Driftsätt Postiz med en klicksinstallation.
Plattform för schemaläggning av sociala medier med öppen källkod och AI-drivet innehållsskapande för över 15 nätverk, allt från en och samma översikt.
Välj en VPS-prenumeration för Postiz
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Postiz
Postiz är ett open source-alternativ till dyra SaaS-verktyg för sociala medier, som låter dig schemalägga, hantera och analysera din närvaro på X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord och mer från ett enhetligt gränssnitt. Dess inbyggda AI-integration med OpenAI genererar förslag på inlägg och autofullbordanden, medan en Canva-liknande redigerare hanterar visuellt innehåll.
Att själv hosta Postiz på din VPS håller din innehållsstrategi och analysdata privat, tar bort prenumerationsavgifter per användare och ger team obegränsad schemaläggningskapacitet med anpassade integrationer via N8N, Make.com och Zapier.
Viktiga funktioner i Postiz
Multiplattformstidsbokning
Schemalägg och publicera till fler än 15 sociala nätverk samtidigt från en delad innehållskalender med omplanering via dra-och-släpp och massimport av CSV-filer.
AI-innehållsgenerering
OpenAI-integrationen föreslår inläggstext, färdigställer utkast och hjälper till att anpassa budskap till varje plattforms målgrupp – vilket sparar timmar av manuellt skrivande.
Inbyggd visuell redigerare
En Canva-liknande redigerare låter dig designa bilder och varumärkesgrafik direkt i Postiz utan att byta till ett separat designverktyg.
Lagsamarbete
Rollbaserad åtkomstkontroll och godkännandeflöden låter flera medarbetare hantera sociala konton samtidigt som de bibehåller varumärkeskonsistens och översikt.
Automationsintegrationer
Inbyggda kopplingar för N8N, Make.com och Zapier låter dig utlösa inlägg från externa händelser och bygga kompletta flöden för innehållsautomatisering.
Varför köra Postiz på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.