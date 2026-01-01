Upp till 69 % rabatt på Activepieces

Installera Activepieces med en klicksinstallation.

Automatiseringsplattform med öppen källkod och utan kod, med över 200 integrationer och inbyggt stöd för AI-agenter.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Activepieces med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Activepieces

Activepieces är en gratis automationsplattform med öppen källkod som låter dig ansluta dina appar och automatisera repetitiva uppgifter genom en visuell dra-och-släpp-byggare – ingen kod krävs. Med över 200 integrationer som täcker produktivitetsverktyg, kommunikationsplattformar, databaser och AI-tjänster, fungerar den som ett självhostat alternativ till Zapier och Make.

Det som skiljer Activepieces från mängden är dess inbyggda AI-först-design: du kan bygga intelligenta agenter som använder LLM för att resonera och agera, ansluta till MCP-kompatibla verktyg och köra anpassade JavaScript- eller Python-steg när no-code inte räcker till. Eftersom allt körs på din egen infrastruktur, lämnar dina API-nycklar, kunddata och affärslogik aldrig dina servrar – och det finns inga användningsavgifter per uppgift oavsett hur många automatiseringar du kör.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Activepieces

Visuell arbetsflödesbyggare

Dra-och-släpp-gränssnittet låter vem som helst bygga flerstegsautomatiseringar utan att skriva kod, vilket minskar tiden från idé till fungerande arbetsflöde till minuter.

200+ integrationer

Anslut Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion och hundratals fler direkt, och täck de verktyg som de flesta team redan använder.

AI-agent support

Bygg agenter som använder stora språkmodeller för att resonera, söka och agera, och som går bortom regelbaserad automatisering för att hantera uppgifter som kräver omdöme.

Anpassade kodsteg

Använd JavaScript eller Python i vilket flöde som helst för logik som går utöver no-code, vilket ger utvecklare full flexibilitet utan att överge den visuella byggaren.

Ingen användningsbaserad prissättning

Självhostning innebär obegränsade arbetsflödeskörningar utan extra kostnad, vilket gör Activepieces ekonomiskt för automationsflöden med hög volym som skulle vara dyra på molnplattformar.

Varför köra Activepieces på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

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