nopCommerce är världens mest nedladdade .NET-baserade e-handelsplattform. Tusentals företag förlitar sig på den för att driva onlinebutiker av alla storlekar. Den är byggd på ASP.NET Core och erbjuder en funktionsrik administratörspanel för att hantera produkter, ordrar, kunder, rabatter och frakt. Den stöder även PostgreSQL, MySQL och Microsoft SQL Server som standard.

Plattformens öppna arkitektur stöder tusentals tillägg och teman från nopCommerces marknadsplats, vilket gör att handlare kan utöka sina butiker utan att ändra kärnkoden. Att själv hosta på din egen VPS innebär noll transaktionsavgifter, full kontroll över kunddata och inga avgifter per försäljning oavsett intäktsvolym.