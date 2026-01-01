Installera Activepieces med en klicksinstallation.
Automatiseringsplattform med öppen källkod och utan kod, med över 200 integrationer och inbyggt stöd för AI-agenter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Activepieces
Activepieces är en gratis automationsplattform med öppen källkod som låter dig ansluta dina appar och automatisera repetitiva uppgifter genom en visuell dra-och-släpp-byggare – ingen kod krävs. Med över 200 integrationer som täcker produktivitetsverktyg, kommunikationsplattformar, databaser och AI-tjänster, fungerar den som ett självhostat alternativ till Zapier och Make.
Det som skiljer Activepieces från mängden är dess inbyggda AI-först-design: du kan bygga intelligenta agenter som använder LLM för att resonera och agera, ansluta till MCP-kompatibla verktyg och köra anpassade JavaScript- eller Python-steg när no-code inte räcker till. Eftersom allt körs på din egen infrastruktur, lämnar dina API-nycklar, kunddata och affärslogik aldrig dina servrar – och det finns inga användningsavgifter per uppgift oavsett hur många automatiseringar du kör.
Viktiga funktioner i Activepieces
Visuell arbetsflödesbyggare
Dra-och-släpp-gränssnittet låter vem som helst bygga flerstegsautomatiseringar utan att skriva kod, vilket minskar tiden från idé till fungerande arbetsflöde till minuter.
200+ integrationer
Anslut Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion och hundratals fler direkt, och täck de verktyg som de flesta team redan använder.
AI-agent support
Bygg agenter som använder stora språkmodeller för att resonera, söka och agera, och som går bortom regelbaserad automatisering för att hantera uppgifter som kräver omdöme.
Anpassade kodsteg
Använd JavaScript eller Python i vilket flöde som helst för logik som går utöver no-code, vilket ger utvecklare full flexibilitet utan att överge den visuella byggaren.
Ingen användningsbaserad prissättning
Självhostning innebär obegränsade arbetsflödeskörningar utan extra kostnad, vilket gör Activepieces ekonomiskt för automationsflöden med hög volym som skulle vara dyra på molnplattformar.
Varför köra Activepieces på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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