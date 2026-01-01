Postiz är ett open source-alternativ till dyra SaaS-verktyg för sociala medier, som låter dig schemalägga, hantera och analysera din närvaro på X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord och mer från ett enhetligt gränssnitt. Dess inbyggda AI-integration med OpenAI genererar förslag på inlägg och autofullbordanden, medan en Canva-liknande redigerare hanterar visuellt innehåll.

Att själv hosta Postiz på din VPS håller din innehållsstrategi och analysdata privat, tar bort prenumerationsavgifter per användare och ger team obegränsad schemaläggningskapacitet med anpassade integrationer via N8N, Make.com och Zapier.