Klona vilken webbplats som helst. Ändra den med AI.

Klistra in en URL för att återskapa en webbplats som en helt redigerbar webbplats och anpassa den sedan med AI. Ingen kodning eller byrå behövs.

Inget kreditkort krävs

En webbplatsklonare som ger dig utrymme för förbättring

Behåll den struktur du gillar, och ändra sedan de delar du inte gillar.
En webbplatsklonare som ger dig utrymme för förbättring

Generera från URL

Klistra in en länk till en befintlig webbplats så återskapar AI dess innehåll, struktur och design som en redigerbar webbplats som du kan bygga vidare på.
Skriv om innehåll, lägg till avsnitt eller ändra utseendet med AI-chatt eller dra-och-släpp-redigering. Behåll det som fungerar och uppdatera det som inte gör det.
Redigera, värdlägg och publicera din återskapade webbplats på ett ställe, utan att behöva förlita dig på utvecklare eller skriva kod.

Oavsett jobb, kom dit snabbare med AI

Migreringar, omdesign, kundprojekt och mer. Slipp den repetitiva installationen och gå direkt till det viktiga arbetet.
Oavsett jobb, kom dit snabbare med AI

Migrera utan att börja om

Flytta din webbplats från WordPress, en annan hemsidebyggare eller någon annan plattform utan att manuellt behöva bygga om varje sida.
Uppgradera en äldre webbplats med funktioner som den aldrig har stödt, från bokningar och kunddashboards till e-handel.
Börja från en befintlig webbplats och ändra sedan innehåll, struktur och funktioner för att passa ett nytt varumärke, erbjudande eller målgrupp.
Importera en klients befintliga webbplats som utgångspunkt och anpassa den sedan efter specifikationerna utan att bygga om den manuellt.
Återskapa din webbplats och använd sedan AI för att anpassa innehållet för nya språk och marknader.
Förvandla en befintlig webbplats till en redigerbar sandlåda för att testa nya layouter, varumärken eller budskap innan den lanseras.

Hur man klonar en webbplats med AI

01

Klistra in URL:en

Ange länken till en webbplats och be AI att klona den. AI analyserar dess innehåll, layout och struktur för att återskapa den som en redigerbar webbplats.
02

Granska och anpassa

Din återskapade webbplats är redo att redigeras. Chatta med AI för att skriva om innehåll, uppdatera designen eller lägga till nya avsnitt tills allt ser rätt ut.
03

Publicera med ett enda klick

När du är nöjd med din webbplats publicerar du den med ett enda klick. Webbhotell, din domän och allt du behöver för att lansera den ingår redan.

Se vad mer du kan bygga med Hostinger AI Builder

Prototyper

MVP:er

SaaS-applikationer

Anpassade AI-drivna verktyg

E-handelsappar och butiker

Bokningsappar

Börja med den webbplats du har. Kom till nästa version snabbare.

Börja gratis

Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor om kloning av AI-webbplatser

En webbplatsklonare är en AI Builder-funktion i Hostinger som återskapar en befintlig webbplats från en URL och sparar dess struktur, stilar och innehåll som ett redigerbart, interaktivt projekt. Klistra bara in en länk, så bygger AI en startpunkt som du kan anpassa fritt.

Webbplatskloning är utformat för alla som redan har en webbplats i åtanke, oavsett om det är deras egen, en kunds eller en de flyttar från. Det är särskilt användbart för småföretagare som vill uppdatera en föråldrad webbplats utan att anlita en byrå, frilansare och byråer som vill bygga om kunders webbplatser snabbare, och alla som flyttar från en annan hemsidebyggare, WordPress eller liknande plattform.

Du kan generera en ny version av vilken webbplats som helst vars URL du anger, så länge du äger den eller har behörighet att använda den. AI Builder analyserar webbplatsens synliga innehåll och struktur för att skapa din version. Resultaten kan variera beroende på den ursprungliga webbplatsens komplexitet.

Ja, redigering är poängen. När din webbplats är genererad kan du ändra text, färger, bilder, layout och komponenter, antingen genom att välja element direkt eller beskriva ändringen i AI-chatten.

Ja. Om du vill ha mer kontroll finns fullständig kodredigering tillgänglig, så att du kan anpassa utöver den visuella redigeraren och skala projektet hur du vill.

Det genererade resultatet är en nära utgångspunkt, inte en pixelperfekt duplikat. Vissa layouter, animationer eller mycket anpassade element kanske inte överförs exakt. Därifrån kan du justera vad som helst, från layout till innehåll, med hjälp av AI-prompter eller manuella dra-och-släpp-redigeringar.

Ingen. Klistra bara in en URL och beskriv sedan eventuella ändringar du vill ha på ett enkelt sätt. AI Builder hanterar resten, inga design- eller tekniska färdigheter krävs.

Du kan börja gratis, inget kreditkort krävs. Du får AI-krediter för att generera och redigera din första återskapade hemsida. När du är redo att publicera, välj en betald plan, hosting och domän ingår redan.

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