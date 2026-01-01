n8n är en plattform för arbetsflödesautomation som kopplar samman applikationer, tjänster och API:er genom ett visuellt nodbaserat gränssnitt. Den låter individer och team automatisera repetitiva uppgifter, synkronisera data mellan verktyg och bygga anpassade integrationspipelines – allt utan att låsa data till en tredjeparts molntjänst. Med hundratals inbyggda noder, stöd för anpassad JavaScript-logik och händelsestyrd exekvering via webhooks och scheman hanterar n8n allt från enkla aviseringar till komplexa affärsprocesser i flera steg.

Att själv hosta n8n på din VPS innebär att din arbetsflödeslogik, API-uppgifter och exekveringsdata aldrig lämnar din infrastruktur. Du får obegränsade arbetsflödeskörningar utan kostnad per uppgift, och full kontroll att utöka, säkerhetskopiera och versionshantera dina automatiseringar precis som du behöver.