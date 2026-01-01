Installera n8n med ett klick.
Arbetsflödesautomatiseringsplattform med öppen källkod och en visuell nodbaserad redigerare för att ansluta appar, API:er och tjänster.
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Vad du kan bygga med n8n
n8n är en plattform för arbetsflödesautomation som kopplar samman applikationer, tjänster och API:er genom ett visuellt nodbaserat gränssnitt. Den låter individer och team automatisera repetitiva uppgifter, synkronisera data mellan verktyg och bygga anpassade integrationspipelines – allt utan att låsa data till en tredjeparts molntjänst. Med hundratals inbyggda noder, stöd för anpassad JavaScript-logik och händelsestyrd exekvering via webhooks och scheman hanterar n8n allt från enkla aviseringar till komplexa affärsprocesser i flera steg.
Att själv hosta n8n på din VPS innebär att din arbetsflödeslogik, API-uppgifter och exekveringsdata aldrig lämnar din infrastruktur. Du får obegränsade arbetsflödeskörningar utan kostnad per uppgift, och full kontroll att utöka, säkerhetskopiera och versionshantera dina automatiseringar precis som du behöver.
Viktiga funktioner i n8n
Visuell arbetsflödesbyggare
Dra-och-släpp-nodredigeraren låter dig designa automatiseringar i flera steg visuellt, med förhandsvisningar av körning i realtid för att felsöka varje steg.
Hundratals integrationer
Inbyggda noder stöder populära appar, databaser och API:er – från Slack och GitHub till PostgreSQL och HTTP-förfrågningar – redo att användas utan egen kod.
Anpassad JavaScript-logik
Skriv JavaScript direkt i arbetsflödesnoder för att transformera data, tillämpa affärslogik eller anropa externa API:er som inte täcks av inbyggda integrationer.
Webhooks och Bokning
Utlös arbetsflöden omedelbart via webbhookar, enligt ett cron-schema, eller som svar på händelser från anslutna tjänster utan polling.
Självhostad dataägarskap
Alla arbetsflödesdefinitioner, API-uppgifter och exekveringsloggar stannar på din VPS utan avgifter per körning och utan användningsbegränsningar.
Varför köra n8n på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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