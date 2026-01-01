Mautic är en helt öppen källkodsbaserad plattform för marknadsautomatisering som ger företag fullständig kontroll över sina kampanjer, kontaktdata och kundresor. Till skillnad från SaaS-marknadsföringsverktyg som tar betalt per kontakt, körs Mautic på din egen infrastruktur – inga återkommande plattformsavgifter, ingen datadelning med tredje part och ingen leverantörslåsning.

Att självhosta Mautic på en VPS håller din kunddata under din direkta kontroll – avgörande för GDPR och krav på datasuveränitet. Utan prissättning per kontakt kan du skala dina marknadsföringsinsatser utan kostnadspåföljder, samtidigt som du behåller fullt ägande av varje e-postmeddelande, kampanj och leadinteraktion.