogalleri eller projektsidor, servicesidor, fallstudier, kundrecensioner och ett tydligt sätt att boka ett samtal eller komma i kontakt – den exakta mixen beror på din typ av verksamhet. Till skillnad från en grundläggande webbsida är den utformad för att göra ett starkt första intryck och förvandla besökare till kunder. Med AI Builder kan du bygga en som innehåller exakt vad du behöver – bara beskriva det och AI tar hand om resten.
Vem kan bygga en utställningswebbplats eller app med AI Builder?
Alla som vill se professionella ut online och vinna fler kunder – frilansare, konstnärer, konsulter, coacher, byråer, småföretagare och andra. Om ditt företag behöver en professionell närvaro online kan Horizons bygga en presentation som passar ert arbetssätt.
Hur skapar jag en webbplats för presentationer utan teknisk kunskap?
AI Builder använder en konversationsmetod för att bygga – ofta kallad vibe-kodning. Du beskriver helt enkelt vad du vill ha i klarspråk och AI bygger det åt dig i realtid.
Vill du lägga till ett portfoliogalleri? Fråga bara. Behöver du ett kontaktformulär? Beskriv det. Vill du ändra designen så att den matchar dina varumärkesfärger? Berätta för AI Builder och det är gjort på några sekunder.
Det fungerar på över 80 språk också, så du kan bygga in dina egna ord – inget tekniskt ordförråd behövs. Om du är ny i konceptet, går vår vibe-kodningsguide igenom allt du behöver veta för att komma igång.
Kan jag skapa en klientportal med AI Builder?
Ja – och det är här AI Builder verkligen sticker ut. Tack vare dess integrerade backend kan du bygga en helt anpassad klientportal med användarinloggningar, fildelning, projektuppdateringar och mycket mer – allt under ditt eget varumärke. Dina kunder får ett professionellt, dedikerat utrymme att hålla sig uppdaterade, och du får full kontroll över vad de ser och gör.
Kommer min presentationswebbplats att synas på Google?
Ja, din presentationswebbplats har inbyggd SEO-optimering som vi automatiskt sköter från dag ett. Vi genererar automatiskt viktiga tekniska filer som sitemap.xml, robots.txt och llms.txt åt dig, så att sökmotorer och AI-verktyg som ChatGPT och Perplexity kan förstå ditt innehåll, utan någon teknisk installation från din sida.
Du kan också ansluta marknadsföringsintegrationer för att marknadsföra din presentationswebbplats och nå nya kunder via de kanaler som är viktigast.
Vad gör jag om ändringar behöver göras när mitt företag växer?
Det är lika enkelt att uppdatera din utställningswebbplats eller app som att bygga den. Gå bara tillbaka till ditt projekt, öppna det och fortsätt chatta med AI Builder – beskriv vad du vill ändra och det tar hand om resten. Allt är en del av vibe-kodningsupplevelsen, ingen utvecklare behövs.
Och om du har en teknisk bakgrund eller vill skala längre ner ger AI Builder dig full tillgång till koden – så att du kan ta den så långt du behöver.
Hur mycket kostar det att bygga en utställningswebbplats eller app med AI Builder?
Du kan börja gratis – inget kreditkort krävs. När du är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din showcase-webbplats eller app, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.
Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner inuti din webbplats eller app – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.
När du är redo att publicera, betalda planer börja på 35,90 kr/mån och inkludera hosting och domän – så det finns inget annat att ställa in. Tryck bara på publicera och din showcase går live.
Börjar du få ont om krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.
Vad är skillnaden mellan AI Builder och Hostinger Website Builder för en företagsutställning?
Hostinger erbjuder två sätt att bygga en webbplats för företagspresentationer – med kodningsplattform för AI Builder-vibbar och Hostingers dra-och-släpp-webbplatsbyggare – och skillnaden ligger redan i namnet.
Hostinger Website Builder låter dig utgå från en mall eller generera en företagswebbplats från en beskrivning och sedan anpassa den genom att dra och släppa förbyggda element. Det passar utmärkt för alla som behöver en ren, enkel webbplats för företagsportföljer.
Horizons har en konversationsmetod – du chattar med AI och den tillämpar förändringar i realtid, vilket ger dig mycket mer frihet att anpassa. Det låter dig också bygga mer avancerade projekt, som kundportaler med användarinloggning och medlemsfunktioner, tack vare dess integrerade backend. Och för dem som vill ha det finns full kodåtkomst också.
Båda verktygen är byggda för personer utan teknisk kunskap – skillnaden beror på hur du gillar att bygga och hur mycket flexibilitet du behöver.