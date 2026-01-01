Activepieces är en gratis automationsplattform med öppen källkod som låter dig ansluta dina appar och automatisera repetitiva uppgifter genom en visuell dra-och-släpp-byggare – ingen kod krävs. Med över 200 integrationer som täcker produktivitetsverktyg, kommunikationsplattformar, databaser och AI-tjänster, fungerar den som ett självhostat alternativ till Zapier och Make.

Det som skiljer Activepieces från mängden är dess inbyggda AI-först-design: du kan bygga intelligenta agenter som använder LLM för att resonera och agera, ansluta till MCP-kompatibla verktyg och köra anpassade JavaScript- eller Python-steg när no-code inte räcker till. Eftersom allt körs på din egen infrastruktur, lämnar dina API-nycklar, kunddata och affärslogik aldrig dina servrar – och det finns inga användningsavgifter per uppgift oavsett hur många automatiseringar du kör.