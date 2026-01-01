Förvandla din WhatsApp till ett CRM med AI

Behandla dina kontakter som ett företag. Koppla ihop din WhatsApp. Hantera leads. Ro i hamn säljtillfällen.
Kom igång gratis

Inget betalkort krävs.

Förvandla din WhatsApp till ett CRM med AI

Hur man skapar ett WhatsApp CRM-system för sitt företag

01

Beskriv din idé eller välj en mall

Beskriv hur ditt företag fungerar så bygger AI ett CRM-system runt det, eller hoppa direkt in med en av våra designade mallar. Ingen kodning krävs.
02

Anslut din WhatsApp till ditt CRM

Med bara några få klick kommer din WhatsApp att anslutas till ditt CRM via Twilio-integration.
03

Anpassa ditt CRM

Gör ditt CRM unikt för ditt företag. Chatta bara med AI för att redigera design, innehåll och anpassa sidorna.

Kolla in vår steg-för-steg-guide

Följ vår videohandledning eller guide, med steg-för-steg-instruktioner om hur du går från idé till verklighetsförankrat projekt på några minuter:
Hur man skapar ett WhatsApp CRM med AI

Hur man skapar ett WhatsApp CRM med AI

Handledning
Video

Välj en mall och gör den till din egen.

Välj en professionellt designad mall, anpassa den med AI eller visuella redigeringar och få ut din webbplats online snabbare.

Färdiga mallar

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Allt du behöver för att bygga ditt CRM – på ett ställe

Skapa och äg ett CRM-system anpassat efter dina behov

Skapa och äg ett CRM-system anpassat efter dina behov

Beskriv hur ditt företag fungerar och AI Builder bygger ett CRM som passar exakt ditt arbetsflöde – din pipeline, dina etiketter, din uppföljningsrytm.
Till skillnad från WhatsApp eller sociala medier ger en AI Builder-driven webbplats dig full kontroll över dina kunddata och skyddar dig från plattformspolicyändringar eller kontoförbud.
Generera svar på några sekunder, implementera en kundsupportchatbot som är öppen dygnet runt och håller igång ditt företag även när du sover.
Du behöver inte skapa ditt CRM-system från grunden. Mallar ger dig ett försprång med komplexa inställningar, appstrukturer och färdiga arbetsflöden.
Professionellt webbhotell, anpassad domän och företagsmejl på ett ställe – allt som behövs för att bygga förtroende hos dina besökare.

Fler leads spårade. Fler affärer i mål. Mer tid under dagen.

Kom igång gratis

Inget betalkort krävs.

WhatsApp CRM Vanliga frågor

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om att skapa WhatsApp CRM.

Ett WhatsApp CRM är ett verktyg som hjälper dig att hantera kundrelationer direkt via WhatsApp. Istället för att tappa koll på konversationer kan du organisera kontakter, spåra leads genom en säljpipeline och avsluta affärer – allt på ett ställe. Till skillnad från traditionella CRM-system möter det dina kunder där de redan är: på WhatsApp.

Med ett WhatsApp CRM kan du organisera och hantera dina kontakter, spåra leads genom en visuell säljpipeline, automatisera meddelanden och acceptera betalningar – allt kopplat till din WhatsApp. Du kan också anpassa det för att passa dina specifika verksamhetsbehov med hjälp av AI, utan några kodningskunskaper.

Med Hostinger AI Builder vibe kodningsplattform kan du skapa din egen WhatsApp CRM genom att helt enkelt chatta med AI, eller utgå från en färdig mall och anpassa den på ditt eget språk – den hanterar kod, design och innehåll åt dig.

Med Hostinger Horizons är det enkelt att skapa en WhatsApp CRM-app. Så här gör du det i några få steg:

  • Använd vår AI-appbyggare eller en av våra färdiga mallar för att börja bygga gratis.
  • Anpassa allt efter dina verksamhetsbehov genom att chatta med AI – det här kallas vibe-kodning: inga tekniska färdigheter, bara dina idéer på ett enkelt språk.
  • Välj en prenumeration för att låsa upp fler promptar och publicera ditt CRM med ett klick.
  • Anslut din WhatsApp till ditt CRM med en Twilio-integration.

Du kan också följa vår guide om hur man skapar ett CRM för säljsyften eller bläddra bland våra videoguider.

Det beror på hur mycket du vill anpassa. Du kan komma igång på några minuter med en färdig mall, men om du vill skräddarsy varje detalj för din verksamhet kan det ta längre tid. Oavsett vilket, Hostinger AI Builder gör processen så snabb och intuitiv som möjligt - bara chatta med AI och det hanterar tunga lyft.

Ja – med Hostinger AI Builder kan du anpassa allt. Beskriv helt enkelt vad du behöver med egna ord så anpassar AI:n design, innehåll och funktionalitet åt dig. Oavsett om du behöver en specifik säljpipeline, anpassade kontaktfält eller en unik layout kan du fortsätta förfina den genom samtal tills den passar ditt företag perfekt.

Hostinger AI Builder är inte gratis, men du kan prova det innan du förbinder dig till en plan.Kolla in vår detaljerade guide på hur du kommer igång och gör det mesta av det.

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