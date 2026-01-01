Förvandla din WhatsApp till ett CRM med AI
Hur man skapar ett WhatsApp CRM-system för sitt företag
Beskriv din idé eller välj en mall
Anslut din WhatsApp till ditt CRM
Anpassa ditt CRM
Kolla in vår steg-för-steg-guide
Välj en mall och gör den till din egen.
Färdiga mallar
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Allt du behöver för att bygga ditt CRM – på ett ställe
Skapa och äg ett CRM-system anpassat efter dina behov
Fullständigt dataägande
Inbyggd AI
Börja med en färdig mall
Professionell infrastruktur
WhatsApp CRM Vanliga frågor
Vad är ett WhatsApp CRM?
Ett WhatsApp CRM är ett verktyg som hjälper dig att hantera kundrelationer direkt via WhatsApp. Istället för att tappa koll på konversationer kan du organisera kontakter, spåra leads genom en säljpipeline och avsluta affärer – allt på ett ställe. Till skillnad från traditionella CRM-system möter det dina kunder där de redan är: på WhatsApp.
Vad kan jag göra med mitt WhatsApp CRM?
Med ett WhatsApp CRM kan du organisera och hantera dina kontakter, spåra leads genom en visuell säljpipeline, automatisera meddelanden och acceptera betalningar – allt kopplat till din WhatsApp. Du kan också anpassa det för att passa dina specifika verksamhetsbehov med hjälp av AI, utan några kodningskunskaper.
Behöver jag några kodningskunskaper för att bygga ett WhatsApp CRM med AI?
Med Hostinger AI Builder vibe kodningsplattform kan du skapa din egen WhatsApp CRM genom att helt enkelt chatta med AI, eller utgå från en färdig mall och anpassa den på ditt eget språk – den hanterar kod, design och innehåll åt dig.
Hur skapar jag en WhatsApp CRM med Hostinger AI Builder?
Med Hostinger Horizons är det enkelt att skapa en WhatsApp CRM-app. Så här gör du det i några få steg:
- Använd vår AI-appbyggare eller en av våra färdiga mallar för att börja bygga gratis.
- Anpassa allt efter dina verksamhetsbehov genom att chatta med AI – det här kallas vibe-kodning: inga tekniska färdigheter, bara dina idéer på ett enkelt språk.
- Välj en prenumeration för att låsa upp fler promptar och publicera ditt CRM med ett klick.
- Anslut din WhatsApp till ditt CRM med en Twilio-integration.
Du kan också följa vår guide om hur man skapar ett CRM för säljsyften eller bläddra bland våra videoguider.
Hur lång tid tar det att konfigurera ett WhatsApp CRM?
Det beror på hur mycket du vill anpassa. Du kan komma igång på några minuter med en färdig mall, men om du vill skräddarsy varje detalj för din verksamhet kan det ta längre tid. Oavsett vilket, Hostinger AI Builder gör processen så snabb och intuitiv som möjligt - bara chatta med AI och det hanterar tunga lyft.
Kan jag anpassa CRM-systemet för mina specifika verksamhetsbehov?
Ja – med Hostinger AI Builder kan du anpassa allt. Beskriv helt enkelt vad du behöver med egna ord så anpassar AI:n design, innehåll och funktionalitet åt dig. Oavsett om du behöver en specifik säljpipeline, anpassade kontaktfält eller en unik layout kan du fortsätta förfina den genom samtal tills den passar ditt företag perfekt.
Är Hostinger AI Builder gratis att använda?
Hostinger AI Builder är inte gratis, men du kan prova det innan du förbinder dig till en plan.Kolla in vår detaljerade guide på hur du kommer igång och gör det mesta av det.