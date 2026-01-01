Visa upp ditt arbete med en portfoliosida eller app

Du kan börja gratis – inget kreditkort krävs. När du är inne får du 5 AI-krediter för att börja bygga direkt. Kreditanvändning beror på komplexiteten i varje uppmaning – enklare justeringar kostar mindre än en kredit, större byggen kan använda mer. Dina gratiskrediter räcker för att beskriva din showcase-webbplats eller app, se den komma till liv och få en verklig känsla för AI Builder innan du förbinder dig till något.



Värt att veta: AI-krediter används också för att driva alla AI-funktioner inuti din webbplats eller app – som en chattbot eller smart sökning – men bara när dina användare faktiskt interagerar med dem.



När du är redo att publicera, betalda planer börja på 35,90 kr/mån och inkludera hosting och domän – så det finns inget annat att ställa in. Tryck bara på publicera och din showcase går live.



Börjar du få ont om krediter? Du kan fylla på när som helst och spåra din användning från instrumentpanelen.