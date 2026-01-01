Klona vilken webbplats som helst. Ändra den med AI.
En webbplatsklonare som ger dig utrymme för förbättring
Generera från URL
Omdesign med AI
Äg det du bygger
Oavsett jobb, kom dit snabbare med AI
Migrera utan att börja om
Modernisera en föråldrad webbplats
Anpassa en webbplats för ett nytt syfte
Återskapa en klients webbplats
Bli flerspråkig
Prototyp och experiment
Hur man klonar en webbplats med AI
Klistra in URL:en
Granska och anpassa
Publicera med ett enda klick
Se vad mer du kan bygga med Hostinger AI Builder
Vanliga frågor om kloning av AI-webbplatser
Vad är en webbplatsklonare?
En webbplatsklonare är en AI Builder-funktion i Hostinger som återskapar en befintlig webbplats från en URL och sparar dess struktur, stilar och innehåll som ett redigerbart, interaktivt projekt. Klistra bara in en länk, så bygger AI en startpunkt som du kan anpassa fritt.
Vem är webbplatskloningsfunktionen för?
Webbplatskloning är utformat för alla som redan har en webbplats i åtanke, oavsett om det är deras egen, en kunds eller en de flyttar från. Det är särskilt användbart för småföretagare som vill uppdatera en föråldrad webbplats utan att anlita en byrå, frilansare och byråer som vill bygga om kunders webbplatser snabbare, och alla som flyttar från en annan hemsidebyggare, WordPress eller liknande plattform.
Kan jag klona vilken webbplats som helst?
Du kan generera en ny version av vilken webbplats som helst vars URL du anger, så länge du äger den eller har behörighet att använda den. AI Builder analyserar webbplatsens synliga innehåll och struktur för att skapa din version. Resultaten kan variera beroende på den ursprungliga webbplatsens komplexitet.
Kan jag redigera den klonade webbplatsen?
Ja, redigering är poängen. När din webbplats är genererad kan du ändra text, färger, bilder, layout och komponenter, antingen genom att välja element direkt eller beskriva ändringen i AI-chatten.
Kan jag redigera koden?
Ja. Om du vill ha mer kontroll finns fullständig kodredigering tillgänglig, så att du kan anpassa utöver den visuella redigeraren och skala projektet hur du vill.
Kommer den klonade webbplatsen att se exakt likadan ut?
Det genererade resultatet är en nära utgångspunkt, inte en pixelperfekt duplikat. Vissa layouter, animationer eller mycket anpassade element kanske inte överförs exakt. Därifrån kan du justera vad som helst, från layout till innehåll, med hjälp av AI-prompter eller manuella dra-och-släpp-redigeringar.
Behöver jag kodningserfarenhet för att klona och redigera en webbplats?
Ingen. Klistra bara in en URL och beskriv sedan eventuella ändringar du vill ha på ett enkelt sätt. AI Builder hanterar resten, inga design- eller tekniska färdigheter krävs.
Är det gratis att prova kloning av webbplatser?
Du kan börja gratis, inget kreditkort krävs. Du får AI-krediter för att generera och redigera din första återskapade hemsida. När du är redo att publicera, välj en betald plan, hosting och domän ingår redan.