Installera Mautic med ett klick.
Plattform för marknadsautomatisering med öppen källkod för e-postkampanjer, lead-poängsättning och flerkanaligt kundengagemang.
Välj en VPS-prenumeration för Mautic
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mautic
Mautic är en helt öppen källkodsbaserad plattform för marknadsautomatisering som ger företag fullständig kontroll över sina kampanjer, kontaktdata och kundresor. Till skillnad från SaaS-marknadsföringsverktyg som tar betalt per kontakt, körs Mautic på din egen infrastruktur – inga återkommande plattformsavgifter, ingen datadelning med tredje part och ingen leverantörslåsning.
Att självhosta Mautic på en VPS håller din kunddata under din direkta kontroll – avgörande för GDPR och krav på datasuveränitet. Utan prissättning per kontakt kan du skala dina marknadsföringsinsatser utan kostnadspåföljder, samtidigt som du behåller fullt ägande av varje e-postmeddelande, kampanj och leadinteraktion.
Viktiga funktioner i Mautic
Automatisering av e-postkampanjer
Bygg automatiserade drip-kampanjer och utskicksmejl med en dra-och-släpp-byggare, dynamisk innehållsanpassning och A/B-testning.
Leadpoängsättning och spårning
Betygsätt kontakter baserat på sidbesök, e-postöppningar, formulärinlämningar och anpassade händelser för att prioritera uppföljning vid rätt tillfälle.
Visuell kampanjbyggare
Designa komplexa flerstegs kundresor med en kanvasbaserad arbetsflödesredigerare som kopplar samman villkor, åtgärder och beslut.
Kontaktsegmentering
Segmentera kontakter dynamiskt med beteendedata, demografi och anpassade fält för att nå rätt målgrupp för varje kampanj.
Flerkanalskommunikation
Nå kontakter via e-post, SMS, push-meddelanden och webbaviseringar från en enda plattform med enhetlig engagemangsspårning.
Varför köra Mautic på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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