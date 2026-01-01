Upp till 69 % rabatt på n8n

Installera n8n med ett klick.

Arbetsflödesautomatiseringsplattform med öppen källkod och en visuell nodbaserad redigerare för att ansluta appar, API:er och tjänster.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med n8n

n8n är en plattform för arbetsflödesautomation som kopplar samman applikationer, tjänster och API:er genom ett visuellt nodbaserat gränssnitt. Den låter individer och team automatisera repetitiva uppgifter, synkronisera data mellan verktyg och bygga anpassade integrationspipelines – allt utan att låsa data till en tredjeparts molntjänst. Med hundratals inbyggda noder, stöd för anpassad JavaScript-logik och händelsestyrd exekvering via webhooks och scheman hanterar n8n allt från enkla aviseringar till komplexa affärsprocesser i flera steg.

Att själv hosta n8n på din VPS innebär att din arbetsflödeslogik, API-uppgifter och exekveringsdata aldrig lämnar din infrastruktur. Du får obegränsade arbetsflödeskörningar utan kostnad per uppgift, och full kontroll att utöka, säkerhetskopiera och versionshantera dina automatiseringar precis som du behöver.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i n8n

Visuell arbetsflödesbyggare

Dra-och-släpp-nodredigeraren låter dig designa automatiseringar i flera steg visuellt, med förhandsvisningar av körning i realtid för att felsöka varje steg.

Hundratals integrationer

Inbyggda noder stöder populära appar, databaser och API:er – från Slack och GitHub till PostgreSQL och HTTP-förfrågningar – redo att användas utan egen kod.

Anpassad JavaScript-logik

Skriv JavaScript direkt i arbetsflödesnoder för att transformera data, tillämpa affärslogik eller anropa externa API:er som inte täcks av inbyggda integrationer.

Webhooks och Bokning

Utlös arbetsflöden omedelbart via webbhookar, enligt ett cron-schema, eller som svar på händelser från anslutna tjänster utan polling.

Självhostad dataägarskap

Alla arbetsflödesdefinitioner, API-uppgifter och exekveringsloggar stannar på din VPS utan avgifter per körning och utan användningsbegränsningar.

Varför köra n8n på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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